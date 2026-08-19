कानपुर नगर निगम दस्ते ने चुन्नीगंज से लेकर ग्वालटोली तक हटाए 80 अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, कानपुर। नगर निगम के जोन चार के दस्ते ने शनि देव मंदिर चुन्नीगंज से लेकर चर्च रोड ग्वालटोली तक ध्वस्तीकरण अभियान चला कर सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ खाली कारण और एक ट्रक सामान जब्त कर लिया। इस दौरान विरोध कर रहे हैं लोगों को सुरक्षा कर्मियों ने सड़क पर लाठियां पटक कर खदेड़ दिया।

जॉन चार के प्रभारी राजेश सिंह की अगवाई में दस्ता शनि देव मंदिर चुन्नीगंज पहुंचा दस्ते को देखकर पहले अतिक्रमणकारियों‌ ने विरोध करने का प्रयास किया। दस्ते को घेर लिया बाद में सुरक्षा कर्मियों ने उनको हटाए और बैकहो लोडर से सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया साथ ही सामान जब्त करते जा रहे थे।