24 दिन बाद भी लापता एक्सईएन का सुराग नहीं, दोनों मोबाइल लॉक खुलवाने के लिए आईआईटी भेजा
कानपुर में 24 दिन बाद भी लापता एक्सईएन का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अभी तक उनका पता लगाने में विफल रही है। उनके दोनों मोबाइल फोन के लॉक खुलवाने के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। जाजमऊ पुल से लापता पनकी पावर हाउस के एक्सईएन अतुल कुमार राय का 24 दिन बाद भी सुराग नहीं मिल सका। वहीं, पुलिस ने स्वजन की मांग पर गाड़ी से बरामद दोनों मोबाइल के लॉक खुलवाने के लिए आईआईटी भेजे है।
इसके अलावा स्वजन उनके पोस्टर आस पास के अलग अलग जिलों में लगाने का काम कर रहे हैं। बीते 18 नवम्बर को वह घर से ड्यूटी जाने की बात कह कर निकले थे।दूसरे दिन उनकी कार जाजमऊ पुल से बरामद हुई थी।
मूलरूप से बलिया के रहने वाले अतुल कुमार राय पनकी पावर प्लांट में बतौर एक्सईएन कार्यरत थे। बीते 18 नवम्बर को वह ड्यूटी जाने की बात कह कर अपने सरकारी आवास से निकले थे और पत्नी के फ्लैट पर पहुंच गए।
विवाद के बाद थाने गए जिसके बाद वह ऑफिस पहुंचे जिसके बाद वह 2 बजकर 19 मिनट पर निजी कार से निकल कर जाजमऊ के गंगापुल पर पहुंच गए। जहां उनकी कार गंगा पुल पर 19 नवम्बर शाम को लावारिस हालत में मिली थी, जिसके बाद से लगातार पनकी पुलिस की तीन टीमें उनकी तलाश में जुटी है।
गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन और सीसी कैमरे में तलाश की बाद पुलिस ने सीडीआर रिपोर्ट खंगाली। हालॉक सीडीआर में भी कुछ खास नहीं मिला है। तमाम प्रयासों के बाद भी लापता एक्सईएन अतुल कुमार राय का कोई सुराग नहीं मिला है।
पनकी इंस्पेक्टर मनोज भदौरिया ने बताया कि उनके दोनों मोबाइल के लॉक खुलवाने की स्वजन ने मांग की जिस पर मोबाइल को आईआईटी भेजा गया है।
