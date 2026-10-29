कानपुर OPD 30 Oct: कानपुर-उन्नाव समेत कई जिलों के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल, देखें डॉक्टरों के नाम, विभाग और समय
कानपुर, उन्नाव, इटावा समेत कई जिलों के अस्पतालों में शुक्रवार के लिए ओपीडी शेड्यूल और डॉक्टरों की उपलब्धता जारी की ...और पढ़ें
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कानपुर, उन्नाव, इटावा के अस्पतालों का ओपीडी शेड्यूल जारी।
विभिन्न विभागों के डॉक्टरों के नाम और समय उपलब्ध।
एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई जैसे प्रमुख अस्पताल शामिल।
जागरण टीम, कानपुर। शुक्रवार को अस्पताल जाने से पहले ओपीडी में डॉक्टरों की उपलब्धता और समय की जानकारी जरूर देख लें। कानपुर नगर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान और कांशीराम चिकित्सालय समेत कई प्रमुख अस्पतालों में अलग-अलग विभागों के डॉक्टरों की सूची जारी की गई है।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, कानपुर देहात, बांदा, उरई, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया, उन्नाव और चित्रकूट के अस्पतालों की ओपीडी से जुड़ी जानकारी भी यहां दी गई है। सूची में मेडिसिन, हड्डी रोग, बाल रोग, नेत्र रोग, त्वचा रोग, दंत रोग, सर्जरी, स्त्री रोग, नाक-कान-गला और अन्य विभागों के डॉक्टरों के नाम शामिल हैं।
कानपुर ओपीडी
|शहर
|अस्पताल का नाम
|विभाग / ओपीडी
|चिकित्सक का नाम / समय
|कानपुर की ओपीडी
|एलएलआर अस्पताल (समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक)
|कानपुर
|एलएलआर अस्पताल
|मनोरोग विभाग
|डा. शिखा सिंह, डा. कार्तिका चावला
|कानपुर
|एलएलआर अस्पताल
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डा. निशांत सौरभ सक्सेना
|कानपुर
|एलएलआर अस्पताल
|मेडिसिन विभाग
|डा. आरके वर्मा, डा. एसके गौतम, डा. सौरभ अग्रवाल
|कानपुर
|एलएलआर अस्पताल
|त्वचा रोग विभाग
|डा. डीपी शिवहरे
|कानपुर
|एलएलआर अस्पताल
|बाल रोग विभाग
|डा. यशवंत राव, डा. आराधना गुप्ता
|कानपुर
|एलएलआर अस्पताल
|दंत रोग विभाग
|डा. शिशिर धर
|कानपुर
|एलएलआर अस्पताल
|नेत्र रोग विभाग
|डा. नम्रता पटेल
|कानपुर
|एलएलआर अस्पताल
|सर्जरी विभाग
|डा. श्रद्धा वर्मा, डा. जीडी यादव, डा. आरके सिंह, डा. मनोज सोनकर, डा. उदित पटेल
|कानपुर
|एलएलआर अस्पताल
|हड्डी रोग विभाग
|डा. चेतन सिंह, डा. दिव्यानंद पांडेय
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|कानपुर
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. आलोक वर्मा, डा. अमित चंद्रा, डा. सद्दाम अहमद
|कानपुर
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डा. मनीष सिंह, डा. आंचल दत्ता, डा. इला कात्यायन, डा. अभिषेक गुप्ता
|कानपुर
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डा. विनय कुमार
|कानपुर
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|यूरोलाजी विभाग
|डा. अनिल वैद
|कानपुर
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. युवराज गुलाटी
|कानपुर
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. नेहा कुमार
|उर्सुला अस्पताल
|कानपुर
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. रामकिशोर, डा. अशोक वर्मा, डा. आरके सिंह
|कानपुर
|उर्सुला अस्पताल
|सर्जन
|डा. वीकेएस कटियार
|कानपुर
|उर्सुला अस्पताल
|ईएनटी
|डा. प्रवीन सक्सेना, डा. महेश
|कानपुर
|उर्सुला अस्पताल
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आरए मिर्जा
|कानपुर
|उर्सुला अस्पताल
|आर्थोपेडिक
|डा. राजेश बाजपेई, डा. राजेश कटियार
|कानपुर
|उर्सुला अस्पताल
|बाल रोग
|डा. कैलाश, डा. आरएस यादव
|कानपुर
|उर्सुला अस्पताल
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|कानपुर
|उर्सुला अस्पताल
