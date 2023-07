Kanpur News: आइटीआइ में खाली रह गईं सीटें, 10 जुलाई तक इन ट्रेडो में कर सकते हैं आवेदन

प्रदेश के सरकारी और निजी आइटीआइ में ट्रेडों की सीट खाली रह गईं हैं। तीन जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि थी लेकिन रिक्त सीटों के अनुरूप आवेदन न मिलना उच्चाधिकारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के लिए अब समयावधि बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया गया है। 32 ट्रेड की 2950 सीटों के लिए पात्र आवेदक को प्रवेश मिलेगा।

आइटीआइ में खाली रह गईं सीटें, 10 जुलाई तक इन ट्रेडो में कर सकते हैं आवेदन

जागरण संवाददाता, कानपुर : प्रदेश के सरकारी और निजी आइटीआइ में ट्रेडों की सीट खाली रह गईं हैं। तीन जुलाई तक आवेदन की अंतिम तिथि थी लेकिन रिक्त सीटों के अनुरूप आवेदन न मिलना उच्चाधिकारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। ज्यादा से ज्यादा आवेदन कराने के लिए अब समयावधि बढ़ाकर 10 जुलाई तक कर दिया गया है। नोडल आइटीआइ, पांडु नगर के प्रधानाचार्य डा. नरेश कुमार ने बताया कि छात्र एससीवीटीयूपी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में छह राजकीय आइटीआइ पांडुनगर, महिला आइटीआइ विश्व बैंक और लाल बंगला (पांडु नगर परिसर ), कल्याणपुर, बिल्हौर और घाटमपुर में संचालित हैं। शिवराजपुर स्थित आइटीआइ में रिक्त पदों पर नियुक्ति न होने से वहां ट्रेड संचालन नहीं हो पाएगा। अगले सत्र से यहां प्रशिक्षण कार्य शुरू हो सकेगा। वर्तमान सत्र में 32 ट्रेड की 2950 सीटों के लिए पात्र आवेदक को मेरिट के आधार पर प्रवेश मिलेगा। चरणवार मेरिट सूची जारी होने के बाद शेष सीटों पर आन स्पाट कोटे से प्रवेश होंगे। उन्होंने बताया कि प्रवेश के समय 450 रुपये और 300 रुपये काशन मनी के रूप में जमा करनी होती है। कोर्स खत्म होने के बाद 300 रुपये की जमा राशि प्रशिक्षु को वापस कर दी जाएगी। इन ट्रेडों में प्रवेश के लिए मांगे गए हैं आवेदन टूल एंड डाई मेकर, मशीन टूल्स प्रबंधन, फिटर, टर्नर, मशीनिष्ट, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, आरएसी, इलेक्ट्रोप्लेयर, मशीनिष्ट ग्राइंडर, ड्राफ्टमैन (मैकेनिकल), ड्राफ्टमैन (सिविल), वायरमैन, मैकेनिक (मोटर व्हीकल), पेंटर, इलेक्ट्रानिक्स, आइसीटीएसएस, सर्वेयर, कोपा, प्लास्टिक प्रोसेसिंग, वेल्डर, शीट मेटल वर्कर, फाउंड्रीमैन टेक्नीशियन, कारपेंटर, मैकेनिक ट्रैक्टर, प्लंबर, अपहोलस्टर, मैकेनिक डीजल, स्टेनोग्राफी (अंग्रेजी और हिंदी), सुवीइंग टेक्नोलाजी।

