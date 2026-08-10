कानपुर के उर्सुला से लेकर एलएलआर सहित इन अस्पतालों में 10 अगस्त को कौन से डॉक्टर उपलब्ध हैं, देखें पूरी सूची

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए आज विभिन्न विभागों की ओपीडी संचालित होगी। एलएलआर अस्पताल में सुबह नौ बजे से दोपहर दो बजे तक मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, मनोरोग, ईएनटी, त्वचा, बाल रोग, दंत और नेत्र रोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी ब्लाक में नेफ्रोलाजी, न्यूरोलाजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी।

उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विभाग में डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन और कार्डियक सर्जरी के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय में चेस्ट रोग विशेषज्ञ और कांशीराम चिकित्सालय में बाल, सर्जरी, नेत्र, ईएनटी व हड्डी रोग की ओपीडी चलेगी। मरीज अस्पताल जाने से पहले समय और चिकित्सक की उपलब्धता की पुष्टि कर लें।