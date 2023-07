मामा-भांजे ने महिला से किया दुष्कर्म, मतांतरण का बना रहा दबाव; शादी न करने पर बेटे को जान से मारने की धमकी

उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के मसवानपुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को करीब पांच महीने से मामा-भांजे उसकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो और वीडियो भेज रहे थे। महिला का आरोप है कि 15 मार्च को वह घर में अकेली थी तभी दोनों घर में घुस आए और उसके साथ दुष्कर्म किया था। साथ ही कई महीनों से मतांतरण का भी दबाव बना रहा था।

मामा-भांजे ने महिला से किया दुष्कर्म, मतांतरण का बना रहा दबाव

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, कानपुर: मसवानपुर क्षेत्र में रहने वाली एक महिला को करीब पांच महीने से मामा-भांजे उसकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो और वीडियो भेज रहे थे। महिला का आरोप है कि 15 मार्च को वह घर में अकेली थी तभी दोनों घर में घुस आए और उसके साथ दुष्कर्म किया था। आरोपितों ने उस पर शादी करने के साथ ही मतांतरण का दबाव बनाया और ऐसा न करने पर उसे और उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की तहरीर पर रविवार को रावतपुर पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर आरोपित भांजे को गिरफ्तार कर लिया। जबकि आरोपित मामा इब्राहिम इस समय सऊदी अरब में है। मसवानपुर निवासी अनुसूचित जाति की महिला ने रावतपुर पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मूलरूप से फतेहपुर के बकेवर टिकरा गांव का रहने वाला इब्राहिम वारसी और उसका भांजा एहसान अली उसके पड़ोस में रहते थे। सोशल मीडिया पर भेज रहे अश्लील फोटो आरोप है कि दोनों पांच माह पूर्व उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अश्लील फोटो और वीडियो भेजते थे। महिला का आरोप है कि इस साल 15 मार्च को वह घर पर अकेली थी तभी दोनों जबरन घर पर घुसकर आए। दोनों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया उस पर मतांतरण करने को लेकर धमकाया। इतना ही नहीं आरोपितों ने उस पर शादी का दबाव बनाया जब महिला ने इनकार किया तो आरोपितों ने उसे व उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद से आरोपित उसकी मां व बहनों की अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर भेज रहा है जिससे उसकी क्षेत्र में काफी बदनामी हो रही है। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाते हुए रविवार को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपित मामा-भांजे के खिलाफ दुष्कर्म, मतांतरण, एससीएसटी एक्ट समेत अन्य धाराओं में रिपेार्ट दर्ज की है। हालांकि वर्तमान में आरोपित मामा इब्राहिम सऊदी अरब में है।

Edited By: Abhishek Pandey