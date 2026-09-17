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कानपुर मंडी में क्या रहे दाल-चना और गेहूं सहित इन जिंसों के भाव? सोने-चांदी के रेट पर भी आया बड़ा अपडेट

By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
Published: Thu, 17 Sep 2026 08:10 PM (IST)Updated: Thu, 17 Sep 2026 09:30 PM (IST)

कानपुर के थोक और सराफा बाजार में बुधवार को विभिन्न खाद्य सामग्रियों और कीमती धातुओं के भाव में मिला-जुला रुझान ...और पढ़ें

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HighLights

  1. कानपुर बाजार में खाद्य सामग्री और धातुओं के भाव में मिला-जुला रुझान।

  2. गल्ला, दलहन, देसी घी, गुड़ और शक्कर के दाम स्थिर बने रहे।

  3. सरसों और अंडी तेल के भाव में मामूली आंशिक बदलाव देखा गया।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर थोक और सराफा बाजार में बुधवार को विविध खाद्य सामग्रियों और कीमती धातुओं के भाव में मिला-जुला रुझान देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां ठहराव दर्ज किया गया, वहीं तिलहन व तेल श्रेणियों में मामूली आंशिक बदलाव रहा।

सरसों कोल्हू तेल 17,500 से 17,600 रुपये प्रति क्विंटल के दायरे में रहा, जबकि अंडी तेल 14,500 से 14,600 रुपये प्रति क्विंटल पर टिका रहा। किराना मंडी में देसी घी, गुड़ और शक्कर के दाम स्थिर बने रहे, जिससे खरीदारों को राहत मिली।

श्रेणी (Category) मात्रा / इकाई (Unit) जिंस / वस्तु (Item) भाव (रुपये में) (Price Range)
गल्ला (Grains) प्रति क्विंटल गेहूं दड़ा 2,600 - 2,700
आर.आर. 21 2,750 - 2,800
गेहूं फार्म 2,850 - 2,900
जौ 2,600 - 2,700
बेझर -
ज्वार 2,100 - 3,000
बाजरा 2,000 - 2,100
मकाई 2,000 - 2,100
दलहन (Pulses) प्रति क्विंटल चना 6,250 - 6,350
अरहर 6,400 - 6,600
मसूर 5,800 - 6,000
मटर 4,400 - 4,500
उड़द हरा 8,800 - 9,200
उड़द काला 7,000 - 8,300
मूंग 7,300 - 7,500
दाल (Pulses/Dals) प्रति क्विंटल अरहर फूल 12,200 - 12,600
अरहर स्पेशल 9,000 - 9,100
चना दाल 7,500 - 7,600
मटर दाल 5,250 - 5,300
मसूर मलका 6,950 - 7,000
मसूर दाल 7,250 - 7,300
उड़द दाल 8,200 - 13,200
उड़द धोवा 9,000 - 11,000
मूंग दाल 7,800 - 9,200
मूंग धोवा 8,500 - 10,000
चावल (Rice) प्रति क्विंटल चावल अरवा 2,800 - 4,000
बासमती 1 नं. 10,500 - 11,000
सेला 3,000 - 4,000
बासमती 2 नं. 7,000 - 8,000
आटा-मैदा प्रति 50 किग्रा आटा 1,580 - 1,600
मैदा 1,610 - 1,660
सूजी 1,660 - 1,700
तिलहन (Oilseeds) प्रति क्विंटल लाही 7,500 - 7,600
अलसी 6,900 - 7,000
अण्डी 5,100 - 5,200
तिल्ली 8,000 - 11,000
मूंगफली दाना (शिवपुरी) 11,500 - 12,500
मूंगफली दाना (बटाली) 11,600 - 13,200
सेहुंआ 5,000 - 5,500
तेल (Oils) प्रति क्विंटल सरसों कोल्हू 17,500 - 17,600
अलसी 16,300 - 16,400
अण्डी 14,500 - 14,600
खली (Oil Cakes) प्रति क्विंटल सरसों 3,000 - 3,100
अलसी 7,900 - 8,000
अण्डी 1,400 - 1,450
वनस्पति (Vanaspati) प्रति 15 लीटर बावर्ची 2,236 - 2,250
मयूर 2,236 - 2,250
गुड़ व शक्कर प्रति क्विंटल मंगलोर लड्डू गुड़ 5,900 - 6,000
देशी भेली गुड़ 5,900 - 6,000
शक्कर दाना (एम.30) 4,900 - 5,000
देशी घी प्रति क्विंटल खुर्जा 72,000 - 72,500
औरैय्या 69,000 - 70,000
माधौगढ़ 70,000 - 71,000
बारदाना व सुतली प्रति नग / गांठ 3 वी.एस. 5,200 - 6,500
हरा पट्टा 7,000 - 7,200
बीटी 8,600 - 8,800
एटी -
प्रति क्विंटल सुतली (72 इंच) 17,500 - 18,500
सुतली (90 इंच) 20,000 - 21,000
रुई (Cotton) प्रति क्विंटल गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15,000 - 15,500
सराफा (Bullion) प्रति किग्रा चांदी कच्ची -
प्रति किग्रा चांदी 999 टंच 2,36,500
प्रति नग सिक्का 2,300 - 2,400
प्रति 10 ग्राम सोना बिस्कुट 1,54,500
प्रति 10 ग्राम सोना रवा -
प्रति नग गिन्नी 1,15,100 - 1,15,600