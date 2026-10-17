कानपुर में खड़े ट्रक से टकराकर मिनी ट्रक में लगी आग, क्लीनर जिंदा जला
कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर एक मिनी ट्रक खड़े ट्रक से टकराकर आग की चपेट में आ गया। इस हादसे में मिनी ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर मिनी ट्रक की भीषण टक्कर।
टक्कर के बाद मिनी ट्रक में लगी आग, ई-बाइक जलीं।
हादसे में क्लीनर की जलकर मौत, चालक सुरक्षित।
संवाद सहयोगी, कानपुर। कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर अरौल एक्सप्रेसवे के पास फर्रुखाबाद की ओर जा रहा ई-बाइक से लदा मिनी ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। जोरदार टक्कर के बाद मिनी ट्रक में आग लग गई। हादसे में मिनी ट्रक का चालक सुरक्षित बच गया। वहीं क्लीनर की अंदर केबिन में फंसने से जलकर मौत हो गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू किया। लेकिन तब तक मिनी ट्रक और उसमें लदी ई-बाइक जल गईं।
पुलिस के अनुसार, शनिवार सुबह लगभग चार बजे मिनी ट्रक 10 ई-बाइक लेकर फर्रुखाबाद जा रहा था। मिनी ट्रक में फिरोजाबाद जिले के नगला खंगर निवासी चालक श्याम यादव पुत्र दिवारी लाल यादव और परिचालक सत्यभान पुत्र रामस्वरूप सवार थे।
बताया गया कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे अंडरपास पर चालक को नींद आने के कारण मिनी ट्रक सड़क किनारे खड़े अज्ञात ट्रक से टकरा गया। जोरदार टक्कर के बाद मिनी ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को बचा लिया, लेकिन दूसरा गेट लाक हो जाने के कारण क्लीनर सत्यभान बाहर नहीं निकल सका और आग की चपेट में आने से उसकी जलकर मौत हो गई।
मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पानी डालकर आग पर काबू किया। लेकिन तब तक मिनी ट्रक और उसमें लदी ई- बाइकें जल गईं। इस दौरान कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा। थाना प्रभारी विनय तिवारी ने बताया कि क्लीनर के स्वजन को सूचना दी गई है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।