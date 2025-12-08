Language
    यूपी के इस शहर में नामांतरण शुल्क में बड़ा बदलाव, सात साल बाद नई संपत्ति में लगेगी अब इतनी फीस

    By Rahul Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 07:02 PM (IST)

    कानपुर नगर निगम ने नामांतरण शुल्क में बदलाव किया है, जिससे संपत्ति के हस्तांतरण पर लगने वाली फीस में परिवर्तन होगा। सात साल बाद, नई संपत्ति पर अब नई द ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, कानपुर( शहरवासियों के लिए खुशखबरी है कि नगर निगम में वर्ष 2018 में नई संपत्ति का नामांतरण करने में डीएम सर्किल रेट का एक फीसद शुल्क जमा करना पड़ता है। शासन ने नई संपत्ति का नामांतरण कराने में अब अधिकतम 10 हजार रुपये शुल्क तय किया है। इस शासनदेश को लागू कराने के लिए नगर निगम कार्यकारिणी की 10 दिसंबर को होने वाली बैठक में रखा जाएगा। इसके अलावा मंगल भवन का किराया तय करने, भैरोघाट मोक्ष धाम का नाम अयोध्या मोक्ष धाम रखने समेत आठ और प्रस्ताव रखे जाएगे।

    

     


    नगर निगम में नई संपत्ति का नामांतरण शुल्क अब अभी तय सर्किल रेट का एक फीसद था, लेकिन अब अधिकतम 10 हजार रुपये तक हो जाएगा। इससे 50 हजार लोगों को राहत मिलेगी।

     

    नामांतरण शुल्क की नई दरें

    पंजीकृत वसीयत व कानूनी वारिस के तहत

    • 1000 वर्ग गज तक- एक हजार रुपये
    • 1000-2000 वर्ग गज तक- दो हजार रुपेय
    • 2000-3000 वर्ग गज तक तीन हजार रुपये
    • 3000 वर्ग गज से अधिक में -पांच हजार रुपये 5,000
     
     

    खरीदी गई संपत्ति के लिए

    संपत्ति का दाम शुल्क

    • 5 लाख रुपये तक - एक हजार रुपये
    • 5 लाख से 10 लाख रुपये तक- दो हजार रुपये
    • 10 लाख से 15 लाख रुपये तक- तीन हजार रुपये
    • 15 लाख से 50 लाख रुपये तक- पांच हजार रुपये
    • 50 लाख रुपये से अधिक- 10 हजार रुपये (अधिकतम)

     


    यह भी प्रस्ताव

    महापौर प्रमिला पांडेय ने बुधवार को सुबह 11 बजे नगर निगम कार्यकारिणी बैठक बुलायी है। प्रस्ताव रखा जा रहा है कि वंचित समुदाय के लिए बनाए गए मंगल भवन को 11 हजार रुपये में अंत्योदय कार्डधारक, आंगनबाड़ी वर्कर को दिया जा सकेगा। इसके अलावा आर्थिक रूप से कमजोर अन्य सामाज के लोगों, नगर निगम कर्मचारियों, पार्षदों और पूर्व पार्षदों को भी 31 हजार रुपये में मंगल भवन दिया जा सकेगा। पारिवारिक आय तीन लाख से कम है उसके लिए भी किराया तय किया जाएगा। आवंटन के साथ ही सिक्योरिटी मनी भी जमा करायी जाएगी बात में वापस होगी। भवन में मांस और शराब का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कार्यकारिणी की मुहर लगने के बाद व्यवस्था लागू की जाएगी।

     

    • भक्त शिरोमणि मां कर्मा बाई की मूर्ति शहर के किसी प्रमुख चौराहा लगाए जाने।
    • शास्त्री चौक बर्रा से गुजैनी बाईपास तक जाने वाले मार्ग का नाम ज्योतिष ऋषि वराहमिहिर मार्ग किए जाने।
    • बकरमंडी चौराहे से लुधौरा रोड का नाम स्व. रघुनंदन प्रसाद मिश्रा के नाम किए जाने
    • श्याम नगर ई. ब्लाक एवं तुलसीनगर के बीच स्थित कृष्णा पार्क के नामकरण करने
    • वार्ड 54 विनायकपुर में सत्यम स्वीट हाउस से मसवानपुर चौराहे तक डिवाइडर की मरम्मत 25.57 लाख से किए जाने
    • वार्ड 30 अम्बेडकर नगर में पुरानी बस्ती में दो स्थानों पर इंटरलाकिंग का सुधार कार्य 19.91 लाख से किए जाने
    • वार्ड 54 विनायकपुर में सनी हास्पिटल से सत्यम स्वीट हाउस तक डिवाइडर की मरम्मत 25.20 लाख से किए जाने
    • वार्ड 17 में आरसीसी नाली का निर्माण की स्वीकृति ठेकेदार फर्म को देने संबंधी प्रस्ताव।