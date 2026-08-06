Kanpur Mandi Bhav Today 6 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

दलहन बाजार में चना 5800-5900 रुपये और अरहर 6500-6800 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर स्थिर रहे, जबकि उड़द हरा 8500 से 9000 रुपये प्रति क्विंटल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दालों के वर्ग में अरहर फूल का भाव 11900-12000 रुपये प्रति क्विंटल रहा, वहीं उड़द दाल में व्यापक उतार-चढ़ाव के साथ 8200 से 13200 रुपये प्रति क्विंटल तक व्यापार हुआ।
1. गल्ला (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹ में)
|गेहूं दड़ा
|2500 - 2550
|गेहूं आर.आर. 21
|2600 - 2650
|गेहूं फार्म
|2700 - 2750
|जौ
|2400 - 2500
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100 - 2150
|बाजरा
|1800 - 1900
|मकाई
|1700 - 2000
2. दलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹ में)
|चना
|5800 - 5900
|अरहर
|6500 - 6800
|मसूर
|5800 - 6000
|मटर
|3900 - 4000
|उड़द हरा
|8500 - 9000
|उड़द काला
|7000 - 8500
|मूंग
|7100 - 7200
3. दाल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹ में)
|अरहर फूल
|11900 - 12000
|अरहर स्पेशल
|9000 - 9100
|चना दाल
|7300 - 7400
|मटर दाल
|4750 - 4800
|मसूर मलका
|6850 - 6900
|मसूर दाल
|7300 - 7350
|उड़द दाल
|8200 - 13200
|उड़द धोवा
|9000 - 11000
|मूंग दाल
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|8500 - 10000
4. चावल (प्रति क्विंटल)
|किस्म
|भाव (₹ में)
|चावल अरवा
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|10500 - 11000
|सेला
|3000 - 4000
|बासमती 2 नं.
|7000 - 8000
5. आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|वस्तु
|भाव (₹ में)
|आटा
|1580 - 1600
|मैदा
|1580 - 1630
|सूजी
|1620 - 1650
6. तिलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹ में)
|लाही
|7400 - 7500
|अलसी
|4600 - 5000
|अण्डी
|5300 - 5400
|तिल्ली
|8000 - 11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11400 - 12400
|बटाली
|11200 - 12800
|सेहुंआ
|4000 - 4500
7. तेल एवं वनस्पति
|वस्तु
|मात्रा
|भाव (₹ में)
|सरसों कोल्हू
|प्रति क्विंटल
|17600 - 17700
|अलसी तेल
|प्रति क्विंटल
|15900 - 16000
|अण्डी तेल
|प्रति क्विंटल
|14500 - 14600
|बावरची (वनस्पति)
|प्रति 15 लीटर
|2160 - 2220
|मयूर (वनस्पति)
|प्रति 15 लीटर
|2160 - 2220
8. खली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|भाव (₹ में)
|सरसों
|3120 - 3125
|अलसी
|7800 - 7900
|अण्डी
|1400 - 1450
9. गुड़, शक्कर एवं देशी घी
|वस्तु
|मात्रा
|भाव (₹ में)
|मंगलोर लड्डू (गुड़)
|प्रति क्विंटल
|5100 - 5200
|देशी भेली (गुड़)
|प्रति क्विंटल
|5100 - 5200
|एम.30 (शक्कर दाना)
|प्रति क्विंटल
|5040 - 5140
|खुर्जा (देशी घी)
|प्रति क्विंटल
|70000 - 71000
|औरैय्या (देशी घी)
|प्रति क्विंटल
|64000 - 65000
|माधौगढ़ (देशी घी)
|प्रति क्विंटल
|66000 - 67000
10. बारदाना, सुतली एवं रुई
|वस्तु
|विवरण / मात्रा
|भाव (₹ में)
|3 वी.एस. बारदाना
|-
|5200 - 6500
|हरा पट्टा बारदाना
|-
|7000 - 7200
|बीटी बारदाना
|-
|8600 - 8800
|एटी बारदाना
|-
|-
|सुतली
|प्रति क्विंटल (72 इंच)
|17500 - 18500
|सुतली
|प्रति क्विंटल (90 इंच)
|20000 - 21000
|रुई
|प्रति क्विंटल (गुजरात 797 / देशी बंगाल)
|15000 - 15500
11. सराफा बाज़ार
|धातु / वस्तु
|मात्रा / टंच
|भाव (₹ में)
|चांदी कच्ची
|प्रति किग्रा
|-
|चांदी 999 टंच
|प्रति किग्रा
|232500
|सिक्का
|प्रति नग
|2250 - 2350
|सोना बिस्कुट
|प्रति 10 ग्राम
|152500
|सोना रवा
|प्रति 10 ग्राम
|-
|गिन्नी
|प्रति नग
|113500 - 114000
यह भी पढ़ें- कानपुर, फतेहपुर और गाजियाबाद को बड़ी सौगात, यूपी में खुलेंगी तीन नई प्राइवेट यूनिवर्सिटी; लेटर जारी