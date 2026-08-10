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    कानपुर के उर्सुला से लेकर एलएलआर सहित इन अस्पतालों में 10 अगस्त को कौन से डॉक्टर उपलब्ध हैं, देखें पूरी सूची

    By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 12:21 AM (IST)

    कानपुर के विभिन्न अस्पतालों में सोमवार को उपलब्ध डॉक्टरों और ओपीडी सेवाओं की जानकारी दी गई है। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीज इन विभागों में विशेषज ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए आज विभिन्न विभागों की ओपीडी संचालित होगी। एलएलआर अस्पताल में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, मनोरोग, ईएनटी, त्वचा, बाल रोग, दंत और नेत्र रोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

    उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विभाग में डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन और कार्डियक सर्जरी के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ और कांशीराम चिकित्सालय में बाल, सर्जरी, नेत्र, ईएनटी व हड्डी रोग की ओपीडी चलेगी। मरीज अस्पताल जाने से पहले समय और चिकित्सक की उपलब्धता की पुष्टि कर लें।

     

    एलएलआर अस्पताल

    विभाग चिकित्सक
    मेडिसिन विभाग डा. जेएस कुशवाहा, डा. विशाल कुमार गुप्ता, डा. आरके वर्मा
    सर्जरी विभाग डा. जीडी यादव, डा. विनय कुमार, डा. प्रियेश शुक्ला, डा. अभिनव सेंगर
    हड्डी रोग विभाग डा. संजय कुमार, डा. वैभव अधौलिया, डा. श्रीकांत
    मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
    नाक, कान और गला रोग विभाग डा. एसके कनौजिया
    त्वचा रोग विभाग डा. डीपी शिवहरे
    बाल रोग विभाग डा. अरुण कुमार आर्या, डा. आराधना गुप्ता
    दंत रोग विभाग डा. पंकज श्रीवास्तव
    नेत्र रोग विभाग डा. परवेज खान

    सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक : जीएसवीएसएस पीजीआइ

    विभाग चिकित्सक
    नेफ्रोलाजी विभाग डा. समीर गोविल
    न्यूरोलाजी विभाग डा. आलोक वर्मा, डा. निखिल कुमार, डा. प्रियंका
    न्यूरो सर्जरी विभाग डा. मनीष सिंह, डा. क्षितिज सिन्हा, डा. आंचल दत्ता
    गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. ध्रुव ठाकुर
    इंडोक्राइनोलाजी विभाग डा. रिचा गिरि
    यूरोलाजी विभाग डा. राकेश गुप्ता
    पेन मेडिसिन विभाग डा. चंद्रशेखर

    उर्सुला अस्पताल

    विभाग चिकित्सक
    फिजिशियन डा. शैलेंद्र तिवारी, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह
    सर्जन डा. प्रशांत मिश्रा
    ईएनटी डा. राजेश वर्मा
    नेत्र रोग विभाग डा. अजय कुमार
    आर्थोपेडिक डा. आशीष मिश्रा
    बाल रोग डा. कैलाश
    त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर
    मनोरोग डा. चिरंजीव

    हृदय रोग संस्थान

    विभाग चिकित्सक
    कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग डा. एसके सिन्हा, डा. मुकेश झा, डा. प्रवीण शुक्ला
    कार्डियक सर्जरी विभाग डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. सौरभ कुमार गौड़

    मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय

    विभाग चिकित्सक
    चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. लक्ष्मी

    कांशीराम चिकित्सालय

    विभाग चिकित्सक
    बाल रोग डा. संतोष श्रीवास्तव
    सर्जरी डा. बसंत लाल
    नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे
    नाक, कान और गला डा. अतुल सचान
    हड्डी रोग डा. जेपी गुप्ता, डा. अभिषेक शुक्ला, डा. एसपी कटियार
    नोट: ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है। ()