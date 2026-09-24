Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर मंडी में गेहूं, दाल और चावल के रेट की लिस्ट, सोना-चांदी के ताजा रेट

गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2600 - 2700

आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2750 - 2800

गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2850 - 2900

जौ प्रति क्विंटल 2600 - 2700

बेझर प्रति क्विंटल -

ज्वार प्रति क्विंटल 2100 - 3000

बाजरा प्रति क्विंटल 2000 - 2100

मकाई प्रति क्विंटल 2000 - 2100

दलहन चना प्रति क्विंटल 6250 - 6350

अरहर प्रति क्विंटल 6400 - 6600

मसूर प्रति क्विंटल 5800 - 6000

मटर प्रति क्विंटल 4400 - 4500

उड़द हरा प्रति क्विंटल 8800 - 9200

उड़द काला प्रति क्विंटल 7000 - 8300

मूंग प्रति क्विंटल 7300 - 7500

दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 12800 - 12900

अरहर स्पेशल प्रति क्विंटल 10400 - 10500

चना दाल प्रति क्विंटल 7900 - 8000

मटर दाल प्रति क्विंटल 5400 - 5450

मसूर मलका प्रति क्विंटल 7050 - 7100

मसूर दाल प्रति क्विंटल 7275 - 7325

उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200 - 13200

उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000 - 11000

मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800 - 9200

मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500 - 10000

चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800 - 4000

बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500 - 11000

सेला प्रति क्विंटल 3000 - 4000

बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000 - 8000

आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1580 - 1600

मैदा प्रति 50 किग्रा 1610 - 1660

सूजी प्रति 50 किग्रा 1660 - 1700

तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7500 - 7600

अलसी प्रति क्विंटल 6900 - 7000

अण्डी प्रति क्विंटल 5100 - 5200

तिल्ली प्रति क्विंटल 8000 - 11000

मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11500 - 12600

मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11600 - 13200

तेल एवं खली सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000 - 5500

सरसों कोल्हू तेल प्रति क्विंटल 17400 - 17500

अलसी तेल प्रति क्विंटल 16300 - 16400

अण्डी तेल प्रति क्विंटल 14300 - 16400

खली सरसों खली प्रति क्विंटल 3000 - 3100

अलसी खली प्रति क्विंटल 7800 - 7900

अण्डी खली प्रति क्विंटल 1400 - 1450

वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2215 - 2220

मयूर प्रति 15 लीटर 2215 - 2220

गुड़ एवं शक्कर मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5900 - 6000

देशी भेली प्रति क्विंटल 5900 - 6000

शक्कर दाना (एम.30) प्रति क्विंटल 4900 - 5000

देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 72000 - 72500

औरैय्या प्रति क्विंटल 69000 - 70000

माधौगढ़ प्रति क्विंटल 70000 - 71000

बारदाना / सुतली 3 वी.एस. - 5200 - 6500

हरा पट्टा - 7000 - 7200

बीटी / एटी - 8600 - 8800

सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17500 - 18500

सुतली 90 इंच प्रति क्विंटल 20000 - 21000