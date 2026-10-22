कानपुर ओपीडी: उन्नाव-इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 23 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट
कानपुर और आसपास के 13 जिलों के सरकारी अस्पतालों में शुक्रवार, 23 अक्टूबर को ओपीडी सेवाएं संचालित होंगी। इसमें एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई सहित कई प्रमुख अस्पताल शामिल हैं।
HighLights
कानपुर और 13 जिलों में ओपीडी सेवाएं संचालित होंगी।
एलएलआर, जीएसवीएसएस पीजीआई जैसे अस्पताल शामिल हैं।
अधिकांश ओपीडी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
जागरण टीम, कानपुर। कानपुर और आसपास के जिलों में शुक्रवार को सरकारी अस्पतालों में मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी संचालित होगी। कानपुर के एलएलआर अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआइ, उर्सुला अस्पताल, हृदय रोग संस्थान, मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय और कांशीराम चिकित्सालय में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञ मरीजों को परामर्श देंगे।
इसके अलावा फतेहपुर, हमीरपुर, महोबा, इटावा, उरई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, उन्नाव, बांदा, चित्रकूट और औरैया के जिला अस्पतालों व मेडिकल कालेजों में भी ओपीडी की व्यवस्था रहेगी। अधिकतर अस्पतालों में ओपीडी का समय सुबह आठ बजे से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित है, जबकि कुछ संस्थानों में समय अलग है।ॉ
कानपुर ओपीडी
|अस्पताल का नाम
|समय
|विभाग (Department)
|डॉक्टरों का नाम
|एलएलआर अस्पताल
|सुबह 09:00 - दोपहर 02:00
|मनोरोग विभाग
|डॉ. शिखा सिंह, डॉ. कार्तिका चावला
|नाक, कान और गला रोग विभाग (ENT)
|डॉ. निशांत सौरभ सक्सेना
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. आरके वर्मा, डॉ. एसके गौतम, डॉ. सौरभ अग्रवाल
|त्वचा रोग विभाग
|डॉ. डीपी शिवहरे
|बाल रोग विभाग
|डॉ. यशवंत राव, डॉ. आराधना गुप्ता
|दंत रोग विभाग
|डॉ. शिशिर धर
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. नम्रता पटेल
|सर्जरी विभाग
|डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. जीडी यादव, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मनोज सोनकर, डॉ. उदित पटेल
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. चेतन सिंह, डॉ. दिव्यानंद पांडेय
|अस्पताल संपर्क
|-
|जीएसवीएसएस पीजीआइ
|सुबह 09:00 - दोपहर 02:00
|न्यूरोलाजी विभाग
|डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. अमित चंद्रा, डॉ. सद्दाम अहमद
|न्यूरोसर्जरी विभाग
|डॉ. मनीष सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. इला कात्यायन, डॉ. अभिषेक गुप्ता
|गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग
|डॉ. विनय कुमार
|यूरोलाजी विभाग
|डॉ. अनिल वैद
|नेफ्रोलाजी विभाग
|डॉ. युवराज गुलाटी
|पेन मेडिसिन विभाग
|डॉ. नेहा कुमार
|उर्सुला अस्पताल
|सुबह 09:00 - दोपहर 02:00
|फिजिशियन
|डॉ. रामकिशोर, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. आरके सिंह
|सर्जन
|डॉ. वीकेएस कटियार
|ईएनटी (ENT)
|डॉ. प्रवीन सक्सेना, डॉ. महेश
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरए मिर्जा
