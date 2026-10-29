Kanpur Mandi Bhav: 29 अक्टूबर को गेहूं, दाल और चावल के रेट, करवाचौथ पर सराफा बाजार में लौटी रौनक

गल्ला

गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2700 - 2750

गल्ला आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2850 - 2900

गल्ला गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2900 - 3000

गल्ला जौ प्रति क्विंटल 2900 - 3000

गल्ला बेझर प्रति क्विंटल -

गल्ला ज्वार प्रति क्विंटल 2100 - 3000

गल्ला बाजरा प्रति क्विंटल 2300 - 2400

गल्ला मकाई प्रति क्विंटल 2300 - 2400

दलहन

दलहन चना प्रति क्विंटल 6700 - 6800

दलहन अरहर प्रति क्विंटल 6900 - 7000

दलहन मसूर प्रति क्विंटल 5800 - 6000

दलहन मटर प्रति क्विंटल 4300 - 4400

दलहन उड़द हरा प्रति क्विंटल 8800 - 9600

दलहन उड़द काला प्रति क्विंटल 7000 - 8600

दलहन मूंग प्रति क्विंटल 7500 - 8000

दाल

दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 13500 - 13600

दाल अरहर स्पेशल प्रति क्विंटल 10700 - 10800

दाल चना दाल प्रति क्विंटल 8600 - 8700

दाल मटर दाल प्रति क्विंटल 5300 - 5400

दाल मसूर मलका प्रति क्विंटल 6950 - 7000

दाल मसूर दाल प्रति क्विंटल 7150 - 7200

दाल उड़द दाल प्रति क्विंटल 8500 - 13500

दाल उड़द धोवा प्रति क्विंटल 10000 - 12000

दाल मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800 - 9200

दाल मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500 - 10000

चावल

चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800 - 4000

चावल बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500 - 11000

चावल सेला प्रति क्विंटल 3000 - 4000

चावल बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000 - 8000

आटा-मैदा

आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1600 - 1650

आटा-मैदा मैदा प्रति 50 किग्रा 1610 - 1660

आटा-मैदा सूजी प्रति 50 किग्रा 1700 - 1730

तिलहन

तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7700 - 7800

तिलहन अलसी प्रति क्विंटल 6900 - 7000

तिलहन अण्डी प्रति क्विंटल 5100 - 5200

तिलहन तिल्ली प्रति क्विंटल 10000 - 14500

तिलहन मूंगफली दाना (शिवपुरी) प्रति क्विंटल 11600 - 12600

तिलहन मूंगफली दाना (बटाली) प्रति क्विंटल 11700 - 13400

तिलहन सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000 - 5500

तेल

तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 18700 - 18800

तेल अलसी प्रति क्विंटल 19400 - 19500

तेल अण्डी प्रति क्विंटल 18100 - 18200

खली

खली सरसों प्रति क्विंटल 3400 - 3450

खली अलसी प्रति क्विंटल 7200 - 7300

खली अण्डी प्रति क्विंटल 1400 - 1450

वनस्पति

वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2160 - 2157

वनस्पति मयूर प्रति 15 लीटर 2160 - 2157

गुड़ एवं शक्कर

गुड़ मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5550 - 5650

गुड़ देशी भेली प्रति क्विंटल 5550 - 5650

शक्कर दाना एम.30 प्रति क्विंटल 6000 - 6200

देशी घी

देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 73000 - 73500

देशी घी औरैय्या प्रति क्विंटल 70000 - 71000

देशी घी माधौगढ़ प्रति क्विंटल 71000 - 72000

बारदाना एवं सुतली

बारदाना 3 वी.एस. - 5200 - 6500

बारदाना हरा पट्टा - 7000 - 7200

बारदाना बीटी - 8600 - 8800

बारदाना एटी - -

सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17000 - 17500

सुतली 90 इंच प्रति क्विंटल 20000 - 21000

रुई

रुई गुजरात (797) प्रति क्विंटल -