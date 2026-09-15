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यूपी में पहली बार आयोजित होंगे बेबी गेम्स, 3 से 8.5 साल के नन्हें खिलाड़ी दिखाएंगे दम

By Ankush Kumar Edited By: Sachin Sharma
Published: Tue, 15 Sep 2026 11:52 AM (IST)

कानपुर ओलिंपिक एसोसिएशन प्रदेश में पहली बार 5 से 9 अक्टूबर तक बेबी गेम्स का आयोजन करेगा। इसमें 3 से 8.5 वर्ष के बच्चे 25 खेल स्पर्धाओं में भाग लेंगे।

बेबी गेम्स का शुभांकर गज्जू

बेबी गेम्स का शुभांकर गज्जू

HighLights

  1. कानपुर में पहली बार बेबी गेम्स का आयोजन।

  2. 3 से 8.5 वर्ष के बच्चे 25 खेलों में लेंगे भाग।

  3. मिशन 2036 ओलिंपिक के लिए प्रतिभाओं की पहचान।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर ओलिंपिक एसोसिएशन की ओर से प्रदेश में पहली बार बेबी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। पांच से नौ अक्टूबर तक होने वाले गेम्स में तीन से साढ़े आठ वर्ष तक के बच्चों के बीच 25 खेल स्पर्धा में मुकाबले कराकर उनकी प्रतिभा को परखा जाएगा।

प्रतिभागी तीन से साढ़े चार वर्ष, साढ़े चार से साढ़े छह वर्ष व साढ़े छह से साढ़े आठ वर्ष के वर्ग में खेलेंगे। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर जूनियर खिलाड़ियों को मिशन 2036 ओलिंपिक के लिए तैयार किया जाएगा।

ओलिंपिक संघ के रजत आदित्य दीक्षित ने बताया कि बच्चों में खेल प्रतिभा को प्रारंभिक स्तर पर पहचानने, उन्हें खेलों से जोड़ने तथा भविष्य के ओलिंपिक खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए बेबी गेम्स कराए जा रहे हैं।

ग्रीन पार्क में 25 खेल स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। बेबी गेम्स 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की शुरुआत हो चुकी है। बेबी गेम्स 2026 का शुभांकर गज्जू भैया को बनाया गया है।

जो विभिन्न विद्यालयों में जाकर बच्चों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करेगा। बच्चों के जीवन में खेलकूद का महत्व व खेल के विकास के बेबी गेम्स अहम साबित होंगे। इसकी बैठक में विनय पांडे, आरपी सिंह, राजा भरत अवस्थी, सर्वेश तिवारी, दिनेश भदौरिया, साधना मिश्रा, मनीषा सोनकर, वैभव, राज प्रताप आदि उपस्थित रहे।

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