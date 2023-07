Kanpur News: धक्का मुक्की के दौरान ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा

Kanpur News- गाजियाबाद जाने के दौरान ट्रेन में धक्का मुक्की पर युवक गोविंदपुरी स्टेशन पर चलती ट्रेन से नीचे आ गिरा और उसकी चपेट में आकर मौत हो गई। जीआरपी ने तलाशी के दौरान जेब में मिले मोबाइल और कागजात से परिजनों को सूचना दी तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। युवक मूलरूप से हमीरपुर जनपद का रहने वाला था।

