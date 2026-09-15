यूपी में पहली बार आयोजित होंगे बेबी गेम्स, 3 से 8.5 साल के नन्हें खिलाड़ी दिखाएंगे दम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर ओलिंपिक एसोसिएशन की ओर से प्रदेश में पहली बार बेबी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। पांच से नौ अक्टूबर तक होने वाले गेम्स में तीन से साढ़े आठ वर्ष तक के बच्चों के बीच 25 खेल स्पर्धा में मुकाबले कराकर उनकी प्रतिभा को परखा जाएगा।

प्रतिभागी तीन से साढ़े चार वर्ष, साढ़े चार से साढ़े छह वर्ष व साढ़े छह से साढ़े आठ वर्ष के वर्ग में खेलेंगे। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर जूनियर खिलाड़ियों को मिशन 2036 ओलिंपिक के लिए तैयार किया जाएगा।