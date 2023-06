Kanpur News: मंधना से शुक्लागंज तक होगा फोरलेन सड़क का निर्माण, शासन से मिली स्वीकृति

Mandhana To Shuklaganj Fourlane Road मंधना से गंगा बैराज होते हुए शुक्लागंज तक फोरलेन सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। अब शहर से गंगा बैराज से बिना जाम में फंसे लखनऊ तक फर्राटा भर सकेंगे। वहीं कन्नौज-मंधना-बिठूर की तरफ से आने वाले लोग भी आसानी से निकल जाएंगे। शासन ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्त विभाग को भेजा है जिससे जल्द धनराशि जारी होने की उम्मीद है।

मंधना से शुक्लागंज तक होगा फोरलेन सड़क का निर्माण, शासन से मिली स्वीकृति

जागरण संवाददाता, कानपुर : मंधना से गंगा बैराज होते हुए शुक्लागंज तक फोरलेन सड़क निर्माण की स्वीकृति मिल गई है। अब शहर से गंगा बैराज मार्ग से बिना जाम में फंसे लखनऊ तक फर्राटा भर सकेंगे। वहीं, कन्नौज-मंधना-बिठूर की तरफ से आने वाले लोग भी आसानी से निकल जाएंगे। इस 17 किलोमीटर लंबी सड़क को फोरलेन बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने वर्ष 2023-24 की अपनी नई कार्ययोजना में शासन को प्रस्ताव भेजा था। जल्द जारी होगी धनराशि शासन ने प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्त विभाग को भेजा है, जिससे जल्द धनराशि जारी होने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने कानपुर और उन्नाव के बीच नई औद्योगिक एवं आवासीय नगरी ट्रांसगंगा सिटी बसाई है। इसकी नींव वर्ष 2016 में रखी थी। कई मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहां औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने की पेशकश की है, जबकि कुछ को भूमि आवंटित हो चुकी है। अभी ट्रांसगंगा सिटी को विभिन्न शहरों से जोड़ने के लिए मंधना से गंगा बैराज होते हुए शुक्लागंज तक टू-लेन मार्ग है। बड़े उद्यमियों के आने की वजह से राज्य सरकार ने यहां सुविधाएं, संसाधन और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरैया क्रासिंग पर बन रहा फ्लाईओवर मंधना-गंगा बैराज-शुक्लागंज मार्ग पर कानपुर-लखनऊ रेलमार्ग पर सरैया रेलवे क्रासिंग पड़ती है। जाम से बचने के लिए अधिकतर लोग इस मार्ग से गुजरते हैं, जिससे यातायात का दबाव बढ़ने पर सरैया क्रासिंग पर फ्लाईओवर निर्माण कराया जा रहा है। मंधना से बैराज होते हुए शुक्लागंज तक टू-लेन सड़क का चौड़ीकरण कराकर फोरलेन बनाने की स्वीकृति मिल गई है। शासन ने वित्त विभाग को प्रस्ताव भेज दिया है। प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद बजट जारी होगा। इसके बाद टेंडर समेत अन्य प्रक्रिया शुरू की जाएगी। -श्रीराज, मुख्य अभियंता, पीडब्ल्यूडी करोड़ से होगा सड़क का चौड़ीकरण

Edited By: Abhishek Pandey