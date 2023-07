Kanpur News: युवती ने बनाया शादी का दबाव, युवक ने फंदा लगा दी जान; इंटरनेट मीडिया के जरिए हुई थी दोस्ती

गैर समुदाय की युवती के शादी करने का दबाव बनाने पर बहराइच के युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। वह 15 दिन पहले नवाबगंज में रहने वाली बुआ के घर घूमने आया था। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर मोबाइल कब्जे में लिया। बहराइच के प्रयागपुर परसिया गांव निवासी 22 वर्षीय फैक्ट्रीकर्मी रामजी शर्मा नवाबंज में बुआ मीरा शर्मा के घर आया था।

युवती के शादी का दबाव बनाने पर युवक ने फंदा लगा दी जान

कानपुर, जागरण संवाददाता: गैर समुदाय की युवती के शादी करने का दबाव बनाने पर बहराइच के युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। वह 15 दिन पहले नवाबगंज में रहने वाली बुआ के घर घूमने आया था। मौके पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल कर मोबाइल कब्जे में ले लिया। मूलरूप से बहराइच के प्रयागपुर परसिया गांव निवासी 22 वर्षीय फैक्ट्रीकर्मी रामजी शर्मा नवाबंज में बुआ मीरा शर्मा के घर आया था। मां उर्मिला ने बताया कि शनिवार देर रात रामजी ने कमरा अंदर से बंदकर साड़ी के फंदे से जान दे दी। वह आगरा की रहने वाली गैर समुदाय की एक युवती से महीनों से बात कर रहा था। उनके बीच इंटरनेट मीडिया के जरिए दाेस्ती हुई थी। मां ने बताया कि युवती बेटे पर काफी समय से शादी का दबाव बना मानसिक प्रताड़ित कर रही थी, जिससे वह परेशान था।जबकि रामजी उससे शादी नहीं करना चाहता था। मां के मुताबिक, उन्हें यह भी जानकारी मिली कि तीन दिन पहले ही वह युवती से मिलने आगरा भी गया था, जहां पर भी युवती शादी न करने पर कार्रवाई करने की धमकी दे रही थी, जिससे बेटा काफी डरा हुआ था। तहरीर मिलने पर की जाएगी कार्रवाई थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि परिजनों की ओर से तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं, बिलखते हुए बुआ बोलीं कि उन पर जिंदगी भरकर कलंक लग गया है।थाना प्रभारी प्रमोद कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रेम प्रसंग में आईटीआई के छात्र ने की आत्महत्या कानपुर: बर्रा ईडब्ल्यूएस कालोनी निवासी 19 वर्षीय सावंत गुप्ता उर्फ रितिक टिकरा में आईटीआई का छात्र था। पिता राजकुमार के मुताबिक, रविवार सुबह बेटी अंजलि बेटे के कमरे में पहुंची तो वह नहीं मिला। छत पर पहुंची तो चीख पड़ी। उसका शव सीढ़ी के सहारे अंगौछे के फंदे से लटका हुआ था। रितिक के दोस्तों के मुताबिक, उसका पनकी क्षेत्र की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। थाना प्रभारी सूर्यबली पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Shivam Yadav