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
|हृदय रोग संस्थान
|कानपुर
|हृदय रोग संस्थान
|मेडिसिन विभाग
|डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश शर्मा, डा. कुमार हिमांशु
|कानपुर
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डा. नीरज त्रिपाठी (सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक), डा. अनिल कुमार (दोपहर 02:00 से शाम 06:00 बजे तक)
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|कानपुर
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. संजय वर्मा
|कांशीराम चिकित्सालय
|कानपुर
|कांशीराम चिकित्सालय
|जनरल सर्जरी
|डा. वसंत लाल
|कानपुर
|कांशीराम चिकित्सालय
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|कानपुर
|कांशीराम चिकित्सालय
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|कानपुर
|कांशीराम चिकित्सालय
|आर्थो विभाग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|कानपुर
|कांशीराम चिकित्सालय
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
|
इटावा की ओपीडी
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल (समय: प्रात: 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक)
|इटावा
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|जनरल मेडिसिन
|एमडी फिजिशियन डा. जितेंद्र चौधरी, डा. शांतनु निगम, डा. सौरभ यादव, डा. अनामिका राजपूत
|इटावा
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|श्वसन ओपीडी
|चेस्ट फिजिशियन डा. विकास राजपूत
|इटावा
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|बालरोग विभाग ओपीडी
|डा. शादाब आलम, डा. पुष्पेंद्र यादव
|इटावा
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डा. पीयूष तिवारी, डा. एसएस गुप्ता
|इटावा
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|दंतरोग विभाग ओपीडी
|डा. अतुल कुलकर्णी, डा. रितु शर्मा, डा. प्रिया
|इटावा
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|सर्जन डा. राहुल आनंद, डा. जेपी चौधरी
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई अस्पताल
|इटावा
|यूपीयूएमएस सैफई अस्पताल
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डा. तेजस्वी गुप्ता, डा. रीतू गुप्ता
|इटावा
|यूपीयूएमएस सैफई अस्पताल
|जनरल मेडिसिन
|डा. पंकज कुमार, डा. सुशील कुमार यादव
|इटावा
|यूपीयूएमएस सैफई अस्पताल
|जनरल सर्जरी
|डा. एसपी सिंह, डा. विपिन गुप्ता, डा. राम लखन वर्मा, डा. गौरव मिश्रा, डा. विवेक वर्मा
|इटावा
|यूपीयूएमएस सैफई अस्पताल
|न्यूरोलाजी
|डा. अनीता
|इटावा
|यूपीयूएमएस सैफई अस्पताल
|स्त्री रोग
|डा. प्रगति द्विवेदी, डा. शिल्पी
|इटावा
|यूपीयूएमएस सैफई अस्पताल
|नेत्र रोग
|डा. अहमद हुसैन
|इटावा
|यूपीयूएमएस सैफई अस्पताल
|हड्डी रोग
|डा. सुनील कुमार, डा. राजीव कुमार, डा. हरीश कुमार
|इटावा
|यूपीयूएमएस सैफई अस्पताल
|बाल रोग विभाग
|डा. रमेश चंद्र
|इटावा
|यूपीयूएमएस सैफई अस्पताल
|कैंसर ओपीडी
|डा. प्रभा वर्मा
|
उन्नाव की ओपीडी (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक)
|जिला पुरुष अस्पताल उन्नाव
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|नाक, कान और गला रोग
|डा. निरुपम अवस्थी
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डा. कौशलेंद्र प्रकाश, डा. जय सिंह
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|बालरोग विशेषज्ञ
|डा. बृज कुमार, डा. अमित श्रीवस्तव
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|नेत्ररोग विभाग
|डा. फैजल जुबेर, डा. संजीव कुमार
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|सर्जरी विभाग (सर्जन)
|डा. वीसी पांडेय
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डा. शोभित अग्निहोत्री
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग विशेषज्ञ)
|डा. मनोज सिंह, डा. विकास सचान, डा. मनीष चौरसिया, डा. घनश्याम साजिदा
