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कानपुर मंडी भाव: 22 अक्टूबर को गेहूं, दाल और तिलहन के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी के दाम

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 22 Oct 2026 09:26 PM (IST)

कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को प्रमुख खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन और अन्य वस्तुओं के थोक भाव दर्ज किए गए, जिसमें गेहूं और दलहन के दामों में बदलाव दिखा।

कानपुर मंडी भाव।

कानपुर मंडी भाव।

HighLights

  1. कानपुर में खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन के थोक भाव।

  2. गेहूं और दलहन के दामों में महत्वपूर्ण बदलाव दर्ज।

  3. सराफा बाजार में सोना-चांदी के नए दाम जारी।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में गुरुवार को थोक भाव में कई प्रमुख खाद्यान्न, दाल, तेल-तिलहन और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव दर्ज किए गए। वहीं, गेहूं और दलहन के दामों में भी बदलाव देखने को मिला।

इसके साथ ही, सराफा बाजार में निवेशकों की नजरें कीमती धातुओं पर टिकी रहीं। सोना-चांदी के दाम में भी बदलाव देखने को मिला।

खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-

मंडी भाव दर सूची

वर्ग (श्रेणी) जिंस / वस्तु मात्रा / इकाई भाव दर (₹)
गल्ला
गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2600 - 2700
गल्ला आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2750 - 2800
गल्ला गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2850 - 2900
गल्ला जौ प्रति क्विंटल 2600 - 2700
गल्ला बेझर प्रति क्विंटल -
गल्ला ज्वार प्रति क्विंटल 2100 - 3000
गल्ला बाजरा प्रति क्विंटल 2000 - 2100
गल्ला मकाई प्रति क्विंटल 2000 - 2100
दलहन
दलहन चना प्रति क्विंटल 6700 - 6800
दलहन अरहर प्रति क्विंटल 6900 - 7000
दलहन मसूर प्रति क्विंटल 5800 - 6000
दलहन मटर प्रति क्विंटल 4400 - 4500
दलहन उड़द हरा प्रति क्विंटल 8800 - 9600
दलहन उड़द काला प्रति क्विंटल 7000 - 8600
दलहन मूंग प्रति क्विंटल 7500 - 8000
दाल
दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 13400 - 13500
दाल अरहर स्पे. प्रति क्विंटल 10700 - 10800
दाल चना दाल प्रति क्विंटल 8500 - 8600
दाल मटर दाल प्रति क्विंटल 5250 - 5300
दाल मसूर मलका प्रति क्विंटल 7050 - 7100
दाल मसूर दाल प्रति क्विंटल 7250 - 7300
दाल उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200 - 13200
दाल उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000 - 11000
दाल मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800 - 9200
दाल मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500 - 10000
चावल
चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800 - 4000
चावल बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500 - 11000
चावल सेला प्रति क्विंटल 3000 - 4000
चावल बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000 - 8000
आटा-मैदा
आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1580 - 1600
आटा-मैदा मैदा प्रति 50 किग्रा 1610 - 1660
आटा-मैदा सूजी प्रति 50 किग्रा 1660 - 1700
तिलहन
तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7700 - 7800
तिलहन अलसी प्रति क्विंटल 6900 - 7000
तिलहन अण्डी प्रति क्विंटल 5100 - 5200
तिलहन तिल्ली प्रति क्विंटल 10000 - 14500
तिलहन मूंगफली दाना (शिवपुरी) प्रति क्विंटल 11400 - 12600
तिलहन मूंगफली दाना (बटाली) प्रति क्विंटल 11600 - 13400
तिलहन सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000 - 5500
तेल
तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 18400 - 18500
तेल अलसी प्रति क्विंटल 19000 - 19200
तेल अण्डी प्रति क्विंटल 17400 - 17500
खली
खली सरसों प्रति क्विंटल 3500 - 3600
खली अलसी प्रति क्विंटल 7200 - 7300
खली अण्डी प्रति क्विंटल 1400 - 1450
वनस्पति
वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2200 - 2174
वनस्पति मयूर प्रति 15 लीटर 2200 - 2174
गुड़ एवं शक्कर
गुड़ मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5900 - 6000
गुड़ देशी भेली प्रति क्विंटल 5900 - 6000
शक्कर दाना एम.30 प्रति क्विंटल 5500 - 5600
देशी घी
देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 73000 - 73500
देशी घी औरैय्या प्रति क्विंटल 70000 - 71000
देशी घी माधौगढ़ प्रति क्विंटल 71000 - 72000
बारदाना एवं सुतली
बारदाना 3 वी.एस. प्रति नग/इकाई 5200 - 6500
बारदाना हरा पट्टा प्रति नग/इकाई 7000 - 7200
बारदाना बीटी प्रति नग/इकाई 8600 - 8800
सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17000 - 17500
सुतली 90 इंच प्रति क्विंटल 20000 - 21000
रुई
रुई गुजरात (797) प्रति क्विंटल -
रुई देशी बंगाल प्रति क्विंटल 16500 - 16600

सराफा बाजार भाव दर सूची

धातु / वस्तु विवरण / प्रकार मात्रा / इकाई भाव दर (₹)
चांदी
चांदी कच्ची प्रति किग्रा. -
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा. 2,08,000
चांदी सिक्का प्रति नग 2,400 - 2,500
सोना
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,47,000
सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
सोना गिन्नी प्रति नग 1,09,500 - 1,10,000