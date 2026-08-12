कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज गुरुवार को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची
कानपुर के विभिन्न अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट और कांशीराम अस्पताल में गुरुवार को उपलब्ध डॉक् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों को विभिन्न रोगों के विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं मिलेंगी। एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, नेत्र, दंत, ईएनटी और मनोरोग विभाग में चिकित्सक मरीजों की जांच करेंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलाजी, गैस्ट्रो, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी संचालित होगी।
उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, दंत, आर्थोपेडिक और बाल रोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन और कार्डियक सर्जरी के डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ की ओपीडी होगी। वहीं, कांशीराम चिकित्सालय में सर्जरी, नेत्र, ईएनटी और आर्थो विभाग में डॉक्टर मरीज देखेंगे। ओपीडी का सामान्य समय सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक है। हालांकि, डॉक्टरों की उपस्थिति और ओपीडी समय में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।
|अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|समय
|एलएलआर अस्पताल
|मेडिसिन
|डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|मनोरोग
|डा. धनंजय चौधरी
|नाक, कान और गला
|डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल
|त्वचा रोग
|डा. श्वेतांक
|बाल रोग
|डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता
|दंत रोग
|डा. अशरफउल्ला
|नेत्र रोग
|डा. सुरभि अग्रवाल
|सर्जरी
|डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी
|हड्डी रोग
|डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|नेफ्रोलाजी
|डा. समीर गोविल
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|न्यूरोलाजी
|डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम
|न्यूरोसर्जरी
|डा. इला कात्यायन
|गैस्ट्रो
|डा. ध्रुव ठाकुर
|इंडोक्राइनोलाजी
|डा. सौरभ अग्रवाल
|यूरोलाजी
|डा. राकेश गुप्ता
|पेन मेडिसिन
|डा. नेहा अग्रवाल
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|सर्जन
|डा. राजेश अग्रवाल
|ईएनटी
|डा. राजेश वर्मा
|नेत्र रोग
|डा. रिजवान अहमद
|दंत रोग
|डा. अवनीश गुप्ता
|आर्थोपेडिक
|डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार
|बाल रोग
|डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियोलाजी मेडिसिन
|डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|कार्डियोलाजी सर्जरी
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश
|डा. नीरज प्रकाश शाम 4 से 6 बजे तक
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग
|डा. आनंद कुमार
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|जनरल सर्जरी
|डा. वसंत लाल
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|आर्थो
|डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।