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|त्वचारोग विभाग
|डा. प्रियंका श्रीवास्तव
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|दंत रोग विभाग
|डा. अमरेश कुमार
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|एनसीडी क्लीनिक
|डा. अमित तिवारी
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|फीवर क्लीनिक
|डा. सत्येंद्र
|जिला महिला अस्पताल उन्नाव
|उन्नाव
|जिला महिला अस्पताल
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डा. रेनू, डा. योगिता गुलाटी
|जिला
|पद / अधिकारी
|संपर्क नंबर
|महत्वपूर्ण संपर्क नंबर (इटावा)
|इटावा
|जिलाधिकारी
|9454417551
|इटावा
|सीएमओ
|8005192651
|इटावा
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|9412709676
|इटावा
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|9412157128
|इटावा
|एसडीएम सदर
|9454416439
|इटावा
|सिटी मजिस्ट्रेट
|9454416438
|महत्वपूर्ण संपर्क नंबर (उन्नाव - ओपीडी सहायता)
|उन्नाव
|सीएमओ उन्नाव
|8005192700
|उन्नाव
|सीएमएस पुरुष जिला अस्पताल
|8005192800
|उन्नाव
|सीएमएस महिला जिला अस्पताल
|8318233993
|उन्नाव
|जिलाधिकारी
|9454417561
|उन्नाव
|पुलिस अधीक्षक
|9454400312
|उन्नाव
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454465441
|जिला
|अस्पताल / संस्थान
|विभाग / ओपीडी
|चिकित्सक का नाम / विवरण
|कानपुर देहात की ओपीडी
|मेडिकल कॉलेज (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक) | शिकायत नंबर: 9506502480
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|मेडिसिन
|डा. प्रतीक सक्सेना, डा. आराधना सिंह
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|नाक, कान, गला
|डा. आरके चौबे, डा. अनुज शुक्ला
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. सविता साहू
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|हड्डी रोग
|डा. राम कुमार गौतम
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|बाल रोग
|डा. अमर चंद्र गुप्ता
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|नेत्र रोग
|डा. जयवर्धन
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|त्वचा रोग
|डा. प्रसून सचान
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|मनोचिकित्सा
|डा. धर्मवीर चौधरी
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|सर्जरी
|डा. जसवीर
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|दंत रोग
|डा. रूबी द्विवेदी
|फतेहपुर की ओपीडी (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 12:00 बजे तक)
|मेडिकल कॉलेज फतेहपुर
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|मेडिसिन
|डा. आरके मौर्य (प्राचार्य), डा. संतोष कुमार, शुभम
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|नाक, कान, गला
|डा. तरुण, डा. अभिनव
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डा. रोशनी गुप्ता, डा. अंजली, डा. मोनिका
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|हड्डी रोग
|डा. सुजीत कुमार सिंह, डा. अजैया, डा. श्वेताब पांडेय
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|बाल रोग
|डा. नवीन कुमार, डा. शिवगोपाल
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|नेत्र रोग
|डा. जितेंद्र कुमार, डा. नुपुर श्रीवास्तव
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|त्वचा रोग
|डा. रुबीना बानो, डा. सोनम सचान
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डा. साक्षी दुबे
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|कार्डियोलाजी
|डा. अनुराग गुप्ता
|फतेहपुर
|मेडिकल कॉलेज
|मनोचिकित्सा
|डा. संदीप कुमार, डा. ऋचा पांडेय
|जिला अस्पताल फतेहपुर
|फतेहपुर
|जिला अस्पताल
|जरनल सर्जन
|डा. संतोष
|फतेहपुर
|जिला अस्पताल
|जनरल फिजीशियन
