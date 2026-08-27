आज का कानपुर मंडी भाव 27 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
कानपुर के थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और सर्राफा जिंसों के नवीनतम भाव जारी किए गए हैं।
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कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के ताजा भाव।
गेहूं, उड़द, मूंग, चना, अरहर दाल के नवीनतम मूल्य।
सरसों तेल, सोना, चांदी के भी विस्तृत भाव उपलब्ध।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को खाद्यान्न, तिलहन और सर्राफा जिंसों में सरगर्मी देखने को मिली। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा ₹2550-2600, आर.आर. 21 ₹2650-2700 और गेहूं फार्म ₹2750-2800 प्रति क्विंटल बिका।
वहीं दलहन में उड़द हरा ₹8500-9000, मूंग ₹7100-7200 और चना ₹6050-6150 प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दालों के वर्ग में अरहर फूल ₹12000-12100 और उड़द दाल ₹8200-13200 के स्तर पर रही। चावल में बासमती 1 नंबर के भाव ₹10500-11000 प्रति क्विंटल तक पहुंचे।
1. गल्ला, किराना एवं थोक बाजार भाव
|वर्ग (Category)
|जिंस / वस्तु
|मात्रा (Unit)
|न्यूनतम भाव (₹)
|अधिकतम भाव (₹)
|गल्ला
|गेहूं दड़ा
|प्रति क्विंटल
|2,550
|2,600
|गल्ला
|गेहूं आर.आर. 21
|प्रति क्विंटल
|2,650
|2,700
|गल्ला
|गेहूं फार्म
|प्रति क्विंटल
|2,750
|2,800
|गल्ला
|जौ
|प्रति क्विंटल
|2,600
|2,700
|गल्ला
|बेझर
|प्रति क्विंटल
|-
|-
|गल्ला
|ज्वार
|प्रति क्विंटल
|2,100
|3,000
|गल्ला
|बाजरा
|प्रति क्विंटल
|2,000
|2,100
|गल्ला
|मकाई
|प्रति क्विंटल
|2,000
|2,100
|दलहन
|चना
|प्रति क्विंटल
|6,050
|6,150
|दलहन
|अरहर
|प्रति क्विंटल
|6,400
|6,600
|दलहन
|मसूर
|प्रति क्विंटल
|5,800
|6,000
|दलहन
|मटर
|प्रति क्विंटल
|3,900
|4,000
|दलहन
|उड़द हरा
|प्रति क्विंटल
|8,500
|9,000
|दलहन
|उड़द काला
|प्रति क्विंटल
|7,000
|8,300
|दलहन
|मूंग
|प्रति क्विंटल
|7,100
|7,200
|दाल
|अरहर फूल
|प्रति क्विंटल
|12,000
|12,100
|दाल
|अरहर स्पेशल
|प्रति क्विंटल
|9,000
|9,100
|दाल
|चना दाल
|प्रति क्विंटल
|7,350
|7,400
|दाल
|मटर दाल
|प्रति क्विंटल
|5,150
|5,200
|दाल
|मसूर मलका
|प्रति क्विंटल
|6,900
|6,950
|दाल
|मसूर दाल
|प्रति क्विंटल
|7,200
|7,250
|दाल
|उड़द दाल
|प्रति क्विंटल
|8,200
|13,200
|दाल
|उड़द धोवा
|प्रति क्विंटल
|9,000
|11,000
|दाल
|मूंग दाल
|प्रति क्विंटल
|7,800
|9,200
|दाल
|मूंग धोवा
|प्रति क्विंटल
|8,500
|10,000
|चावल
|चावल अरवा
|प्रति क्विंटल
|2,800
|4,000
|चावल
|बासमती 1 नं.
|प्रति क्विंटल
|10,500
|11,000
|चावल
|सेला
|प्रति क्विंटल
|3,000
|4,000
|चावल
|बासमती 2 नं.
|प्रति क्विंटल
|7,000
|8,000
|आटा-मैदा
|आटा
|प्रति 50 किग्रा
|1,580
|1,600
|आटा-मैदा
|मैदा
|प्रति 50 किग्रा
|1,580
|1,630
|आटा-मैदा
|सूजी
|प्रति 50 किग्रा
|1,620
|1,650
|तिलहन
|लाही
|प्रति क्विंटल
|7,400
|7,500
|तिलहन
|अलसी
|प्रति क्विंटल
|6,900
|7,000
|तिलहन
|अण्डी
|प्रति क्विंटल
|5,100
|5,200
|तिलहन
|तिल्ली
|प्रति क्विंटल
|8,000
|11,000
|तिलहन
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|प्रति क्विंटल
|11,500
|12,700
|तिलहन
|मूंगफली दाना बटाली
|प्रति क्विंटल
|11,600
|13,000
|तिलहन
|सेहुंआ
|प्रति क्विंटल
|5,000
|5,500
|तेल
|सरसों कोल्हू
|प्रति क्विंटल
|17,500
|17,600
|तेल
|अलसी
|प्रति क्विंटल
|16,000
|16,100
|तेल
|अण्डी
|प्रति क्विंटल
|14,500
|14,600
|खली
|सरसों
|प्रति क्विंटल
|2,900
|3,000
|खली
|अलसी
|प्रति क्विंटल
|7,900
|8,000
|खली
|अण्डी
|प्रति क्विंटल
|1,400
|1,450
|वनस्पति
|बावर्ची
|प्रति 15 लीटर
|2,175
|2,241
|वनस्पति
|मयूर
|प्रति 15 लीटर
|2,175
|2,241
|गुड़ व शक्कर
|मंगलोर लड्डू
|प्रति क्विंटल
|5,900
|6,000
|गुड़ व शक्कर
|देशी भेली
|प्रति क्विंटल
|5,900
|6,000
|गुड़ व शक्कर
|शक्कर दाना (एम.30)
|प्रति क्विंटल
|6,000
|6,200
|देशी घी
|खुर्जा
|प्रति क्विंटल
|70,000
|71,000
|देशी घी
|औरैय्या
|प्रति क्विंटल
|64,000
|65,000
|देशी घी
|माधौगढ़
|प्रति क्विंटल
|66,000
|67,000
|बारदाना व सुतली
|3 वी.एस.
|प्रति नग/इकाई
|5,200
|6,500
|बारदाना व सुतली
|हरा पट्टा
|प्रति नग/इकाई
|7,000
|7,200
|बारदाना व सुतली
|बीटी
|प्रति नग/इकाई
|8,600
|8,800
|बारदाना व सुतली
|एटी
|प्रति नग/इकाई
|-
|-
|बारदाना व सुतली
|सुतली 72 इंच
|प्रति क्विंटल
|17,500
|18,500
|बारदाना व सुतली
|सुतली 90 इंच
|प्रति क्विंटल
|20,000
|21,000
|रुई
|गुजरात (797)
|प्रति क्विंटल
|-
|-
|रुई
|देशी बंगाल
|प्रति क्विंटल
|15,000
|15,500
2. सराफा बाजार भाव
|विवरण
|मात्रा (Unit)
|न्यूनतम भाव (₹)
|अधिकतम भाव (₹)
|चांदी कच्ची
|प्रति किग्रा
|-
|-
|चांदी 999 टंच
|प्रति किग्रा
|2,47,000
|2,47,000
|सिक्का
|प्रति नग
|2,400
|2,500
|सोना बिस्कुट
|प्रति 10 ग्राम
|1,63,000
|1,63,000
|सोना रवा
|प्रति 10 ग्राम
|-
|-
|गिन्नी
|प्रति नग
|1,21,400
|1,21,900