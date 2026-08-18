मरीजों के लिए काम की खबर, कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में बुधवार की ओपीडी सूची, जानें कहां कौन से डाक्टर रहेंगे उपलब्ध
कानपुर के विभिन्न अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई, उर्सुला, हृदय रोग संस्थान, मुरारी चेस्ट और कांशीराम चिकित्सालय में बुधवार को ओपीडी में उपल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए आज सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक ओपीडी सेवाएं संचालित होंगी। एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी, बाल रोग, त्वचा, नेत्र, ईएनटी, दंत और मनोरोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो मेडिसिन, यूरोलाजी, नेफ्रोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी रहेगी।
उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जरी, ईएनटी, नेत्र, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विभाग में डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन के साथ कार्डियक सर्जरी की ओपीडी भी निर्धारित समय पर चलेगी। इसके अलावा मुरारी चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में भी विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। कार्डियक सर्जरी में डॉक्टरों की ड्यूटी अलग-अलग समय पर निर्धारित है। मरीज अस्पताल पहुंचने से पहले संबंधित विभाग और ओपीडी समय की जानकारी अवश्य कर लें, क्योंकि अपरिहार्य परिस्थितियों में डॉक्टरों की उपस्थिति और ओपीडी समय में बदलाव संभव है।
|अस्पताल
|विभाग
|डॉक्टर
|ओपीडी समय
|एलएलआर अस्पताल
|मेडिसिन विभाग
|डा. सौरभ अग्रवाल, डा. बृजेश कुमार, डा. विशाल कुमार गुप्ता
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|मनोरोग विभाग
|डा. धनंजय चौधरी
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|नाक, कान और गला रोग विभाग
|डा. अमृता श्रीवास्तव
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|त्वचा रोग विभाग
|डा. युगल राजपूत
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|बाल रोग विभाग
|डा. नेहा अग्रवाल, डा. आराधना गुप्ता
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|दंत रोग विभाग
|डा. शिशिर धर
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|सर्जरी स्पेशल ओपीडी
|डा. कुश पाठक
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|नेत्र रोग विभाग
|डा. पारुल सिंह
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|सर्जरी विभाग
|डा. गोविंद त्रिवेदी, डा. प्रेमशंकर, डा. सिद्धार्थ सिंह, डा. पवन कुमार
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|एलएलआर अस्पताल
|हड्डी रोग विभाग
|डा. चंदन कुमार, डा. पुनीत अग्रवाल
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरोलाजी विभाग
|डा. निखिल कुमार साहू, डा. अमित चंद्रा
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|न्यूरो सर्जरी विभाग
|डा. प्रथमेश मिश्रा, डा. अभिषेक गुप्ता
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डा. मोहित त्रिपाठी
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|यूरोलाजी विभाग
|डा. प्रखर पटेल
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डा. युवराज गुलाटी
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|पेन मेडिसिन विभाग
|डा. रिचा अग्रवाल
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|फिजिशियन
|डा. गौतम जैन, डा. अशोक कुमार, डा. आरके कटियार
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|सर्जन
|डा. बीके सिंह
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|ईएनटी
|डा. बृजेंद्र शुक्ला
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|नेत्र रोग
|डा. बीडी सेठ
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|आर्थोपेडिक
|डा. अनुपम सचान, डा. डीके महेश्वरी
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|बाल रोग
|डा. सूरज शिवहरे, डा. कैलाश
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|त्वचा रोग
|डा. रत्नेश प्रभाकर
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|उर्सुला अस्पताल
|मनोरोग
|डा. चिरंजीव
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियोलाजी मेडिसिन विभाग
|डा. उमेश्वर पांडेय, डा. अवधेश कुमार शर्मा, डा. कुमार हिमांशु
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डा. संदीप गौतम
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|हृदय रोग संस्थान
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डा. अनिल कुमार
|दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक
|मुरारी चेस्ट चिकित्सालय
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डा. अवधेश कुमार
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|जनरल सर्जरी
|डा. वसंत लाल
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|नेत्र रोग
|डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|नाक, कान और गला
|डा. अतुल सचान
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|आर्थो विभाग
|डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|बाल रोग
|डा. सतीश कुमार
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
|कांशीराम चिकित्सालय
|त्वचा रोग
|डा. आशीष कटियार
|सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।