|डा. तापस त्रिपाठी, डा. डीके वर्मा
|फतेहपुर
|जिला अस्पताल
|फिजीशियन
|डा. आरबी सिंह, जागृति पाल
|फतेहपुर
|जिला अस्पताल
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डा. एनके सक्सेना
|फतेहपुर
|जिला अस्पताल
|नाक, कान व गला रोग
|डा. अभिनव, डा. नवीन
|फतेहपुर
|जिला अस्पताल
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. मूलचंद
|फतेहपुर
|जिला अस्पताल
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|फतेहपुर
|जिला अस्पताल
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. सुधीर कुमार, डा. नितिन
|फतेहपुर
|जिला अस्पताल
|स्त्री रोग विभाग
|डा. अंजलि, आयुष डा. तस्लीम, डा. हिमाली
|फर्रुखाबाद की ओपीडी
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक)
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. रोहित तिवारी
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|फिजीशियन
|डा. अवनीश अग्निहोत्री, डा. दीपक वर्मा, डा. प्रज्ञा मिश्रा
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. अनूप दीक्षित
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. मेघा सक्सेना, डा. आकांक्षा तिवारी, डा. प्रभात वर्मा
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डा. नवनीत कुमार
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|चेस्ट फिजीशियन
|डा. अंकित मिश्रा
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|पैथोलाजिस्ट
|डा. जयसिंह
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डा. प्रवीन कुमार
|फर्रुखाबाद
|डा. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोनिका कटियार, डा. श्रेय खंडूजा
महत्वपूर्ण प्रशासनिक एवं विभागीय संपर्क सूत्र
|जिला
|पद / कार्यालय
|मोबाइल नंबर
|महत्वपूर्ण संपर्क नंबर : कानपुर देहात
|कानपुर देहात
|जिलाधिकारी
|9454417553
|कानपुर देहात
|पुलिस अधीक्षक
|9454400286
|कानपुर देहात
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454465006
|कानपुर देहात
|जिला विकास अधिकारी
|9454465008
|कानपुर देहात
|जिला कृषि अधिकारी
|7839882512
|कानपुर देहात
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन
|8005441043
|कानपुर देहात
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन
|8005441042
|कानपुर देहात
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी
|9454455311
|कानपुर देहात
|मेडिकल कॉलेज
|7905782814
|कानपुर देहात
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401079
|कानपुर देहात
|सीओ अकबरपुर
|9454401470
|महत्वपूर्ण संपर्क नंबर : फर्रुखाबाद
|फर्रुखाबाद
|जिलाधिकारी
|9454417552
|फर्रुखाबाद
|पुलिस अधीक्षक
|9454400267
|फर्रुखाबाद
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454464981
|फर्रुखाबाद
|जिला विकास अधिकारी
|9454464983
|फर्रुखाबाद
|जिला कृषि अधिकारी
|9935227760
|फर्रुखाबाद
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन
|7055153747
|फर्रुखाबाद
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन
|9412406218
|फर्रुखाबाद
|अधीक्षण अभियंता विद्युत
|9415334176
|फर्रुखाबाद
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी
|9454455304
|फर्रुखाबाद
|लोहिया अस्पताल पुरुष अनुभाग के मुख्य चिकित्साधीक्षक (सीएमएस)
|8005192779
|फर्रुखाबाद
|लोहिया अस्पताल महिला अनुभाग के मुख्य चिकित्साधीक्षक (सीएमएस)
|8005192778
|फर्रुखाबाद
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401044
|फर्रुखाबाद
|सीओ सिटी
|9454401449
|फर्रुखाबाद
|सीओ कायमगंज
|9454401450
|फर्रुखाबाद
|सीओ मोहम्मदाबाद
|9454401451
|फर्रुखाबाद
|सीओ अमृतपुर
|9454401452
चित्रकूट एवं बांदा- ओपीडी व प्रशासनिक संपर्क विवरण
|जिला
|अस्पताल का नाम
|विभाग / विशेषज्ञता
|चिकित्सक का नाम / विवरण
|चित्रकूट की ओपीडी