|आर्थोपेडिक (हड्डी रोग)
|डॉ. राजेश बाजपेई, डॉ. राजेश कटियार
|बाल रोग
|डॉ. कैलाश, डॉ. आरएस यादव
|त्वचा रोग
|डॉ. रत्नेश प्रभाकर
|मनोरोग
|डॉ. चिरंजीव
|हृदय रोग संस्थान
|सुबह 09:00 - दोपहर 02:00
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. उमेश्वर पांडेय, डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. कुमार हिमांशु
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
दोपहर 02:00 - शाम 06:00
|कार्डियक सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज त्रिपाठी (सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक)
डॉ. अनिल कुमार (दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक)
|मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय
|सुबह 09:00 - दोपहर 02:00
|चेस्ट रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संजय वर्मा
|कांशीराम चिकित्सालय
|सुबह 09:00 - दोपहर 02:00
|जनरल सर्जरी
|डॉ. वसंत लाल
|नेत्र रोग
|डॉ. सोमनाथ डे, डॉ. स्वरूप मोहन
|नाक, कान और गला
|डॉ. अतुल सचान
|आर्थो विभाग
|डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार
|बाल रोग
|डॉ. सतीश कुमार
|चित्रकूट: जिला अस्पताल
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|जनरल सर्जन
|डॉ. साकिब अनवर
|फिजिशियन
|डॉ. सुजीत सिंह, डॉ. ऋषि कुमार
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. राम नरेश राजपूत
|जनरल फिजिशियन
|डॉ. आरबी लाल, डॉ. कन्हैया कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य, डॉ. शेफाली गुप्ता
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. रमेश कुमार भारती, डॉ. अरुण कुमार
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रबल प्रताप सिंह
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. श्वेता मिश्रा
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजीव पाल
|गैर संचारी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. भास्कर सिंह
|अस्पताल संपर्क (CMS)
|डॉ. शैलेंद्र कुमार (CMS) - 8005192745
|उरई: जिला चिकित्सालय
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|सर्जरी विभाग
|डॉ. केपी सिंह
|बाल रोग विभाग
|डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. शिवेंद्र सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. गरिमा तिवारी
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. बीपी सिंह
|जिला नेत्र चिकित्सालय (नेत्र विभाग)
|डॉ. एके पांडेय
|अस्पताल संपर्क (CMS)
|CMS - 9415532973
|उरई: राजकीय मेडिकल कालेज
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. जीतम सिंह
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. अश्विन कुमार
|सर्जरी विभाग
|डॉ. नीरज सिंह राजपूत
|प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग
|डॉ. शिल्पा यादव
|बाल रोग विभाग
|डॉ. दिव्या पिपरिया, डॉ. संतोष कुमार
|मनोरोग विभाग
|डॉ. प्रवीन सचान
|दंत रोग विभाग
|डॉ. हिना रहमान
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आरएन कुशवाहा, डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला
|नाक, कान, गला रोग विभाग
|डॉ. एसके राठौर, डॉ. प्रियंका सिंह
|चर्म रोग विभाग
|डॉ. कुलदीप वर्मा
|टीबी एंड चेस्ट विभाग
|डॉ. मोहन मातरिया
|अस्पताल संपर्क (CMS)
