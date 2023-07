Kanpur News: युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर लखनऊ में किया दुष्कर्म, पुलिस ने बहुत टरकाने के बाद दर्ज किया मुकदमा

कल्याणपुर निवासी युवती ने किदवई नगर के युवक पर लखनऊ के एक होटल में ले जाकर नशीला पदार्थ खिला कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि युवक ने उसके आपत्तिजनक फोटो व वीडियो बना लिए जिससे वह उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा। पुलिस ने पीड़िता को लखनऊ की घटना बताकर काफी टरकाया। हालांकि बाद में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली।

नशीला पदार्थ खिलाकर युवती को लखनऊ के होटल में ले जाकर दुष्कर्म।

