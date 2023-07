Kanpur News: आईआरसीटीसी की साढ़े 10 घंटे ठप रही वेबसाइट, अटके आरक्षण; मरम्मत व जरूरी कार्यों के कारण रही बंद

अनवरगंज रेलवे कालोनी के सौरभ शुक्ला ने ट्रेन का टिकट आरक्षित करने के लिए मंगलवार रात आईआरसीटीसी की वेबसाइट खोली लेकिन सफलता नहीं मिली। सुबह भी वेबसाइट ठप मिली। सेंट्रल स्टेशन स्थित आरक्षण केंद्र पर टिकट आरक्षित कराने पहुंचे तो पता चला कि वेबसाइट में खराबी है जिससे आरक्षण नहीं हो पा रहे। इससे देश भर में लोगों को दिक्कत हुई।

आरोप है कि पहले हर बार इसकी सूचना भी दी जाती थी, इस बार ऐसा नहीं हुआ।