|जिला अस्पताल चित्रकूट (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक) | अस्पताल जानकारी: सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार (8005192745)
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|जनरल सर्जन
|डा. साकिब अनवर
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. सुजीत सिंह, डा. ऋषि कुमार
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. राम नरेश राजपूत
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|जनरल फिजिशियन
|डा. आरबी लाल, डा. कन्हैया कुमार
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. एचसी अग्रवाल, डा. एके सिंह, डा. नरेंद्र मौर्य, डा. शेफाली गुप्ता
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. रमेश कुमार भारती, डा. अरुण कुमार
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रबल प्रताप सिंह
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. श्वेता मिश्रा
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. राजीव पाल
|चित्रकूट
|जिला अस्पताल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डा. भास्कर सिंह
|
बांदा की ओपीडी
|जिला अस्पताल बांदा (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक)
|बांदा
|जिला अस्पताल
|रेडियोलाजिस्ट
|डा. किशुन कुमार
|बांदा
|जिला अस्पताल
|सर्जन
|डा. रामेंद्र कुमार
|बांदा
|जिला अस्पताल
|फिजीशियन
|डा. एसडी त्रिपाठी, डा. ह्रदयेश पटेल
|बांदा
|जिला अस्पताल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डा. मुकेश कुमार, डा. एमके गुप्ता
|बांदा
|जिला अस्पताल
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डा. राजेंद्र गुप्ता, डा. अशोक राजपूत
|बांदा
|जिला अस्पताल
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|बांदा
|जिला अस्पताल
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डा. संदीप सिंह, डा. राजन कौशल
|बांदा
|जिला अस्पताल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. सुनीता सिंह
|बांदा
|जिला अस्पताल
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डा. आलोक गुप्ता
|बांदा
|जिला अस्पताल
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल (समय: सुबह 09:00 बजे से दोपहर 03:00 बजे तक)
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|मेडिसन विभाग
|डा. आकिव फारूकी
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|सर्जरी विभाग
|डा. संजय कुमार
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|बालरोग विभाग
|डा. अनीता अग्रहरि
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|चर्मरोग विभाग
|डा. कुंदन चौहान
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|अस्थि रोग विभाग
|डा. मनोज वर्मा
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|ईएनटी विभाग
|डा. जितेंद्र यादव
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आकाश श्रीवास्तव
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|मानसिक रोग विभाग
|डा. हिमांशु सिंह
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डा. राजकमल सिंह
|बांदा
|रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज अस्पताल
|दंत रोग विभाग
|डा. निधि गुप्ता
प्रशासनिक एवं विभागीय संपर्क सूत्र
|जिला
|पद / अधिकारी का नाम
|मोबाइल नंबर
|प्रशासनिक अधिकारियों के संपर्क नंबर : चित्रकूट
|चित्रकूट
|जिलाधिकारी (पुलकित गर्ग)
|9454417532
|चित्रकूट
|अपर जिलाधिकारी (चंद्रशेखर)
|9454417603
|चित्रकूट
|उपजिलाधिकारी कर्वी
|9454415959
|चित्रकूट
|उपजिलाधिकारी मऊ
|9454415960
|चित्रकूट
|उपजिलाधिकारी मानिकपुर
|9454415961
|चित्रकूट
|उपजिलाधिकारी राजापुर
|9454415962
|चित्रकूट
|सीएमएस डा. शैलेंद्र कुमार (अस्पताल संबंधी जानकारी)
|8005192745
अस्पताल ओपीडी विवरण तालिका
|जिला
|अस्पताल / संस्थान
|कक्ष सं.
