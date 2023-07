Kanpur: भाई पर पहले ईंट से किया वार फिर दुपट्टे से गला घोंटकर की हत्या, 200 रुपये के लेनदेन में हुआ था विवाद

Kanpur News उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चौबेपुर के जोरावरपुर गांव में रविवार की रात मजदूरी के दो सौ रूपये के लेनदेन को लेकर युवक ने बड़े भाई की ईंट से कूंचकर निर्मम हत्या कर दी। पत्नी ने देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के दो बच्चे भी हैं।

भाई पर पहले ईंट से किया वार फिर दुपट्टे से गला घोंटाकर निर्मम हत्या

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी,चौबेपुर: चौबेपुर के जोरावरपुर गांव में रविवार की रात मजदूरी के दो सौ रूपये के लेनदेन को लेकर युवक ने बड़े भाई की ईंट से कूंचकर निर्मम हत्या कर दी। पत्नी ने देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जोरावरपुर गांव निवासी श्याम बाबू कश्यप की बीमारी से मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नी संतोषी देवी बेटे बाबू कश्यप और विशाल व तीन बेटियों के साथ रहती हैं। रविवार को बाबू और विशाल परिवार के साथ गांव में ठेके पर धान रोपाई करने गए थे यहां पर मजदूरी के दो सौ रुपए को लेकर शाम को दोनों के बीच विवाद हुआ। ईंट से लगातार किए कई वार पत्नी पूनम ने बताया कि रात वह पति और बच्चों के साथ कमरे में सोई थी तभी रात दो बजे देवर विशाल ने पति के सिर व चेहरे पर ईंट से वार करने शुरू कर दिए। पति की चीख सुनकर वह उठी और बचाने का प्रयास किया लेकिन विशाल ने उसे धक्का देकर गिरा दिया। जब तक घर के अन्य सदस्य उठते विशाल ने ईंट से कई प्रहार कर पति की हत्या कर दी। मां संतोषी देवी ने बताया कि बाबू के दो मासूम बेटे रौनक व आयुष है। छोटा बेटा विशाल अविवाहित है वह मजदूरी के दो सौ रुपये बाबू से मांग रहा था। इसी बात को लेकर घटना हुई। इधर घटना की जानकारी के बाद रात में पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने हत्यारोपी को हत्या में प्रयुक्त ईंट व दुपट्टा सहित गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी आईपी सिंह ने बताया की मजदूरी के लेनदेन को लेकर घटना हुई है मामले में साक्ष्य एकत्र कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले ईंट से कुचला फिर गला घोंटा जोरावरपुर में भाई की हत्या के दौरान आरोपी विशाल ने नृशंस्ता की हद पार कर दी गई। उसने पहले ईट से चेहरे व सिर पर कई प्रहार किए फिर पास पड़े दुपट्टे से गला घोटा। पुलिस द्वारा जांच के दौरान मृतक के चेहरे पर गंभीर घाव के साथ गले पर निशान आने की पुष्टि हुई है।

Edited By: Abhishek Pandey