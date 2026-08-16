कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज सोमवार को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची
यह लेख कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में सोमवार को उपलब्ध डॉक्टरों और ओपीडी सेवाओं की विस्तृत सूची प्रदान करता है। इसमें जीएसवीएम, उर्सुला, हृदय रोग संस्थान सहित विभिन्न अस्पतालों के विभागों और विशेषज्ञों की जानकारी दी गई है।
HighLights
कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में सोमवार की ओपीडी डॉक्टरों की सूची।
जीएसवीएम, उर्सुला, हृदय रोग संस्थान सहित कई अस्पतालों में विशेषज्ञ उपलब्ध।
सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक ओपीडी सेवाएं।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी में विभिन्न विभागों के चिकित्सकों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। एलएलआर अस्पताल में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, ईएनटी, मनोरोग, दंत और नेत्र रोग विभाग में चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलाजी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी चलेगी।
उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल और त्वचा रोग विशेषज्ञ मरीज देखेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन और कार्डियक सर्जरी विभाग के चिकित्सक सेवाएं देंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में भी संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। मरीज निर्धारित समय पर पहुंचकर संबंधित विभाग में परामर्श ले सकते हैं। ओपीडी के समय और चिकित्सकों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से बदलाव संभव है।
|अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|समय
|एलएलआर अस्पताल
|मेडिसिन विभाग
|डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|सर्जरी विभाग
|डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|हड्डी रोग विभाग
|डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डा. एसके कनौजिया
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|त्वचा रोग विभाग
|डा. डीपी शिवहरे
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|बाल रोग विभाग
|डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|दंत रोग विभाग
|डा. पंकज श्रीवास्तव
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|नेत्र रोग विभाग
|डा. परवेज खान
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. समीर गोविल
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरो सर्जरी विभाग
|डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डा. ध्रुव ठाकुर
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|इंडोक्राइनोलाजी विभाग
|डा. रिचा गिरि
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|यूरोलाजी विभाग
|डा. राकेश गुप्ता
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. चंद्रशेखर
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|सर्जन
|डा. प्रशांत मिश्रा
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|ईएनटी
|डा. राजेश वर्मा
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|नेत्र रोग विभाग
|डा. अजय कुमार
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|आर्थोपेडिक
|डा. आशीष मिश्रा
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|बाल रोग
|डा. कैलाश
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग
|डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. लक्ष्मी
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|बाल रोग
|डा. संतोष श्रीवास्तव
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|सर्जरी
|डा. बसंत लाल
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|हड्डी रोग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार
|सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।