|विभाग / विशेषज्ञता
|चिकित्सक का नाम / विवरण
|उरई (जालौन) की ओपीडी
|जिला चिकित्सालय उरई (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक) | संपर्क: सीएमएस - 9415532973
|उरई
|जिला चिकित्सालय
|-
|सर्जरी विभाग
|डा. केपी सिंह
|उरई
|जिला चिकित्सालय
|-
|बाल रोग विभाग
|डा. विनय अग्रवाल, डा. एसपी सिंह, डा. संजीव अग्रवाल
|उरई
|जिला चिकित्सालय
|-
|अस्थि रोग विभाग
|डा. दीपक आर्या, डा. शक्ति मिश्रा
|उरई
|जिला चिकित्सालय
|-
|जनरल मेडिसिन
|डा. शिवेश वर्मा, डा. अनुपम मिश्रा, डा. शिवेंद्र सिंह
|उरई
|जिला चिकित्सालय
|-
|दंत रोग विभाग
|डा. गरिमा तिवारी
|उरई
|जिला चिकित्सालय
|-
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. बीपी सिंह
|जिला नेत्र चिकित्सालय उरई
|उरई
|जिला नेत्र चिकित्सालय
|-
|नेत्र विभाग
|डा. एके पांडेय
|राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक) | संपर्क: सीएमएस - 9454369390
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|जनरल मेडिसिन
|डा. जीतम सिंह
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|अस्थि रोग विभाग
|डा. अश्विन कुमार
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|सर्जरी विभाग
|डा. नीरज सिंह राजपूत
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डा. शिल्पा यादव
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|बाल रोग विभाग
|डा. दिव्या पिपरिया, डा. संतोष कुमार
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|मनोरोग विभाग
|डा. प्रवीन सचान
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|दंत रोग विभाग
|डा. हिना रहमान
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|नेत्र रोग विभाग
|डा. आरएन कुशवाहा, डा. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डा. रूबी बाला
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डा. एसके राठौर, डा. प्रियंका सिंह
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|चर्म रोग विभाग
|डा. कुलदीप वर्मा
|उरई
|राजकीय मेडिकल कॉलेज
|-
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डा. मोहन मातरिया
|
औरैया की ओपीडी
|जिला संयुक्त चिकित्सालय औरैया (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक)
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|-
|चेस्ट फिजिशियन
|डा. अवधेश कटियार
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|-
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डा. मंजू
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|-
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डा. राम प्रकाश
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|-
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डा. मोहित गहोई
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|-
|बाल रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|-
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|-
|मनोरोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|-
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|-
|जनरल सर्जन
|उपलब्ध नहीं
|
हमीरपुर की ओपीडी
|जिला अस्पताल हमीरपुर (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक)
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|07
|त्वचा रोग
|डा. अतुल वर्मा
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|08
|हड्डी रोग
|डा. विपिन राजपूत
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|101
|जनरल सर्जरी
|डा. महेंद्र सिंह
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|102
|फिजीशियन
|डा. परमेंद्र प्रजापति
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|114
|जनरल ओपीडी
|डा. मोहित
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|115
|नाक, कान व गला
|डा. विकास यादव
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|116
|दंत रोग
|डा. जीतेंद्र सचान, डा. सुनीता
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|120
|नेत्र रोग
|डा. सीपी गुप्ता, डा. एके सिंह
