Kanpur: गिड़गिड़ाते हुए घर जाने की मिन्नतें मांग रहा था ट्रक ड्राइवर, नहीं पसीजा अधिकारियों का दिल; तोड़ दिया दम

जीएसटी अधिकारियों की मनमानी एक ट्रक चालक के परिवार को इतनी भारी पड़ी कि जिंदगी भर उसका दर्द नहीं भूल पाएगा। कानपुर के कोयला नगर से स्क्रैप लादकर पंजाब जा रहे ट्रक चालक बलबीर सिंह को बेटे की मौत की खबर मिली तो उन्होंने घर की ओर गाड़ी दौड़ा दी। जीटी रोड पर जीएसटी अधिकारियों ने ट्रक समेत उन्हें जांच के नाम पर रोक लिया।

अधिकारी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे।

