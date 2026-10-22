कानपुर ओपीडी: उन्नाव-इटावा समेत 13 जिलों के अस्पतालों में 23 अक्टूबर को कौन से डॉक्टर बैठेंगे? देखें OPD लिस्ट

एलएलआर अस्पताल सुबह 09:00 - दोपहर 02:00 मनोरोग विभाग डॉ. शिखा सिंह, डॉ. कार्तिका चावला

नाक, कान और गला रोग विभाग (ENT) डॉ. निशांत सौरभ सक्सेना

मेडिसिन विभाग डॉ. आरके वर्मा, डॉ. एसके गौतम, डॉ. सौरभ अग्रवाल

त्वचा रोग विभाग डॉ. डीपी शिवहरे

बाल रोग विभाग डॉ. यशवंत राव, डॉ. आराधना गुप्ता

दंत रोग विभाग डॉ. शिशिर धर

नेत्र रोग विभाग डॉ. नम्रता पटेल

सर्जरी विभाग डॉ. श्रद्धा वर्मा, डॉ. जीडी यादव, डॉ. आरके सिंह, डॉ. मनोज सोनकर, डॉ. उदित पटेल

हड्डी रोग विभाग डॉ. चेतन सिंह, डॉ. दिव्यानंद पांडेय

अस्पताल संपर्क -

जीएसवीएसएस पीजीआइ सुबह 09:00 - दोपहर 02:00 न्यूरोलाजी विभाग डॉ. आलोक वर्मा, डॉ. अमित चंद्रा, डॉ. सद्दाम अहमद

न्यूरोसर्जरी विभाग डॉ. मनीष सिंह, डॉ. आंचल दत्ता, डॉ. इला कात्यायन, डॉ. अभिषेक गुप्ता

गैस्ट्रो मेडिसिन विभाग डॉ. विनय कुमार

यूरोलाजी विभाग डॉ. अनिल वैद

नेफ्रोलाजी विभाग डॉ. युवराज गुलाटी

पेन मेडिसिन विभाग डॉ. नेहा कुमार

उर्सुला अस्पताल सुबह 09:00 - दोपहर 02:00 फिजिशियन डॉ. रामकिशोर, डॉ. अशोक वर्मा, डॉ. आरके सिंह

सर्जन डॉ. वीकेएस कटियार

ईएनटी (ENT) डॉ. प्रवीन सक्सेना, डॉ. महेश

नेत्र रोग विभाग डॉ. आरए मिर्जा

आर्थोपेडिक (हड्डी रोग) डॉ. राजेश बाजपेई, डॉ. राजेश कटियार

बाल रोग डॉ. कैलाश, डॉ. आरएस यादव

त्वचा रोग डॉ. रत्नेश प्रभाकर

मनोरोग डॉ. चिरंजीव

हृदय रोग संस्थान सुबह 09:00 - दोपहर 02:00 मेडिसिन विभाग डॉ. उमेश्वर पांडेय, डॉ. अवधेश शर्मा, डॉ. कुमार हिमांशु

सुबह 08:00 - दोपहर 02:00

दोपहर 02:00 - शाम 06:00 कार्डियक सर्जरी विभाग डॉ. नीरज त्रिपाठी (सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक)

डॉ. अनिल कुमार (दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक)

मुरारी लाल चेस्ट चिकित्सालय सुबह 09:00 - दोपहर 02:00 चेस्ट रोग विशेषज्ञ डॉ. संजय वर्मा

कांशीराम चिकित्सालय सुबह 09:00 - दोपहर 02:00 जनरल सर्जरी डॉ. वसंत लाल

नेत्र रोग डॉ. सोमनाथ डे, डॉ. स्वरूप मोहन

नाक, कान और गला डॉ. अतुल सचान

आर्थो विभाग डॉ. जेपी गुप्ता, डॉ. सुमित मिश्रा, डॉ. एसपी कटियार

बाल रोग डॉ. सतीश कुमार

चित्रकूट: जिला अस्पताल सुबह 08:00 - दोपहर 02:00 जनरल सर्जन डॉ. साकिब अनवर

फिजिशियन डॉ. सुजीत सिंह, डॉ. ऋषि कुमार

नाक कान गला विशेषज्ञ डॉ. राम नरेश राजपूत

जनरल फिजिशियन डॉ. आरबी लाल, डॉ. कन्हैया कुमार

बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एचसी अग्रवाल, डॉ. एके सिंह, डॉ. नरेंद्र मौर्य, डॉ. शेफाली गुप्ता

नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रमेश कुमार भारती, डॉ. अरुण कुमार

हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रबल प्रताप सिंह

स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेता मिश्रा

दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव पाल

गैर संचारी रोग विशेषज्ञ डॉ. भास्कर सिंह

अस्पताल संपर्क (CMS) डॉ. शैलेंद्र कुमार (CMS) - 8005192745

उरई: जिला चिकित्सालय सुबह 08:00 - दोपहर 02:00 सर्जरी विभाग डॉ. केपी सिंह

बाल रोग विभाग डॉ. विनय अग्रवाल, डॉ. एसपी सिंह, डॉ. संजीव अग्रवाल

अस्थि रोग विभाग डॉ. दीपक आर्या, डॉ. शक्ति मिश्रा

जनरल मेडिसिन डॉ. शिवेश वर्मा, डॉ. अनुपम मिश्रा, डॉ. शिवेंद्र सिंह

दंत रोग विभाग डॉ. गरिमा तिवारी

नाक, कान, गला रोग विभाग डॉ. बीपी सिंह

जिला नेत्र चिकित्सालय (नेत्र विभाग) डॉ. एके पांडेय

अस्पताल संपर्क (CMS) CMS - 9415532973

उरई: राजकीय मेडिकल कालेज सुबह 08:00 - दोपहर 02:00 जनरल मेडिसिन डॉ. जीतम सिंह

अस्थि रोग विभाग डॉ. अश्विन कुमार

सर्जरी विभाग डॉ. नीरज सिंह राजपूत

प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग डॉ. शिल्पा यादव

बाल रोग विभाग डॉ. दिव्या पिपरिया, डॉ. संतोष कुमार

मनोरोग विभाग डॉ. प्रवीन सचान

दंत रोग विभाग डॉ. हिना रहमान

नेत्र रोग विभाग डॉ. आरएन कुशवाहा, डॉ. सूर्यप्रकाश शुक्ला, डॉ. रूबी बाला

नाक, कान, गला रोग विभाग डॉ. एसके राठौर, डॉ. प्रियंका सिंह

चर्म रोग विभाग डॉ. कुलदीप वर्मा

टीबी एंड चेस्ट विभाग डॉ. मोहन मातरिया