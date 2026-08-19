कानपुर नगर निगम दस्ते ने चुन्नीगंज से लेकर ग्वालटोली तक हटाए 80 अतिक्रमण
कानपुर नगर निगम के जोन चार दस्ते ने शनि देव मंदिर चुन्नीगंज से चर्च रोड ग्वालटोली तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान 80 से अधिक अवैध निर्माण जैसे टट्टर, टिन शेड, गुमटी और भट्टी तोड़ी गईं, साथ ही सामान भी जब्त किया गया।
HighLights
नगर निगम ने चुन्नीगंज से ग्वालटोली तक चलाया अभियान।
80 से अधिक अवैध निर्माण, टट्टर, गुमटी, शेड ध्वस्त।
विरोध करने वालों को सुरक्षाकर्मियों ने बलपूर्वक हटाया।
जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम के जोन चार के दस्ते ने शनि देव मंदिर चुन्नीगंज से लेकर चर्च रोड ग्वालटोली तक ध्वस्तीकरण अभियान चला कर सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ खाली कारण और एक ट्रक सामान जब्त कर लिया। इस दौरान विरोध कर रहे हैं लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने सड़क पर लाठियां पटक कर खदेड़ दिया।
जॉन चार के प्रभारी राजेश सिंह की अगवाई में दस्ता शनि देव मंदिर चुन्नीगंज पहुंचा दस्ते को देखकर पहले अतिक्रमणकारियों ने विरोध करने का प्रयास किया। दस्ते को घेर लिया बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाए और बैकहो लोडर से सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया साथ ही सामान जब्त करते जा रहे थे।
अतिक्रमण हटा देख खुद दुकानदार अपना सामान हटाने में जुट गए। दस्ते ने चर्च रोड ग्वालटोली तक 16 टट्टर, 22 टिन शेड, 18 गुमटी व चार भट्टी तोड़ दी। साथ ही चेतावनी दी है कि अब अतिक्रमण होने पर सामान जप्त करने के साथ जुर्माना लगाया जाए। इस अवसर राजस्व निरीक्षक कमल सिंह व कृष्ण मुरारी रहे।