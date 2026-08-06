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    Kanpur Mandi Bhav Today 6 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

    By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 07:46 PM (IST)

    गुरुवार को कानपुर के खुले बाजार में जिंसों और सराफा के दामों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। ...और पढ़ें

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    HighLights

    1. कानपुर में गुरुवार को जिंसों और सराफा के दाम मिश्रित रहे।

    2. उड़द हरा 8500-9000 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर।

    3. गेहूं दड़ा 2500-2550 रुपये प्रति क्विंटल, गेहूं फार्म 2700-2750 बिका।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। गुरुवार को कानपुर के खुले बाजार में जिंसों और सराफा के दामों में मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला मंडी में गेहूं दड़ा 2500 से 2550 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि गेहूं फार्म 2700 से 2750 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिका।

    दलहन बाजार में चना 5800-5900 रुपये और अरहर 6500-6800 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर स्थिर रहे, जबकि उड़द हरा 8500 से 9000 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दालों के वर्ग में अरहर फूल का भाव 11900-12000 रुपये प्रति क्विंटल रहा, वहीं उड़द दाल में व्यापक उतार-चढ़ाव के साथ 8200 से 13200 रुपये प्रति क्विंटल तक व्यापार हुआ।

    1. गल्ला (प्रति क्विंटल)

    वस्तु भाव (₹ में)
    गेहूं दड़ा 2500 - 2550
    गेहूं आर.आर. 21 2600 - 2650
    गेहूं फार्म 2700 - 2750
    जौ 2400 - 2500
    बेझर -
    ज्वार 2100 - 2150
    बाजरा 1800 - 1900
    मकाई 1700 - 2000

    2. दलहन (प्रति क्विंटल)

    वस्तु भाव (₹ में)
    चना 5800 - 5900
    अरहर 6500 - 6800
    मसूर 5800 - 6000
    मटर 3900 - 4000
    उड़द हरा 8500 - 9000
    उड़द काला 7000 - 8500
    मूंग 7100 - 7200

    3. दाल (प्रति क्विंटल)

    वस्तु भाव (₹ में)
    अरहर फूल 11900 - 12000
    अरहर स्पेशल 9000 - 9100
    चना दाल 7300 - 7400
    मटर दाल 4750 - 4800
    मसूर मलका 6850 - 6900
    मसूर दाल 7300 - 7350
    उड़द दाल 8200 - 13200
    उड़द धोवा 9000 - 11000
    मूंग दाल 7800 - 9200
    मूंग धोवा 8500 - 10000

    4. चावल (प्रति क्विंटल)

    किस्म भाव (₹ में)
    चावल अरवा 2800 - 4000
    बासमती 1 नं. 10500 - 11000
    सेला 3000 - 4000
    बासमती 2 नं. 7000 - 8000

    5. आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

    वस्तु भाव (₹ में)
    आटा 1580 - 1600
    मैदा 1580 - 1630
    सूजी 1620 - 1650

    6. तिलहन (प्रति क्विंटल)

    वस्तु भाव (₹ में)
    लाही 7400 - 7500
    अलसी 4600 - 5000
    अण्डी 5300 - 5400
    तिल्ली 8000 - 11000
    मूंगफली दाना शिवपुरी 11400 - 12400
    बटाली 11200 - 12800
    सेहुंआ 4000 - 4500

    7. तेल एवं वनस्पति

    वस्तु मात्रा भाव (₹ में)
    सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 17600 - 17700
    अलसी तेल प्रति क्विंटल 15900 - 16000
    अण्डी तेल प्रति क्विंटल 14500 - 14600
    बावरची (वनस्पति) प्रति 15 लीटर 2160 - 2220
    मयूर (वनस्पति) प्रति 15 लीटर 2160 - 2220

    8. खली (प्रति क्विंटल)

    वस्तु भाव (₹ में)
    सरसों 3120 - 3125
    अलसी 7800 - 7900
    अण्डी 1400 - 1450

    9. गुड़, शक्कर एवं देशी घी

    वस्तु मात्रा भाव (₹ में)
    मंगलोर लड्डू (गुड़) प्रति क्विंटल 5100 - 5200
    देशी भेली (गुड़) प्रति क्विंटल 5100 - 5200
    एम.30 (शक्कर दाना) प्रति क्विंटल 5040 - 5140
    खुर्जा (देशी घी) प्रति क्विंटल 70000 - 71000
    औरैय्या (देशी घी) प्रति क्विंटल 64000 - 65000
    माधौगढ़ (देशी घी) प्रति क्विंटल 66000 - 67000

    10. बारदाना, सुतली एवं रुई

    वस्तु विवरण / मात्रा भाव (₹ में)
    3 वी.एस. बारदाना - 5200 - 6500
    हरा पट्टा बारदाना - 7000 - 7200
    बीटी बारदाना - 8600 - 8800
    एटी बारदाना - -
    सुतली प्रति क्विंटल (72 इंच) 17500 - 18500
    सुतली प्रति क्विंटल (90 इंच) 20000 - 21000
    रुई प्रति क्विंटल (गुजरात 797 / देशी बंगाल) 15000 - 15500

    11. सराफा बाज़ार

    धातु / वस्तु मात्रा / टंच भाव (₹ में)
    चांदी कच्ची प्रति किग्रा -
    चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 232500
    सिक्का प्रति नग 2250 - 2350
    सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 152500
    सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
    गिन्नी प्रति नग 113500 - 114000

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