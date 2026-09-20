घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को झटका! नए कनेक्शन पर जारी रहेगी रोक, छोटू सिलिंडर भी पड़ रहा महंगा

अमन तिवारी, कानपुर। नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए लोगों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। इंडेन, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की एजेंसियां पिछले करीब छह महीनों से नए घरेलू गैस कनेक्शन जारी नहीं कर पा रही हैं।

ईरान-अमेरिका युद्ध के कारण हुए होर्मुज संकट से पैदा हुए एलपीजी आपूर्ति संकट के चलते सरकार ने मार्च से नए कनेक्शनों पर रोक लगा रखी है। नए कनेक्शन के लिए आवेदन करने के बाद छह माह से लोग इंतजार कर रहे हैं।

गैस कंपनियों के अधिकारियों के अनुसार, होर्मुज क्षेत्र में पैदा हुए संकट के बाद एलपीजी की वैश्विक आपूर्ति प्रभावित हुई थी। अमेरिका से आयातित एलपीजी आपूर्ति मांग के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। समुद्री मार्ग से गैस की खेप भारत पहुंचने में 43 से 52 दिन का समय लग रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, सरकार के आदेश पर मौजूदा उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस सिलिंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, लेकिन सीमित उपलब्धता के कारण नए कनेक्शन नहीं दिए जा रहे हैं। आपूर्ति सामान्य होने पर लंबित आवेदनों पर कार्रवाई की जाएगी।

छोटा सिलिंडर है विकल्प, लेकिन पहुंच से बाहर गैस कंपनियों ने विकल्प के तौर पर पांच और 10 किग्रा के पारदर्शी एलपीजी सिलिंडर उपलब्ध कराए हैं, जो व्यावसायिक दरों पर दिए जा रहे हैं। इनको लेने के लिए व्यक्ति को निकटतम गैस एजेंसी में आधार कार्ड, पहचान पत्र और निर्धारित धनराशि जमा करनी पड़ेगी। दस किलो के सिलिंडर के लिए 4450 रुपए और पांच किलो के सिलिंडर के लिए 1600 रुपए का दाम निर्धारित किया गया है।

एक बार सिलिंडर लेने के बाद दस किलो वाला दोबारा भरवाने के लिए 1400 रुपए और पांच किलो वाला सिलिंडर दोबारा रिफिल कराने के लिए 767 रुपए का भुगतान करना होगा। जो आम परिवारों की पहुंच से बाहर है। ऐसे में इंतजार करने के अलावा कोई व्यावहारिक विकल्प नहीं बचा है।