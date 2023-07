Kanpur News: सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ 14 नहीं 18 मुकदमे दर्ज, अब हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी

संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा डीएम को भेजी गई रिपोर्ट में विधवा का प्लॉट कब्जाने की कोशिश और आगजनी के आरोपों में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर नया तथ्य सामने आया है। अब तक यही बताया जा रहा था कि आगजनी प्रकरण के पहले छह और बाद में दर्ज आठ मुकदमों के साथ विधायक के खिलाफ 14 मामले में दर्ज हैं।

कानपुर, जागरण संवाददाता: संयुक्त पुलिस आयुक्त द्वारा डीएम को भेजी गई रिपोर्ट में विधवा का प्लॉट कब्जाने की कोशिश और आगजनी के आरोपों में जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर नया तथ्य सामने आया है। अब तक यही बताया जा रहा था कि आगजनी प्रकरण के पहले छह और बाद में दर्ज आठ मुकदमों के साथ विधायक के खिलाफ 14 मामले में दर्ज हैं, लेकिन पुलिस ने शस्त्र निरस्त करने को लेकर जो रिपोर्ट डीएम को भेजी थी, उसमें 18 मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी गई है। डेढ़ दर्जन मुकदमे सामने आने के बाद अब सपा विधायक की हिस्ट्रीशीट खोलने की तैयारी हो रही है। सपा विधायक की रायफल का लाइसेंस पिछले दिनों डीएम कोर्ट ने निलंबित कर दिया था। असल में इस कार्रवाई के पीछे एक बड़ा कारण सपा विधायक का आपराधिक इतिहास है। पूर्व में यही बताया गया था कि आगजनी कांड से पहले विधायक के खिलाफ छह और उसके बाद आठ मुकदमे दर्ज हुए। कुल मिलाकर 14 मुकदमे दर्ज हैं। प्रकरण के पहले दर्ज हुए 10 मुकदमे मगर, संयुक्त पुलिस आयुक्त की ओर से सपा विधायक के खिलाफ जो रिपोर्ट डीएम कोर्ट को भेजी गई है, उसमें 18 मुकदमों का जिक्र है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आगजनी प्रकरण से पहले सपा विधायक के खिलाफ छह नहीं बल्कि दस मुकदमे दर्ज हुए। पहला मुकदमा वर्ष 2008 में उन्नाव के अचलगंज थाने में हत्या का प्रयास, बलवा, मारपीट, धमकी की धाराओं में दर्ज हुआ था। कानपुर में वर्ष 2010 में ग्वालटोली में पीआईएनएच एक्ट में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक, विधायक के खिलाफ बलवा की धाराओं में एक दो नहीं बल्कि सात मुकदमे दर्ज हैं।

Edited By: Shivam Yadav