|CMS - 9454369390
प्रशासनिक अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों (CMS) की संपर्क तालिका
|क्षेत्र / श्रेणी
|पद / जिम्मेदारी
|नाम
|मोबाइल नंबर
|चित्रकूट (प्रशासनिक)
|जिलाधिकारी
|पुलकित गर्ग
|9454417532
|अपर जिलाधिकारी
|चंद्रशेखर
|9454417603
|उपजिलाधिकारी (कर्वी)
|-
|9454415959
|उपजिलाधिकारी (मऊ)
|-
|9454415960
|उपजिलाधिकारी (मानिकपुर)
|-
|9454415961
|चित्रकूट (प्रशासनिक)
|उपजिलाधिकारी (राजापुर)
|-
|9454415962
|चित्रकूट (अस्पताल)
|CMS (जिला अस्पताल)
|डॉ. शैलेंद्र कुमार
|8005192745
|उरई (अस्पताल)
|CMS (जिला अस्पताल)
|-
|9415532973
|CMS (राजकीय मेडिकल कालेज)
|-
|9454369390
बांदा की ओपीडी
|जिला
|अस्पताल का नाम
|समय
|विभाग / विशेषज्ञता
|डॉक्टरों का नाम
|बांदा
|जिला अस्पताल
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|रेडियोलाजिस्ट
|डॉ. किशुन कुमार
|सर्जन
|डॉ. रामेंद्र कुमार
|जनरल सर्जन
|डॉ. प्रतीक्षा गुप्ता
|फिजिशियन
|डॉ. एसडी त्रिपाठी, डॉ. ह्रदयेश पटेल
|नाक कान गला विशेषज्ञ
|डॉ. मुकेश कुमार, डॉ. एमके गुप्ता
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राजेंद्र गुप्ता, डॉ. अशोक राजपूत
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संपूर्णानंद मिश्रा, सुरुचि वर्मा
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. संदीप सिंह, डॉ. राजन कौशल
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुनीता सिंह
|मनोरोग विशेषज्ञ
|डॉ. आलोक गुप्ता
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. प्रसून खरे
|रानी दुर्गावती मेडिकल कालेज अस्पताल
|सुबह 09:00 - दोपहर 03:00
|मेडिसिन विभाग
|डॉ. आकिव फारूकी
|सर्जरी विभाग
|डॉ. संजय कुमार
|बालरोग विभाग
|डॉ. अनीता अग्रहरि
|चर्मरोग विभाग
|डॉ. कुंदन चौहान
|अस्थि रोग विभाग
|डॉ. मनोज वर्मा
|ईएनटी विभाग
|डॉ. जितेंद्र यादव
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. आकाश श्रीवास्तव
|मानसिक रोग विभाग
|डॉ. हिमांशु सिंह
|टीबी चेस्ट रोग विभाग
|डॉ. राजकमल सिंह
|दंत रोग विभाग
|डॉ. निधि गुप्ता
|औरैया
|जिला संयुक्त चिकित्सालय
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|नाक कान गला रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज कुमार
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. विनोद कुमार
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. राम प्रकाश
|स्त्री रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मंजू सचान
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोहित गहोई
|चेस्ट फिजिशियन
|उपलब्ध नहीं
|मनोरोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|उपलब्ध नहीं
बांदा के प्रशासनिक एवं मुख्य अधिकारियों के संपर्क नंबर
|पद / जिम्मेदारी
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417531
|पुलिस अधीक्षक
|9454400257
|मुख्य विकास अधिकारी
|7275554565
|जिला विकास अधिकारी
|9454464763
|जिला कृषि अधिकारी
|7607561975
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
|8707035875
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी (CMO)
|8005192640
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401029
|सीओ सिटी
|9454401351
इटावा और महोबा की ओपीडी
|जिला
|अस्पताल का नाम
