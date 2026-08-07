कानपुर नगर निगम कार्यकारिणी बैठक: विकास कार्यों की जानकारी न देने से अफसरों से महापौर नाराज, बैठक छोड़ी

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर नगर निगम की कार्यकारिणी में महापौर की नाराजगी देखने को मिली। विकास कार्यों के दस्तावेज न देने पर अफसरों से नाराज महापौर बीच में कार्यकारिणी की बैठक छोड़कर चली गईं। उनका कहना था कि अफसर सुनते ही नहीं हैं।

दो बार से स्थगित हो रही नगर निगम कार्यकारिणी बैठक शुक्रवार को फिर महापौर ने बुलाई थी। दोपहर में सवा दो बजे बैठक शुरू हुई। महापौर ने पिछली स्थगित कार्यकारिणी बैठक में नगर निगम निधि से पार्षदों के कितने कार्य हुए और कितनों में बजट सील व कमिटमेंट सील लगी है। इसके अलावा डोर टू डोर कूड़ा उठाने की जानकारी कार्यकारिणी व सदन को नहीं दिए जाने के मामले में दस्तावेज मांगे थे।

बैठक में अफसरों द्वारा आधी अधूरी जानकारी दिए जाने से नाराज महापौर प्रमिला पांडेय कार्यकारिणी बैठक से उठकर चली गई। पैदल ही नगर निगम गेस्ट हाउस पहुंच गई। उन्होंने कहा कि अफसर सुनते नहीं है। ऐसे में वहीं नगर निगम कार्यकारिणी व सदन की बैठक कर ले उनकी क्या जरूरत है?

पांच अगस्त को कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई थी। इसमें बजट सील और कमिटमेंट सील के और बिना सील के कितने कार्य हर वार्ड में हुए है इसकी रिपोर्ट और डोर टू डोर कूड़ा उठाने का टेंडर बिना कार्यकारिणी और सदन के किए गए है इसको रोका जाए और जानकराी दी जाए। छह अगस्त को नगर विकास मंत्री की वीडियो कांफ्रेंसिंग होने के कारण फिर कार्यकारिणी बैठक स्थगित हो गई। सात अगस्त को फिर बुलाई गई बैठक में रिपोर्ट तलब की थी।

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बैठक 2.10 बजे शुरू हऊ है। बैठक शुरू होने के साथ ही अफसरों ने विकास कार्यों की जानकारी दी इसमें आधी अधूरी जानकारी होने से नाराज महापौर प्रमिला पांडेय उखड़ गई। उन्होंने कहा कि अफसर सुनते नहीं है। तीन दिन पहले जलभराव के निस्तारण के लिए अफसरों को निर्देश दिए थे लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ है। अफसरों की खामियाजा वह झेल रही है। जनता उनसे पूछ रही है। ऐसे में नगर निगम सदन व कार्यकारिणी कराने से क्या जरूरत।

उन्होंने कहा, अफसर खुद कर ले और बैठक से उठकर चल दी। पैदल ही नगर निगम गेस्ट हाउस चली गई। इसके बाद अफसर भी उठकर चले गए। 20 मिनट ही कार्यकारिणी की बैठक हो पाई। नगर आयुक्त ने बताया कि पार्षदों के यहां सभी कार्यों की सूची तैयार की है। कम समय होने के कारण पूरी नहीं बन पाई है। उसको कराकर दे दी जाएगी सारी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। महापौर ही तय करेगी कार्यकारिणी व सदन कब होना है।

छह कार्यकारिणी सदस्यों का खत्म हो रहा कार्यकाल छह कार्यकारिणी सदस्य का कार्यकाल 13 अगस्त को खत्म हो रहा है। भाजपा के पवन पांडेय, धीरेन्द्र सोनकर, मंजू पाल, आकर्ष बाजपेई व सपा के फैजान रहमान है। इसके अलावा स्वर्गीय यशपाल सिंह के निधन के बाद सीट खाली हो गई है। महापौर ने कहा कि जल्द नगर निगम सदन बुलाकर छह कार्यकारिणी सदस्यों का चयन कराया जाएगा।