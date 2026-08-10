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    कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में 11 अगस्त को किस ओपीडी में कौन से रहेंगे डॉक्टर, यहां देखें पूरी लिस्ट

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 10:01 PM (GMT+05:30)

    कानपुर के विभिन्न अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला और कांशीराम में मंगलवार को उपलब्ध डॉक्टरों की सूची जारी की गई है। यह सूची सर्जरी, ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए आज की ओपीडी में विभिन्न विभागों के चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। एलएलआर अस्पताल में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, नेत्र, दंत, ईएनटी और मनोरोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।

    उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल एवं त्वचा रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। हृदय रोग संस्थान में मेडिसिन और सर्जरी विभाग के चिकित्सक मरीज देखेंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ की ओपीडी होगी। वहीं, कांशीराम चिकित्सालय में नेत्र, आर्थो, बाल और त्वचा रोग विभाग में चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज ओपीडी समय और संबंधित विभाग की जानकारी जरूर जांच लें।

     

    एलएलआर अस्पताल

    विभाग चिकित्सक
    सर्जरी विभाग डा. संजय काला, डा. आरके जौहरी, डा. अनुराग सिंह
    मेडिसिन विभाग डा. एसके गौतम, डा. रिचा गिरि, डा. एमपी सिंह
    मनोरोग विभाग डा. आयुषी देवेंद्र सिंह
    नाक, कान, गला रोग विभाग डा. हरेंद्र कुमार
    त्वचा रोग विभाग डा. श्वेतांक
    बाल रोग विभाग डा. अमितेश यादव, डा. आराधना गुप्ता
    दंत रोग विभाग डा. पंकज श्रीवास्तव
    नेत्र रोग विभाग डा. शालिनी मोहन
    हड्डी रोग विभाग डा. प्रगनेश कुमार, डा. भावेश कुमार, डा. सौरभ सक्सेना, डा. किशोर परिहार

    जीएसवीएसएस पीजीआइ

    विभाग चिकित्सक
    न्यूरोलाजी विभाग डा. वर्षा अंबानी, डा. अभिषेक सचान
    न्यूरोसर्जरी विभाग डा. अनुराग यादव, डा. इला कात्ययान, डा. प्रथमेश
    गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. ध्रुव ठाकुर
    इंडोक्राइनोलाजी विभाग डा. विशाल गुप्ता
    यूरोलाजी विभाग डा. अनिल वैद
    पेन मेडिसिन विभाग डा. रिचा अग्रवाल

    उर्सुला अस्पताल

    विभाग चिकित्सक
    फिजिशियन डा. बीरबल
    सर्जन डा. प्रशांत मिश्रा
    ईएनटी डा. प्रवीन सक्सेना
    नेत्र रोग डा. अमित सक्सेना
    आर्थोपेडिक डा. सुनील कुमार, डा. श्रीप्रकाश
    बाल रोग डा. सूरज शिवहरे
    त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल

    हृदय रोग संस्थान

    विभाग चिकित्सक
    मेडिसिन विभाग डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
    सर्जरी विभाग डा. नीरज कुमार

    मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

    विभाग चिकित्सक
    चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. आनंद कुमार

    कांशीराम चिकित्सालय

    विभाग चिकित्सक
    नेत्र रोग डा. स्वरूप मोहन, डा. सोमनाथ डे
    आर्थो डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
    बाल रोग डा. सतीश कुमार
    त्वचा रोग डा. आशीष कटियार
    नोट: ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। (ओपीडी समय : सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक)