कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में 11 अगस्त को किस ओपीडी में कौन से रहेंगे डॉक्टर, यहां देखें पूरी लिस्ट

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए आज की ओपीडी में विभिन्न विभागों के चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। एलएलआर अस्पताल में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, नेत्र, दंत, ईएनटी और मनोरोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।

उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल एवं त्वचा रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। हृदय रोग संस्थान में मेडिसिन और सर्जरी विभाग के चिकित्सक मरीज देखेंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ की ओपीडी होगी। वहीं, कांशीराम चिकित्सालय में नेत्र, आर्थो, बाल और त्वचा रोग विभाग में चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। अस्पताल पहुंचने से पहले मरीज ओपीडी समय और संबंधित विभाग की जानकारी जरूर जांच लें।