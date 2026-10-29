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Kanpur Mandi Bhav: 29 अक्टूबर को गेहूं, दाल और चावल के रेट, करवाचौथ पर सराफा बाजार में लौटी रौनक

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 29 Oct 2026 07:47 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेलों के भाव में विभिन्न स्तरों ...और पढ़ें

कानपुर मंडी भाव।

कानपुर मंडी भाव।

HighLights

  1. कानपुर में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल के थोक भाव जारी।

  2. सराफा बाजार में करवाचौथ पर सोने-चांदी की खरीदारी से रौनक।

  3. गेहूं, अरहर, चावल, सरसों तेल और सोने के भाव अपडेट।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में गुरुवार को थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और खाद्य तेलों के भाव में अलग-अलग स्तर पर कारोबार दर्ज किया गया। गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा और मक्का समेत प्रमुख अनाजों के भाव बाजार में मांग और आपूर्ति के अनुसार रहे। दलहन में चना और अरहर के साथ मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव भी महत्वपूर्ण रहे।

दालों में अरहर फूल, अरहर स्पेशल, चना दाल, मटर दाल और विभिन्न किस्मों की मसूर, उड़द व मूंग दाल के थोक भाव दर्ज किए गए। चावल की अलग-अलग किस्मों के साथ आटा, मैदा और सूजी के भाव भी बाजार में कारोबार के लिए महत्वपूर्ण रहे।

सराफा बाजार में चांदी, सोना और गिन्नी के भाव भी कारोबारियों और ग्राहकों के लिए अहम रहे। करवाचौथ व्रत के दौरान बाजारों में खरीदारी जारी रही।

खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-

श्रेणी जिंस / वस्तु इकाई / पैमाना भाव (₹ में)
गल्ला
गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2700 - 2750
गल्ला आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2850 - 2900
गल्ला गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2900 - 3000
गल्ला जौ प्रति क्विंटल 2900 - 3000
गल्ला बेझर प्रति क्विंटल -
गल्ला ज्वार प्रति क्विंटल 2100 - 3000
गल्ला बाजरा प्रति क्विंटल 2300 - 2400
गल्ला मकाई प्रति क्विंटल 2300 - 2400
दलहन
दलहन चना प्रति क्विंटल 6700 - 6800
दलहन अरहर प्रति क्विंटल 6900 - 7000
दलहन मसूर प्रति क्विंटल 5800 - 6000
दलहन मटर प्रति क्विंटल 4300 - 4400
दलहन उड़द हरा प्रति क्विंटल 8800 - 9600
दलहन उड़द काला प्रति क्विंटल 7000 - 8600
दलहन मूंग प्रति क्विंटल 7500 - 8000
दाल
दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 13500 - 13600
दाल अरहर स्पेशल प्रति क्विंटल 10700 - 10800
दाल चना दाल प्रति क्विंटल 8600 - 8700
दाल मटर दाल प्रति क्विंटल 5300 - 5400
दाल मसूर मलका प्रति क्विंटल 6950 - 7000
दाल मसूर दाल प्रति क्विंटल 7150 - 7200
दाल उड़द दाल प्रति क्विंटल 8500 - 13500
दाल उड़द धोवा प्रति क्विंटल 10000 - 12000
दाल मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800 - 9200
दाल मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500 - 10000
चावल
चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800 - 4000
चावल बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500 - 11000
चावल सेला प्रति क्विंटल 3000 - 4000
चावल बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000 - 8000
आटा-मैदा
आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1600 - 1650
आटा-मैदा मैदा प्रति 50 किग्रा 1610 - 1660
आटा-मैदा सूजी प्रति 50 किग्रा 1700 - 1730
तिलहन
तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7700 - 7800
तिलहन अलसी प्रति क्विंटल 6900 - 7000
तिलहन अण्डी प्रति क्विंटल 5100 - 5200
तिलहन तिल्ली प्रति क्विंटल 10000 - 14500
तिलहन मूंगफली दाना (शिवपुरी) प्रति क्विंटल 11600 - 12600
तिलहन मूंगफली दाना (बटाली) प्रति क्विंटल 11700 - 13400
तिलहन सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000 - 5500
तेल
तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 18700 - 18800
तेल अलसी प्रति क्विंटल 19400 - 19500
तेल अण्डी प्रति क्विंटल 18100 - 18200
खली
खली सरसों प्रति क्विंटल 3400 - 3450
खली अलसी प्रति क्विंटल 7200 - 7300
खली अण्डी प्रति क्विंटल 1400 - 1450
वनस्पति
वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2160 - 2157
वनस्पति मयूर प्रति 15 लीटर 2160 - 2157
गुड़ एवं शक्कर
गुड़ मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5550 - 5650
गुड़ देशी भेली प्रति क्विंटल 5550 - 5650
शक्कर दाना एम.30 प्रति क्विंटल 6000 - 6200
देशी घी
देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 73000 - 73500
देशी घी औरैय्या प्रति क्विंटल 70000 - 71000
देशी घी माधौगढ़ प्रति क्विंटल 71000 - 72000
बारदाना एवं सुतली
बारदाना 3 वी.एस. - 5200 - 6500
बारदाना हरा पट्टा - 7000 - 7200
बारदाना बीटी - 8600 - 8800
बारदाना एटी - -
सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17000 - 17500
सुतली 90 इंच प्रति क्विंटल 20000 - 21000
रुई
रुई गुजरात (797) प्रति क्विंटल -
रुई देशी बंगाल प्रति क्विंटल 16500 - 16600

सोना-चांदी के ताजा रेट

धातु / श्रेणी विवरण / प्रकार इकाई / पैमाना भाव (₹ में)
चांदी
चांदी चांदी कच्ची प्रति किग्रा. -
चांदी चांदी 999 टंच प्रति किग्रा. 1,97,000
चांदी सिक्का प्रति नग 2,300 - 2,400
सोना
सोना सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,46,000
सोना सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
सोना गिन्नी प्रति नग 1,08,700 - 1,09,200

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