यूपी के इस शहर में नामांतरण शुल्क में बड़ा बदलाव, सात साल बाद नई संपत्ति में लगेगी अब इतनी फीस

जागरण संवाददाता, कानपुर( शहरवासियों के लिए खुशखबरी है कि नगर निगम में वर्ष 2018 में नई संपत्ति का नामांतरण करने में डीएम सर्किल रेट का एक फीसद शुल्क जमा करना पड़ता है। शासन ने नई संपत्ति का नामांतरण कराने में अब अधिकतम 10 हजार रुपये शुल्क तय किया है। इस शासनदेश को लागू कराने के लिए नगर निगम कार्यकारिणी की 10 दिसंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा मंगल भवन का किराया तय करने, भैरोघाट मोक्ष धाम का नाम अयोध्या मोक्ष धाम रखने समेत आठ और प्रस्ताव रखे जाएगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



नगर निगम में नई संपत्ति का नामांतरण शुल्क अब अभी तय सर्किल रेट का एक फीसद था, लेकिन अब अधिकतम 10 हजार रुपये तक हो जाएगा। इससे 50 हजार लोगों को राहत मिलेगी। नामांतरण शुल्क की नई दरें पंजीकृत वसीयत व कानूनी वारिस के तहत 1000 वर्ग गज तक- एक हजार रुपये

1000 वर्ग गज तक- एक हजार रुपये 1000-2000 वर्ग गज तक- दो हजार रुपेय

2000-3000 वर्ग गज तक तीन हजार रुपये

3000 वर्ग गज से अधिक में -पांच हजार रुपये 5,000 खरीदी गई संपत्ति के लिए संपत्ति का दाम शुल्क 5 लाख रुपये तक - एक हजार रुपये

5 लाख से 10 लाख रुपये तक- दो हजार रुपये

10 लाख से 15 लाख रुपये तक- तीन हजार रुपये

15 लाख से 50 लाख रुपये तक- पांच हजार रुपये

50 लाख रुपये से अधिक- 10 हजार रुपये (अधिकतम)



यह भी प्रस्ताव महापौर प्रमिला पांडेय ने बुधवार को सुबह 11 बजे नगर निगम कार्यकारिणी बैठक बुलायी है। प्रस्ताव रखा जा रहा है कि वंचित समुदाय के लिए बनाए गए मंगल भवन को 11 हजार रुपये में अंत्योदय कार्डधारक, आंगनबाड़ी वर्कर को दिया जा सकेगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य सामाज के लोगों, नगर निगम कर्मचारियों, पार्षदों और पूर्व पार्षदों को भी 31 हजार रुपये में मंगल भवन दिया जा सकेगा। पारिवारिक आय तीन लाख से कम है उसके लिए भी किराया तय किया जाएगा। आवंटन के साथ ही सिक्योरिटी मनी भी जमा करायी जाएगी बात में वापस होगी। भवन में मांस और शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कार्यकारिणी की मुहर लगने के बाद व्यवस्था लागू की जाएगी।