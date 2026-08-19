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कानपुर के प्रमुख अस्पतालों में गुरुवार 20 अगस्त की ओपीडी सूची, जानें कहां कौन से डाक्टर रहेंगे उपलब्ध

By Ankush Kumar Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 19 Aug 2026 08:20 PM (GMT+05:30)

कानपुर के विभिन्न अस्पतालों जैसे एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई और उर्सुला में गुरुवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध डॉक्टरों की सूची जारी की गई ह ...और पढ़ें

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  1.  कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों की ओपीडी का समय

  2. जीएसवीएम से लेकर उर्सुला, एलएलआर इत्यादि अस्पताल की जानकारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में 20 अगस्त् को मरीजों की सुविधा के लिए विभिन्न विभागों की ओपीडी सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक संचालित होगी। एलएलआर अस्पताल में मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी, बाल रोग, त्वचा, ईएनटी, नेत्र, दंत और मनोरोग विभाग में विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे। जीएसवीएसएस पीजीआइ में न्यूरोलाजी, न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलाजी, गैस्ट्रो, इंडोक्राइनोलाजी, यूरोलाजी और पेन मेडिसिन की ओपीडी रहेगी।

उर्सुला अस्पताल में फिजिशियन, सर्जन, ईएनटी, नेत्र, दंत, आर्थोपेडिक, बाल रोग, त्वचा और मनोरोग विशेषज्ञ उपलब्ध रहेंगे। हृदय रोग संस्थान में कार्डियोलाजी मेडिसिन की ओपीडी होगी, जबकि कार्डियक सर्जरी में शाम चार से छह बजे तक चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में भी विशेषज्ञ डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। अस्पताल पहुंचने से पहले ओपीडी समय और चिकित्सक की उपलब्धता की पुष्टि करना उपयोगी रहेगा।

 

अस्पताल विभाग डॉक्टर ओपीडी समय
एलएलआर अस्पताल मेडिसिन डा. रिचा गिरि, डा. बीपी प्रियदर्शी, डा. एसी गुप्ता सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
मनोरोग डा. धनंजय चौधरी
नाक, कान और गला डा. एसके कनौजिया, डा. भावेश पटेल
त्वचा रोग डा. श्वेतांक
बाल रोग डा. शैलेंद्र कुमार गौतम, डा. आराधना गुप्ता
दंत रोग डा. अशरफउल्ला
नेत्र रोग डा. सुरभि अग्रवाल
सर्जरी डा. आरके त्रिपाठी, डा. विकास कटियार, डा. आशीष कुमार चौधरी
हड्डी रोग डा. रवि गर्ग, मो. फहीम अंसारी
जीएसवीएसएस पीजीआइ नेफ्रोलाजी डा. समीर गोविल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
न्यूरोलाजी डा. वर्षा अंबानी, डा. सौरभ निगम
न्यूरोसर्जरी डा. इला कात्यायन
गैस्ट्रो डा. ध्रुव ठाकुर
इंडोक्राइनोलाजी डा. सौरभ अग्रवाल
यूरोलाजी डा. राकेश गुप्ता
पेन मेडिसिन डा. नेहा अग्रवाल
उर्सुला अस्पताल फिजिशियन डा. कृष्णा कुमार, डा. अरुण प्रकाश, डा. अमित कनौजिया, डा. आरके सिंह सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
सर्जन डा. राजेश अग्रवाल
ईएनटी डा. राजेश वर्मा
नेत्र रोग डा. रिजवान अहमद
दंत रोग डा. अवनीश गुप्ता
आर्थोपेडिक डा. आरएन यादव, डा. अशोक कुमार
बाल रोग डा. राहुल वर्मा, डा. आरसी यादव
त्वचा रोग डा. अरुण सिंघल
मनोरोग डा. आरती
हृदय रोग संस्थान कार्डियोलाजी मेडिसिन डा. एमएम रजी, डा. मोहित सचान सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
कार्डियोलाजी सर्जरी डा. राकेश कुमार वर्मा, डा. नीरज प्रकाश शाम 4 से 6 बजे तक
मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय चेस्ट रोग डा. आनंद कुमार सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
कांशीराम चिकित्सालय जनरल सर्जरी डा. वसंत लाल सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक
नेत्र रोग डा. सोमनाथ डे, डा. स्वरूप मोहन
नाक, कान और गला डा. अतुल सचान
आर्थो डा. जेपी गुप्ता, डा. सुमित मिश्रा, डा. एसपी कटियार

नोट: ओपीडी के समय और डॉक्टरों की उपस्थिति में अपरिहार्य कारणों से परिवर्तन हो सकता है।