|समय
|विभाग / विशेषज्ञता
|डॉक्टरों / विशेषज्ञों का नाम
|इटावा
|बाबा भीमराव आंबेडकर जिला अस्पताल
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. जितेंद्र चौधरी (MD), डॉ. शांतनु निगम, डॉ. सौरभ यादव, डॉ. अनामिका राजपूत
|श्वसन ओपीडी
|डॉ. विकास राजपूत (चेस्ट फिजिशियन)
|बालरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. शादाब आलम, डॉ. पुष्पेंद्र यादव
|जनरल सर्जन ओपीडी
|डॉ. पीयूष तिवारी, डॉ. एसएस गुप्ता
|दंतरोग विभाग ओपीडी
|डॉ. अतुल कुलकर्णी, डॉ. रितु शर्मा, डॉ. प्रिया
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डॉ. राहुल आनंद (सर्जन), डॉ. जेपी चौधरी
|उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (सैफई)
|ओपीडी समय अनुसार
|नाक, कान, गला रोग ओपीडी
|डॉ. तेजस्वी गुप्ता, डॉ. रीतू गुप्ता
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. पंकज कुमार, डॉ. सुशील कुमार यादव
|जनरल सर्जरी
|डॉ. एसपी सिंह, डॉ. विपिन गुप्ता, डॉ. राम लखन वर्मा, डॉ. गौरव मिश्रा, डॉ. विवेक वर्मा
|न्यूरोलाजी
|डॉ. अनीता
|स्त्री रोग
|डॉ. प्रगति द्विवेदी, डॉ. शिल्पी
|नेत्र रोग
|डॉ. अहमद हुसैन
|हड्डी रोग
|डॉ. सुनील कुमार, डॉ. राजीव कुमार, डॉ. हरीश कुमार
|बाल रोग विभाग
|डॉ. रमेश चंद्र
|कैंसर ओपीडी
|डॉ. प्रभा वर्मा
|अस्पताल संपर्क
|-
|महोबा
|जिला अस्पताल
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|मनोरोग विभाग
|प्रेमदास (काउंसलर मनोचिकित्सक), अंकिता गुप्ता
|नाक, कान, और गला रोग विभाग
|डॉ. नरेंद्र राजपूत
|मेडिसिन
|डॉ. राजेश भट्ट, डॉ. पंकज, डॉ. गुलशेर
|बाल रोग विभाग
|डॉ. गोपाल प्रसाद
|सर्जन विभाग
|डॉ. राहुल कुमार
|हड्डी रोग विभाग
|डॉ. हेमेंद्र
|नेत्र रोग विभाग
|डॉ. डीके राय
प्रशासनिक एवं अस्पताल अधिकारियों के संपर्क नंबर
|जिला
|पद / जिम्मेदारी
|नाम
|मोबाइल नंबर
|इटावा
|जिलाधिकारी
|-
|9454417551
|सीएमओ (CMO)
|-
|8005192651
|सीएमएस (पुरुष जिला अस्पताल)
|-
|9412709676
|सीएमएस (महिला जिला अस्पताल)
|-
|9412157128
|एसडीएम (सदर)
|-
|9454416439
|सिटी मजिस्ट्रेट
|-
|9454416438
|महोबा
|सीएमएस (जिला अस्पताल)
|-
|9648537714
हमीरपुर और उन्नाव की ओपीडी
|जिला
|अस्पताल का नाम
|समय
|कमरा / विभाग
|डॉक्टरों / विशेषज्ञों का नाम
|हमीरपुर
|जिला अस्पताल
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|कमरा नंबर 07 (त्वचा रोग)
|डॉ. अतुल वर्मा
|कमरा नंबर 08 (हड्डी रोग)
|डॉ. विपिन राजपूत
|कमरा नंबर 101 (जनरल सर्जरी)
|डॉ. महेंद्र सिंह
|कमरा नंबर 102 (फिजीशियन)
|डॉ. परमेंद्र प्रजापति
|कमरा नंबर 114 (जनरल ओपीडी)
|डॉ. मोहित
|कमरा नंबर 115 (नाक, कान व गला)
|डॉ. विकास यादव
|कमरा नंबर 116 (दंत रोग)
|डॉ. जीतेंद्र सचान, डॉ. सुनीता
|कमरा नंबर 120 (नेत्र रोग)
|डॉ. सीपी गुप्ता, डॉ. एके सिंह
|कमरा नंबर 122 (मनोरोग)
|डॉ. नीता वर्मा
|कमरा नंबर 126 (बाल रोग)
|डॉ. आशुतोष निरंजन
|उन्नाव
|जिला पुरुष अस्पताल
|सुबह 08:00 - दोपहर 12:00
|नाक, कान और गला रोग
|डॉ. निरुपम अवस्थी
|मेडिसिन (फिजीशियन)
|डॉ. कौशलेंद्र प्रकाश, डॉ. जय सिंह
|बालरोग विशेषज्ञ
|डॉ. बृज कुमार, डॉ. अमित श्रीवस्तव
|नेत्ररोग विभाग
|डॉ. फैजल जुबेर, डॉ. संजीव कुमार
|सर्जरी विभाग (सर्जन)
|डॉ. वीसी पांडेय
|चेस्ट रोग फिजीशियन
|डॉ. शोभित अग्निहोत्री
|हड्डी रोग विभाग (अस्थिरोग)
