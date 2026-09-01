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कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज बुधवार 2 सितंबर को कौन से डॉक्टर रहेंगे उपलब्ध, यहां देखें ओपीडी सूची

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 01 Sep 2026 11:32 PM (IST)

कानपुर के प्रमुख अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला और हृदय रोग संस्थान में 2 सितंबर, बुधवार को उपलब्ध डॉक्टरों ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में आज की ओपीडी सूची।

  2. एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई में विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे।

  3. उर्सुला, हृदय रोग संस्थान में भी डॉक्टर सेवाएं देंगे।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों को विभिन्न विशेषज्ञ डॉक्टरों से परामर्श की सुविधा मिलेगी। एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, त्वचा, नेत्र, ईएनटी, दंत और मनोरोग विभाग में डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। वहीं, जीएसवीएसएस पीजीआइ के सुपर स्पेशियलिटी विभागों में न्यूरोलाजी, न्यूरो सर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी और पेन मेडिसिन के विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे।

उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन के साथ सर्जरी, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विभाग की ओपीडी चलेगी। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन और कार्डियक सर्जरी के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में भी संबंधित विभागों के डॉक्टर मौजूद रहेंगे। ओपीडी का निर्धारित समय सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक है। 

 

विभाग डॉक्टर
एलएलआर अस्पताल
समय सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक
मेडिसिन विभाग डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता
मनोरोग विभाग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला रोग विभाग डा. अमृता श्रीवास्तव
त्वचा रोग विभाग डा. युगल राजपूत
बाल रोग विभाग डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग विभाग डा. शिशिर धर
सर्जरी स्पेशल ओपीडी डा. कुश पाठक
नेत्र रोग विभाग डा. पारुल सिंह
सर्जरी विभाग डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार
हड्डी रोग विभाग डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल
जीएसवीएसएस पीजीआइ
न्यूरोलाजी विभाग डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा
न्यूरो सर्जरी विभाग डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता
गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डा. मोहित त्रिपाठी
यूरोलाजी विभाग डा. प्रखर पटेल
नेफ्रोलाजी विभाग डा. युवराज गुलाटी
पेन मेडिसिन विभाग डा. रिचा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल
फिजिशियन डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार
सर्जन डा. बीके सिंह
ईएनटी डा. बृजेंद्र शुक्ला
नेत्र रोग डा. बीडी सेठ
आर्थोपेडिक डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी
बाल रोग डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश
त्वचा रोग डा. रत्नेश प्रभाकर
मनोरोग डा. चिरंजीव
हृदय रोग संस्थान
कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु
कार्डियक सर्जरी विभाग डा. संदीप गौतम (सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक), डा. अनिल कुमार (दोपहर दो बजे से शाम छह बजे तक)
मुरारी चेस्ट चिकित्सालय
चेस्ट रोग विशेषज्ञ डा. अवधेश कुमार
कांशीराम चिकित्सालय
जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल
नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
नाक, कान और गला डा. अतुल सचान
आर्थो विभाग डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
बाल रोग डा. सतीश कुमार
त्वचा रोग डा. आशीष कटियार
नोट ओपीडी के समय और डाक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।