कानपुर के ओला शोरूम में लगी भीषण आग, कई गाड़ियां जलकर खाक

संवाद सहयोगी, जागरण, कल्याणपुर (कानपुर)। पनकी में एमआईजी रोड पर स्थित ओला शोरुम में भीषण आग लग गई।मौके पर पहुंची फायर बिग्रेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई है।

एमआइजी रोड पर स्थित त्रिपाठी गेस्ट हाउस के सामने ओला शोरुम में मंगलवार देर रात आग लग गई ।आग लगने की सूचना पर अफरा तफरी मच गई।आनन फानन में इसकी सूचना पुलिस और फायर को दी गई।सूचना पाकर पनकी के साथ ही फजलगंज फायर स्टेशन से तीन गाड़ियां मौके पर पहुंची।तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी।