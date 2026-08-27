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आज का कानपुर मंडी भाव 27 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Thu, 27 Aug 2026 08:28 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और सर्राफा जिंसों के नवीनतम भाव जारी किए गए हैं।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के ताजा भाव।

  2. गेहूं, उड़द, मूंग, चना, अरहर दाल के नवीनतम मूल्य।

  3. सरसों तेल, सोना, चांदी के भी विस्तृत भाव उपलब्ध।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को खाद्यान्न, तिलहन और सर्राफा जिंसों में सरगर्मी देखने को मिली। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा ₹2550-2600, आर.आर. 21 ₹2650-2700 और गेहूं फार्म ₹2750-2800 प्रति क्विंटल बिका।

वहीं दलहन में उड़द हरा ₹8500-9000, मूंग ₹7100-7200 और चना ₹6050-6150 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दालों के वर्ग में अरहर फूल ₹12000-12100 और उड़द दाल ₹8200-13200 के स्तर पर रही। चावल में बासमती 1 नंबर के भाव ₹10500-11000 प्रति क्विंटल तक पहुंचे।

 

1. गल्ला, किराना एवं थोक बाजार भाव 

वर्ग (Category) जिंस / वस्तु मात्रा (Unit) न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹)
गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2,550 2,600
गल्ला गेहूं आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2,650 2,700
गल्ला गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2,750 2,800
गल्ला जौ प्रति क्विंटल 2,600 2,700
गल्ला बेझर प्रति क्विंटल - -
गल्ला ज्वार प्रति क्विंटल 2,100 3,000
गल्ला बाजरा प्रति क्विंटल 2,000 2,100
गल्ला मकाई प्रति क्विंटल 2,000 2,100
दलहन चना प्रति क्विंटल 6,050 6,150
दलहन अरहर प्रति क्विंटल 6,400 6,600
दलहन मसूर प्रति क्विंटल 5,800 6,000
दलहन मटर प्रति क्विंटल 3,900 4,000
दलहन उड़द हरा प्रति क्विंटल 8,500 9,000
दलहन उड़द काला प्रति क्विंटल 7,000 8,300
दलहन मूंग प्रति क्विंटल 7,100 7,200
दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 12,000 12,100
दाल अरहर स्पेशल प्रति क्विंटल 9,000 9,100
दाल चना दाल प्रति क्विंटल 7,350 7,400
दाल मटर दाल प्रति क्विंटल 5,150 5,200
दाल मसूर मलका प्रति क्विंटल 6,900 6,950
दाल मसूर दाल प्रति क्विंटल 7,200 7,250
दाल उड़द दाल प्रति क्विंटल 8,200 13,200
दाल उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9,000 11,000
दाल मूंग दाल प्रति क्विंटल 7,800 9,200
दाल मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8,500 10,000
चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2,800 4,000
चावल बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10,500 11,000
चावल सेला प्रति क्विंटल 3,000 4,000
चावल बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7,000 8,000
आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1,580 1,600
आटा-मैदा मैदा प्रति 50 किग्रा 1,580 1,630
आटा-मैदा सूजी प्रति 50 किग्रा 1,620 1,650
तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7,400 7,500
तिलहन अलसी प्रति क्विंटल 6,900 7,000
तिलहन अण्डी प्रति क्विंटल 5,100 5,200
तिलहन तिल्ली प्रति क्विंटल 8,000 11,000
तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11,500 12,700
तिलहन मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11,600 13,000
तिलहन सेहुंआ प्रति क्विंटल 5,000 5,500
तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 17,500 17,600
तेल अलसी प्रति क्विंटल 16,000 16,100
तेल अण्डी प्रति क्विंटल 14,500 14,600
खली सरसों प्रति क्विंटल 2,900 3,000
खली अलसी प्रति क्विंटल 7,900 8,000
खली अण्डी प्रति क्विंटल 1,400 1,450
वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2,175 2,241
वनस्पति मयूर प्रति 15 लीटर 2,175 2,241
गुड़ व शक्कर मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5,900 6,000
गुड़ व शक्कर देशी भेली प्रति क्विंटल 5,900 6,000
गुड़ व शक्कर शक्कर दाना (एम.30) प्रति क्विंटल 6,000 6,200
देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 70,000 71,000
देशी घी औरैय्या प्रति क्विंटल 64,000 65,000
देशी घी माधौगढ़ प्रति क्विंटल 66,000 67,000
बारदाना व सुतली 3 वी.एस. प्रति नग/इकाई 5,200 6,500
बारदाना व सुतली हरा पट्टा प्रति नग/इकाई 7,000 7,200
बारदाना व सुतली बीटी प्रति नग/इकाई 8,600 8,800
बारदाना व सुतली एटी प्रति नग/इकाई - -
बारदाना व सुतली सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17,500 18,500
बारदाना व सुतली सुतली 90 इंच प्रति क्विंटल 20,000 21,000
रुई गुजरात (797) प्रति क्विंटल - -
रुई देशी बंगाल प्रति क्विंटल 15,000 15,500

2. सराफा बाजार भाव 

विवरण मात्रा (Unit) न्यूनतम भाव (₹) अधिकतम भाव (₹)
चांदी कच्ची प्रति किग्रा - -
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 2,47,000 2,47,000
सिक्का प्रति नग 2,400 2,500
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,63,000 1,63,000
सोना रवा प्रति 10 ग्राम - -
गिन्नी प्रति नग 1,21,400 1,21,900