|डॉ. घनश्याम साजिदा, डॉ. मनीष, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. विकास सचान
|त्वचारोग विभाग
|डॉ. प्रियंका श्रीवास्तव
|दंत रोग विभाग
|डॉ. अमरेश कुमार
|एनसीडी क्लीनिक
|डॉ. अमित तिवारी
|फीवर क्लीनिक
|डॉ. सत्येंद्र
|मानसिक रोग विभाग
|डॉ. विकास दीक्षित
|जिला महिला अस्पताल
|ओपीडी समय अनुसार
|स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग
|डॉ. सुनीता, डॉ. गुलाटी
प्रशासनिक एवं अस्पताल अधिकारियों के संपर्क नंबर (उन्नाव)
|पद / जिम्मेदारी
|मोबाइल नंबर
|सीएमओ (CMO) उन्नाव
|8005192700
|सीएमएस (CMS) पुरुष जिला अस्पताल
|8005192800
|सीएमएस (CMS) महिला जिला अस्पताल
|8318233993
|जिलाधिकारी
|9454417561
|पुलिस अधीक्षक
|9454400312
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454465441
फर्रुखाबाद और फतेहपुर की ओपीडी
|जिला
|अस्पताल का नाम
|समय
|विभाग / विशेषज्ञता
|डॉक्टरों / विशेषज्ञों का नाम
|फर्रुखाबाद
|डॉ. राममनोहर लोहिया जिला अस्पताल
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|जनरल सर्जन
|डॉ. रोहित तिवारी
|फिजीशियन
|डॉ. अवनीश अग्निहोत्री, डॉ. दीपक वर्मा, डॉ. प्रज्ञा मिश्रा
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. अनूप दीक्षित
|ह्रदय रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मनोज पांडेय
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. आकांक्षा तिवारी
|नाक, कान व गला विशेषज्ञ
|डॉ. नवनीत कुमार
|चेस्ट फिजीशियन
|डॉ. अंकित मिश्रा
|पैथोलाजिस्ट
|डॉ. जयसिंह
|माइक्रोबायोलिस्ट
|डॉ. प्रवीन कुमार
|दंत रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मोनिका कटियार, डॉ. श्रेय खंडूजा
|फतेहपुर
|मेडिकल कालेज
|सुबह 08:00 - दोपहर 12:00
|मेडिसिन
|डॉ. आरके मौर्य (प्राचार्य), डॉ. संतोष कुमार, शुभम
|नाक, कान, गला
|डॉ. तरुण, डॉ. अभिनव
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. रोशनी गुप्ता, डॉ. अंजली, डॉ. मोनिका
|हड्डी रोग
|डॉ. सुजीत कुमार सिंह, डॉ. अजैया, डॉ. श्वेताब पांडेय
|बाल रोग
|डॉ. नवीन कुमार, डॉ. शिवगोपाल
|नेत्र रोग
|डॉ. जितेंद्र कुमार, डॉ. नुपुर श्रीवास्तव
|त्वचा रोग
|डॉ. रुबीना बानो, डॉ. सोनम सचान
|फुफ्फुसीय चिकित्सा
|डॉ. साक्षी दुबे
|कार्डियोलाजी / मनोचिकित्सा
|डॉ. अनुराग गुप्ता (कार्डियो), डॉ. संदीप कुमार, डॉ. ऋचा पांडेय (मनोचिकित्सा)
|जिला अस्पताल
|ओपीडी समय अनुसार
|जनरल सर्जन
|डॉ. संतोष
|जनरल फिजीशियन
|डॉ. तापस त्रिपाठी, डॉ. डीके वर्मा
|नाक, कान व गला रोग
|डॉ. अभिनव, डॉ. नवीन
|वरिष्ठ परामर्शदाता
|डॉ. एनके सक्सेना
|फिजीशियन
|डॉ. आरबी सिंह, जागृति पाल
|बाल रोग विशेषज्ञ
|डॉ. मूलचंद
|नेत्र रोग विशेषज्ञ
|डॉ. आदर्श, शैलेन्द्र पटेल
|हड्डी रोग विशेषज्ञ
|डॉ. सुधीर कुमार, डॉ. नितिन
|स्त्री रोग विभाग
|डॉ. अंजलि, डॉ. तस्लीम, डॉ. हिमाली (आयुष)
|अस्पताल संपर्क
|-
फर्रुखाबाद के प्रशासनिक एवं चिकित्सा अधिकारियों के संपर्क नंबर
|पद / जिम्मेदारी
|मोबाइल नंबर
|जिलाधिकारी
|9454417552
|पुलिस अधीक्षक
|9454400267
|अपर पुलिस अधीक्षक
|9454401044
|मुख्य विकास अधिकारी
|9454464981
|जिला विकास अधिकारी
|9454464983
|मुख्य चिकित्साधिकारी अधिकारी (CMO)
|9454455304
|लोहिया अस्पताल (पुरुष अनुभाग) - CMS
|8005192779
|लोहिया अस्पताल (महिला अनुभाग) - CMS
|8005192778
|सीओ सिटी
