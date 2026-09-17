कानपुर मंडी में क्या रहे दाल-चना और गेहूं सहित इन जिंसों के भाव? सोने-चांदी के रेट पर भी आया बड़ा अपडेट

गल्ला (Grains) प्रति क्विंटल गेहूं दड़ा 2,600 - 2,700

आर.आर. 21 2,750 - 2,800

गेहूं फार्म 2,850 - 2,900

जौ 2,600 - 2,700

बेझर -

ज्वार 2,100 - 3,000

बाजरा 2,000 - 2,100

मकाई 2,000 - 2,100

दलहन (Pulses) प्रति क्विंटल चना 6,250 - 6,350

अरहर 6,400 - 6,600

मसूर 5,800 - 6,000

मटर 4,400 - 4,500

उड़द हरा 8,800 - 9,200

उड़द काला 7,000 - 8,300

मूंग 7,300 - 7,500

दाल (Pulses/Dals) प्रति क्विंटल अरहर फूल 12,200 - 12,600

अरहर स्पेशल 9,000 - 9,100

चना दाल 7,500 - 7,600

मटर दाल 5,250 - 5,300

मसूर मलका 6,950 - 7,000

मसूर दाल 7,250 - 7,300

उड़द दाल 8,200 - 13,200

उड़द धोवा 9,000 - 11,000

मूंग दाल 7,800 - 9,200

मूंग धोवा 8,500 - 10,000

चावल (Rice) प्रति क्विंटल चावल अरवा 2,800 - 4,000

बासमती 1 नं. 10,500 - 11,000

सेला 3,000 - 4,000

बासमती 2 नं. 7,000 - 8,000

आटा-मैदा प्रति 50 किग्रा आटा 1,580 - 1,600

मैदा 1,610 - 1,660

सूजी 1,660 - 1,700

तिलहन (Oilseeds) प्रति क्विंटल लाही 7,500 - 7,600

अलसी 6,900 - 7,000

अण्डी 5,100 - 5,200

तिल्ली 8,000 - 11,000

मूंगफली दाना (शिवपुरी) 11,500 - 12,500

मूंगफली दाना (बटाली) 11,600 - 13,200

सेहुंआ 5,000 - 5,500

तेल (Oils) प्रति क्विंटल सरसों कोल्हू 17,500 - 17,600

अलसी 16,300 - 16,400

अण्डी 14,500 - 14,600

खली (Oil Cakes) प्रति क्विंटल सरसों 3,000 - 3,100

अलसी 7,900 - 8,000

अण्डी 1,400 - 1,450

वनस्पति (Vanaspati) प्रति 15 लीटर बावर्ची 2,236 - 2,250

मयूर 2,236 - 2,250

गुड़ व शक्कर प्रति क्विंटल मंगलोर लड्डू गुड़ 5,900 - 6,000

देशी भेली गुड़ 5,900 - 6,000

शक्कर दाना (एम.30) 4,900 - 5,000

देशी घी प्रति क्विंटल खुर्जा 72,000 - 72,500

औरैय्या 69,000 - 70,000

माधौगढ़ 70,000 - 71,000

बारदाना व सुतली प्रति नग / गांठ 3 वी.एस. 5,200 - 6,500

हरा पट्टा 7,000 - 7,200

बीटी 8,600 - 8,800

एटी -

प्रति क्विंटल सुतली (72 इंच) 17,500 - 18,500

सुतली (90 इंच) 20,000 - 21,000

रुई (Cotton) प्रति क्विंटल गुजरात (797) -

देशी बंगाल 15,000 - 15,500

सराफा (Bullion) प्रति किग्रा चांदी कच्ची -

प्रति किग्रा चांदी 999 टंच 2,36,500

प्रति नग सिक्का 2,300 - 2,400

प्रति 10 ग्राम सोना बिस्कुट 1,54,500

प्रति 10 ग्राम सोना रवा -