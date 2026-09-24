कानपुर NTC की बंद मिलों की जमीन का बदलेगा भू-उपयोग, छोटे कपड़ा उद्योग शुरू करने की तैयारी

जागरण संवाददाता, कानपुर। बंद पड़ी नेशनल टेक्सटाइल्स कारपोरेशन (एनटीसी) की पांच मिलों की जमीनों के इस्तेमाल को लेकर एक बार फिर कवायद शुरू हो गई है। एनटीसी के अधिकारियों के मुताबिक वस्त्र मंत्रालय के निर्देश पर मिलों की संपत्तियों का दोबारा मूल्यांकन और जमीनों की ऑनलाइन डेटा फीडिंग कराई जा रही है।

मिलों को दोबारा शुरू करने की संभावना नहीं होने के कारण अब रीस्ट्रक्चरिंग कार्यक्रम के तहत उनकी जमीन का व्यावसायिक उपयोग करने की योजना पर काम हो रहा है। इसमें कपड़ा क्षेत्र से जुड़े छोटे उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

एनटीसी की पांच मिलों के पास कुल 370.20 एकड़ जमीन है। इनमें मिल परिसर के साथ कर्मचारियों के आवास और अन्य संपत्तियां भी शामिल हैं। मंत्रालय स्तर पर इन संपत्तियों का पूरा ब्योरा जुटाया जा रहा है। अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलों की जमीनों के संभावित व्यावसायिक उपयोग के विकल्प तलाशने के निर्देश दिए गए हैं। प्रस्ताव के तहत कपड़ा उद्योग से जुड़े छोटे और मध्यम उद्यमों को विकसित करने पर विचार किया जा रहा है। 2021 में एनबीसीसी ने किया था मूल्यांकन वर्ष 2021 में नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन (एनबीसीसी) ने एनटीसी की मिलों का निरीक्षण कर सर्किल रेट के आधार पर जमीन का मूल्यांकन किया था। रिपोर्ट के अनुसार म्योर मिल की 49.20 एकड़ जमीन की कीमत 1090 करोड़, न्यू विक्टोरिया मिल की 31.35 एकड़ जमीन 512 करोड़, स्वदेशी काटन मिल की 67.36 एकड़ जमीन 1079 करोड़, लक्ष्मी काटन मिल की 76.57 एकड़ जमीन 1123 करोड़ और अर्थटन मिल की 15.50 एकड़ जमीन 127.75 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

उस समय के सर्किल रेट के मुकाबले मौजूदा दरों पर इन संपत्तियों का मूल्य करीब आठ हजार करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। वहीं बाजार दर के आधार पर इन जमीनों की कीमत 12 से 15 हजार करोड़ रुपये तक बताई जा रही है। नए मूल्यांकन के बाद वास्तविक कीमत और जमीन के उपयोग की संभावनाएं स्पष्ट होंगी।

नजूल जमीन पर सरकारी कार्यालयों की भी थी योजना एनटीसी मिलों की जमीन के अलावा शहर में नजूल से संबंधित जमीनों के उपयोग को लेकर जिला प्रशासन ने तहसील, बाजार और मंडलीय सरकारी कार्यालय विकसित करने की योजना भी तैयार की थी। मिलों की जमीनों के पुनः अधिग्रहण का प्रयास भी किया गया था, लेकिन मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद मिलों की संपत्तियों का मामला लंबे समय तक लंबित रहा।

अब राज्य सरकार भी स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के माध्यम से जमीन से जुड़े विवादों और संपत्तियों के निस्तारण के विकल्प तलाश रही है। ऐसे में केंद्र की ओर से एनटीसी की जमीनों का दोबारा मूल्यांकन शुरू होना महत्वपूर्ण माना जा रहा है।