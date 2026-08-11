Kanpur News: 120 एकड़ में बनेगी हाईटेक जेल, सरसौल में बनेगी तीन मंजिला बिल्डिंग

जागरण संवाददाता, कानपुर। नई जिला जेल के निर्माण का करीब एक दशक पुराना इंतजार मंगलवार को शासनादेश और बजट जारी होने के साथ ही खत्म हो गया है। नरवल तहसील के सरसौल और हाथीगांव के पास प्रस्तावित आधुनिक तीन मंजिला जिला कारागार परियोजना को शासन ने निर्माण की मंजूरी दे दी।

384.05 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इस जेल के लिए शासनादेश लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के निर्माण खंड को प्राप्त हो गया है। आगामी तीन माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने के साथ ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा।



नई जेल 120.85 एकड़ भूमि पर विकसित की जाएगी और इसमें 2030 बंदियों को रखने की क्षमता होगी। वर्ष 2016 में इस परियोजना के लिए भूमि खरीद ली गई थी, लेकिन प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों के अभाव में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका था। पिछले 10 वर्षों से यह महत्वाकांक्षी परियोजना फाइलों में ही अटकी हुई थी।

शहर की मौजूदा जिला जेल लंबे समय से क्षमता से अधिक बंदियों का बोझ झेल रही है। वर्तमान जेल की निर्धारित क्षमता 1250 बंदियों की है, जबकि इस समय वहां करीब 1850 बंदी निरुद्ध हैं। क्षमता से लगभग 600 अधिक बंदियों के रहने के कारण बैरकों में ओवरक्राउडिंग की समस्या लगातार गंभीर होती जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सुविधाओं और बंदियों के रहन-सहन पर भी इसका असर पड़ रहा है।

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प्रस्तावित नई जेल को आधुनिक मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इसमें पुरुष, महिला, हाई सिक्योरिटी, किशोर एवं संवेदनशील श्रेणी के बंदियों के लिए अलग-अलग बैरकों की व्यवस्था होगी। इसके अलावा सुरक्षा, निगरानी, स्वास्थ्य सेवाओं, प्रशासनिक भवन, मुलाकाती कक्ष और अन्य आवश्यक सुविधाओं का भी प्रावधान किया गया है।