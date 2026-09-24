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Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर मंडी में गेहूं, दाल और चावल के रेट की लिस्ट, सोना-चांदी के ताजा रेट

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 24 Sep 2026 08:45 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को विभिन्न खाद्य एवं कृषि जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया। गल्ला, ...और पढ़ें

कानपुर मंडी में खुले बाजार में थोक भाव।

कानपुर मंडी में खुले बाजार में थोक भाव।

HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्य एवं कृषि जिंसों के भाव में उतार-चढ़ाव।

  2. गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का और दलहन के भाव लगभग स्थिर रहे।

  3. दालों, चावल, तेल, गुड़, शक्कर और सराफा के ताजा रेट।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में गुरुवार को विभिन्न खाद्य एवं कृषि जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं, जौ, बाजरा और मक्का के भाव लगभग स्थिर रहे

वहीं, दलहन में चना, अरहर, मसूर, मटर, उड़द और मूंग के भाव में भी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। दालों में अरहर फूल, अरहर स्पेशल, चना दाल, मटर दाल और मसूर के भाव में बदलाव दर्ज हुआ।

कानपुर मंडी में गुरुवार को खुले बाजार में थोक भाव इस प्रकार रहे-

श्रेणी जिंस / वस्तु इकाई / मात्रा भाव दर (रु. में)
गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2600 - 2700
आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2750 - 2800
गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2850 - 2900
जौ प्रति क्विंटल 2600 - 2700
बेझर प्रति क्विंटल -
ज्वार प्रति क्विंटल 2100 - 3000
बाजरा प्रति क्विंटल 2000 - 2100
मकाई प्रति क्विंटल 2000 - 2100
दलहन चना प्रति क्विंटल 6250 - 6350
अरहर प्रति क्विंटल 6400 - 6600
मसूर प्रति क्विंटल 5800 - 6000
मटर प्रति क्विंटल 4400 - 4500
उड़द हरा प्रति क्विंटल 8800 - 9200
उड़द काला प्रति क्विंटल 7000 - 8300
मूंग प्रति क्विंटल 7300 - 7500
दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 12800 - 12900
अरहर स्पेशल प्रति क्विंटल 10400 - 10500
चना दाल प्रति क्विंटल 7900 - 8000
मटर दाल प्रति क्विंटल 5400 - 5450
मसूर मलका प्रति क्विंटल 7050 - 7100
मसूर दाल प्रति क्विंटल 7275 - 7325
उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200 - 13200
उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000 - 11000
मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800 - 9200
मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500 - 10000
चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800 - 4000
बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500 - 11000
सेला प्रति क्विंटल 3000 - 4000
बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000 - 8000
आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1580 - 1600
मैदा प्रति 50 किग्रा 1610 - 1660
सूजी प्रति 50 किग्रा 1660 - 1700
तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7500 - 7600
अलसी प्रति क्विंटल 6900 - 7000
अण्डी प्रति क्विंटल 5100 - 5200
तिल्ली प्रति क्विंटल 8000 - 11000
मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11500 - 12600
मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11600 - 13200
तेल एवं खली सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000 - 5500
सरसों कोल्हू तेल प्रति क्विंटल 17400 - 17500
अलसी तेल प्रति क्विंटल 16300 - 16400
अण्डी तेल प्रति क्विंटल 14300 - 16400
खली सरसों खली प्रति क्विंटल 3000 - 3100
अलसी खली प्रति क्विंटल 7800 - 7900
अण्डी खली प्रति क्विंटल 1400 - 1450
वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2215 - 2220
मयूर प्रति 15 लीटर 2215 - 2220
गुड़ एवं शक्कर मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5900 - 6000
देशी भेली प्रति क्विंटल 5900 - 6000
शक्कर दाना (एम.30) प्रति क्विंटल 4900 - 5000
देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 72000 - 72500
औरैय्या प्रति क्विंटल 69000 - 70000
माधौगढ़ प्रति क्विंटल 70000 - 71000
बारदाना / सुतली 3 वी.एस. - 5200 - 6500
हरा पट्टा - 7000 - 7200
बीटी / एटी - 8600 - 8800
सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17500 - 18500
सुतली 90 इंच प्रति क्विंटल 20000 - 21000
रुई गुजरात (797) / देशी बंगाल प्रति क्विंटल 15000 - 15500

सराफा बाजार के दाम

वस्तु इकाई मूल्य (₹)
चांदी कच्ची प्रति किग्रा
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 2,35,500
सिक्का प्रति नग 2,400 – 2,500
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,54,500
सोना रवा प्रति 10 ग्राम
गिन्नी प्रति नग 1,14,700 – 1,15,200