|9454401449
|सीओ कायमगंज
|9454401450
|सीओ मोहम्मदाबाद
|9454401451
|सीओ अमृतपुर
|9454401452
|जिला कृषि अधिकारी
|9935227760
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
|7055153747
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
|9412406218
|अधीक्षण अभियंता (विद्युत)
|9415334176
कन्नौज एवं कानपुर देहात ओपीडी
|जिला
|अस्पताल का नाम
|समय
|कमरा / विभाग
|डॉक्टरों / विशेषज्ञों का नाम
|कन्नौज
|राजकीय मेडिकल कालेज, तिर्वा
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|जनरल मेडिसिन
|डॉ. साजिद, डॉ. इंद्रजीत सिंह
|जनरल सर्जरी
|डॉ. इमरान अली
|अस्थि रोग
|डॉ. अंबर बरयानी
|बाल रोग
|डॉ. मनाली तिवारी, डॉ. सोनेंद्र कुमार
|प्रसूति रोग
|डॉ. शशि शुक्ला, डॉ. मीनाक्षी शुकला
|नाक-कान-गला (ENT)
|डॉ. नितिन कुमार
|मानसिक रोग
|डॉ. विवेक कुमार
|दंत रोग
|डॉ. हर्षिता गौतम
|नेत्र रोग
|डॉ. जटाशंकर, डॉ. करिश्मा
|त्वचा रोग
|डॉ. गौरव पालीवाल
|जिला अस्पताल, जसौली
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|कक्ष सं. 2 (हड्डी रोग)
|डॉ. सूरज कुमार
|कक्ष सं. 3 (फिजीशियन)
|डॉ. चितरंजन
|कक्ष सं. 4
|डॉ. निकेतन सक्सेना
|कक्ष सं. 12 (ईएनटी)
|डॉ. मोनिका सचान, डॉ. शैलेंद्र कुमार
|कक्ष सं. 13 (बाल रोग)
|डॉ. मोहित शंकर, डॉ. अरुण कुमार
|कक्ष सं. 19 (दंत रोग)
|डॉ. अरविंद
|कक्ष सं. 20 (नेत्र रोग)
|डॉ. अर्जुन सिंह सारंग, डॉ. केबी गौतम
|कक्ष सं. 26 (सर्जन)
|डॉ. अशोक प्रियदर्शी, डॉ. शरीफ अहमद
|कक्ष सं. 27 (मनोरोग विभाग)
|डॉ. स्वाति कटियार
|कक्ष सं. 28 (फिजीशियन)
|डॉ. भूपेश कुमार पपने
|महिला विंग (कक्ष सं. 2)
|डॉ. मनप्रीत कौर, डॉ. एके जाटव (फिजीशियन)
|महिला विंग (कक्ष सं. 3)
|डॉ. आंचल, डॉ. निधि
|राजकीय मेडिकल कालेज (हेल्पलाइन)
|-
|सीएमएस संपर्क
|डॉ. दिलीप सिंह (CMS) - 9415487268
|जिला अस्पताल (हेल्पलाइन)
|-
|सीएमएस संपर्क
|डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी (CMS) - 9454455303
|कानपुर देहात
|मेडिकल कालेज
|सुबह 08:00 - दोपहर 02:00
|मेडिसिन
|डॉ. प्रतीक सक्सेना, डॉ. आराधना सिंह
|नाक, कान, गला
|डॉ. आरके चौबे, डॉ. अनुज शुक्ला
|स्त्री एवं प्रसूति रोग
|डॉ. सविता साहू
|हड्डी रोग
|डॉ. राम कुमार गौतम
|बाल रोग
|डॉ. अमर चंद्र गुप्ता
|नेत्र रोग
|डॉ. जयवर्धन
|त्वचा रोग
|डॉ. प्रसून सचान
|मनोचिकित्सा
|डॉ. धर्मवीर चौधरी
|सर्जरी
|डॉ. जसवीर
|दंत रोग
|डॉ. रूबी द्विवेदी
प्रशासनिक एवं अस्पताल अधिकारियों के संपर्क नंबर
|जिला / क्षेत्र
|पद / जिम्मेदारी
|नाम / विभाग
|मोबाइल नंबर
|कन्नौज
|सीएमएस (राजकीय मेडिकल कालेज)
|डॉ. दिलीप सिंह
|9415487268
|सीएमएस (जिला अस्पताल, जसौली)
|डॉ. गोपाल नारायण द्विवेदी
|9454455303
|कानपुर देहात
|जिलाधिकारी
|-
|9454417553
|पुलिस अधीक्षक
|-
|9454400286
|अपर पुलिस अधीक्षक
|-
|9454401079
|मुख्य विकास अधिकारी
|-
|9454465006
|जिला विकास अधिकारी
|-
|9454465008
|मुख्य चिकित्साधिकारी (CMO)
|-
|9454455311
|मेडिकल कालेज (पूछताछ/मुख्य)
|-
|7905782814
|मेडिकल कालेज (शिकायत नंबर)
|-
|9506502480
|सीओ अकबरपुर
|-
|9454401470
|जिला कृषि अधिकारी
|-
|7839882512
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)
|-
|8005441043
|कानपुर देहात
|सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)
|-
|8005441042