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|122
|मनोरोग
|डा. नीता वर्मा
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|126
|बाल रोग
|डा. आशुतोष निरंजन
|
महोबा की ओपीडी
|जिला अस्पताल महोबा (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक) | सीएमएस संपर्क: 9648537714
|महोबा
|जिला अस्पताल
|-
|मनोरोग विभाग
|प्रेमदास (काउंसलर), अंकिता गुप्ता (काउंसलर मनोचिकित्सक)
|महोबा
|जिला अस्पताल
|-
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डा. नरेंद्र राजपूत
|महोबा
|जिला अस्पताल
|-
|मेडिसिन
|डा. राजेश भट्ट, डा. पंकज, डा. गुलशेर
|महोबा
|जिला अस्पताल
|-
|बाल रोग विभाग
|डा. गोपाल प्रसाद
|महोबा
|जिला अस्पताल
|-
|सर्जन विभाग
|डा. राहुल कुमार
|महोबा
|जिला अस्पताल
|-
|हड्डी रोग विभाग
|डा. हेमेंद्र
|महोबा
|जिला अस्पताल
|-
|नेत्र रोग विभाग
|डा. डीके राय
|
कन्नौज की ओपीडी
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक) | संपर्क: सीएमएस डा. दिलीप सिंह - 9415487268
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|जनरल मेडिसिन
|डा. साजिद, डा. इंद्रजीत सिंह
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|जनरल सर्जरी
|डा. इमरान अली
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|अस्थि रोग
|डा. अंबर बरयानी
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|बाल रोग
|डा. मनाली तिवारी, डा. सोनेंद्र कुमार
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|प्रसूति रोग
|डा. शशि शुक्ला, डा. मीनाक्षी शुक्ला
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|नाक-कान-गला
|डा. नितिन कुमार
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|मानसिक रोग
|डा. विवेक कुमार
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|दंत रोग
|डा. हर्षिता गौतम
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|नेत्र रोग
|डा. जटाशंकर, डा. करिश्मा
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कॉलेज, तिर्वा
|-
|त्वचा रोग
|डा. गौरव पालीवाल
|जिला अस्पताल, जसौली (समय: सुबह 08:00 से दोपहर 02:00 बजे तक) | संपर्क: सीएमएस डा. गोपाल नारायण द्विवेदी - 9454455303
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|2
|हड्डी रोग
|डा. सूरज कुमार
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|3
|फिजीशियन
|डा. चितरंजन
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|4
|चिकित्सा कक्ष
|डा. निकेतन सक्सेना
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|12
|ईएनटी (नाक, कान, गला)
|डा. मोनिका सचान, डा. शैलेंद्र कुमार
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|13
|बाल रोग
|डा. मोहित शंकर, डा. अरुण कुमार
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|19
|दंत रोग
|डा. अरविंद
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|20
|नेत्र रोग
|डा. अर्जुन सिंह सारंग, डा. केबी गौतम
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|26
|सर्जन
|डा. अशोक प्रियदर्शी, डा. शरीफ अहमद
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|27
|मनोरोग विभाग
|डा. स्वाति कटियार
|कन्नौज
|जिला अस्पताल, जसौली
|28
|फिजीशियन
|डा. भूपेश कुमार पपने
|जिला अस्पताल जसौली - महिला विंग
|कन्नौज
|जिला अस्पताल (महिला विंग)
|2
|फिजीशियन
|डा. मनप्रीत कौर, डा. एके जाटव
|कन्नौज
|जिला अस्पताल (महिला विंग)
|3
|महिला चिकित्सक
|डा. आंचल, डा. निधि
प्रशासनिक एवं विभागीय संपर्क सूत्र
|जिला
|पद / कार्यालय
|मोबाइल नंबर
|प्रशासनिक अधिकारी संपर्क सूत्र : बांदा
|बांदा
|जिलाधिकारी
|9454417531
|बांदा
|पुलिस अधीक्षक
|9454400257
|बांदा
|मुख्य विकास अधिकारी
|7275554565
|बांदा
|जिला विकास अधिकारी
|9454464763
|बांदा
|जिला कृषि अधिकारी
|7607561975
|बांदा
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
|8707035875
|बांदा
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी
|8005192640
|बांदा
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401029
|बांदा
|सीओ सिटी
|9454401351