नेपाल के बाढ़ में कानपुर के NRI दंपती लापता, कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौट रहे थे
कानपुर के शास्त्री नगर निवासी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक दीपक आहूजा और उनकी पत्नी मधु आहूजा नेपाल-तिब्बत सीमा पर ...और पढ़ें
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जागरण संवाददाता, कानपुर। शास्त्री नगर निवासी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक दीपक आहूजा (60) और उनकी पत्नी मधु आहूजा (57) कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटते समय नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद लापता हैं। गुरुवार को सूचना मिलने के बाद परिवार के लोग अपने स्तर से उनकी तलाश करने नेपाल गए हैं।
स्वरूप नगर निवासी मनोज आहूजा ने बताया कि शास्त्री नगर निवासी उनके साले दीपक आहूजा करीब 40 वर्ष पहले अमेरिका चले गए थे। उन्होंने कैंट के टैगोर रोड स्थित मेथोडिस्ट हाईस्कूल से पढ़ाई पूरी की थी। उनकी पत्नी मधु आहूजा भी उनके साथ अमेरिका में रहती हैं।
दोनों 10 अगस्त को कानपुर आए थे। इसके बाद ईशा फाउंडेशन के सद्गुरु के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए थे। दोनों एक तीर्थयात्री समूह के साथ यात्रा कर रहे थे। परिवार के मुताबिक दंपती को आखिरी बार 26 अगस्त को तिब्बत स्थित ग्यिरोंग आव्रजन केंद्र में देखा गया था। यात्रा पूरी करने के बाद उन्हें तिमुरे के रास्ते नेपाल में प्रवेश कर काठमांडू पहुंचना था।
इसी दौरान नेपाल-तिब्बत सीमा क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन हो गया। इसके बाद से दोनों से संपर्क नहीं हो सका है। परिवार के अनुसार एस थ्री ग्रुप में 80 से ज्यादा लोग लापता हैं। मनोज ने बताया कि वह स्वयं उनकी तलाश के लिए नेपाल जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि फिलहाल सरकार की ओर से परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। वह अपने स्तर से नेपाल पहुंचकर संबंधित लोगों और एजेंसियों से संपर्क कर तलाश करेंगे। जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी तक परिवार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक संपर्क नहीं किया गया है। यदि परिवार की ओर से संपर्क किया जाता है तो प्रशासन की ओर से संभव मदद उपलब्ध कराई जाएगी।
दो बेटियां अमेरिका में, लगाई मदद की गुहार
दीपक और मधु आहूजा की दो बेटियां श्रेया आहूजा और आशना आहूजा हैं। दोनों अमेरिकी नागरिक हैं। दंपती के लापता होने की जानकारी के बाद बेटियों समेत पूरा परिवार उनके सुरक्षित मिलने की प्रार्थना कर रहा है। बेटियों ने विभिन्न इंटरनेट माध्यमों से अपने माता-पिता को तलाशने करने की गुहार लगाई है।
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