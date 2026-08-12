आज का कानपुर मंडी भाव 12 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को प्रमुख खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के भाव में सीमित उतार-चढ़ाव देखा गया। सराफा बाजार में चांदी 2,44,600 रुपये प्रति किल ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन में उतार-चढ़ाव
चांदी 2.44 लाख, सोना 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम
गेहूं, दालों और तेलों के प्रमुख भाव स्थिर या सीमित बदलाव
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और अन्य जिंसों के भाव में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये, अरहर 6400 से 6600 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
दालों में अरहर फूल 11700 से 11800 रुपये और चना दाल 7300 से 7400 रुपये रही। तिलहन बाजार में लाही 7500 से 7600 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चावल, आटा, मैदा, सूजी, गुड़ और देशी घी के भाव भी स्थिर रहे। उधर, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,44,600 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। सोना बिस्कुट 1,57,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|श्रेणी
|वस्तु
|थोक भाव
|इकाई
|गल्ला
|गल्ला
|गेहूं दड़ा
|2550-2600
|प्रति क्विंटल
|गल्ला
|आर.आर. 21
|2650-2700
|प्रति क्विंटल
|गल्ला
|गेहूं फार्म
|2750-2800
|प्रति क्विंटल
|गल्ला
|जौ
|2600-2700
|प्रति क्विंटल
|गल्ला
|बेझर
|-
|प्रति क्विंटल
|गल्ला
|ज्वार
|2100-2150
|प्रति क्विंटल
|गल्ला
|बाजरा
|1900-2000
|प्रति क्विंटल
|गल्ला
|मकाई
|2000-2100
|प्रति क्विंटल
|दलहन
|दलहन
|चना
|6050-6150
|प्रति क्विंटल
|दलहन
|अरहर
|6400-6600
|प्रति क्विंटल
|दलहन
|मसूर
|5800-6000
|प्रति क्विंटल
|दलहन
|मटर
|3900-4000
|प्रति क्विंटल
|दलहन
|उड़द हरा
|8500-9000
|प्रति क्विंटल
|दलहन
|उड़द काला
|7000-8500
|प्रति क्विंटल
|दलहन
|मूंग
|7100-7200
|प्रति क्विंटल
|दाल
|दाल
|अरहर फूल
|11700-11800
|प्रति क्विंटल
|दाल
|अरहर स्पे.
|8900-9000
|प्रति क्विंटल
|दाल
|चना दाल
|7300-7400
|प्रति क्विंटल
|दाल
|मटर दाल
|4750-4800
|प्रति क्विंटल
|दाल
|मसूर मलका
|6950-7000
|प्रति क्विंटल
|दाल
|मसूर दाल
|7250-7300
|प्रति क्विंटल
|दाल
|उड़द दाल
|8200-13200
|प्रति क्विंटल
|दाल
|उड़द धोवा
|9000-11000
|प्रति क्विंटल
|दाल
|मूंग दाल
|7800-9200
|प्रति क्विंटल
|दाल
|मूंग धोवा
|8500-10000
|प्रति क्विंटल
|चावल
|चावल
|चावल अरवा
|2800-4000
|प्रति क्विंटल
|चावल
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|प्रति क्विंटल
|चावल
|सेला
|3000-4000
|प्रति क्विंटल
|चावल
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|प्रति क्विंटल
|आटा-मैदा
|आटा-मैदा
|आटा
|1580-1600
|प्रति 50 किग्रा
|आटा-मैदा
|मैदा
|1580-1630
|प्रति 50 किग्रा
|आटा-मैदा
|सूजी
|1620-1650
|प्रति 50 किग्रा
|तिलहन
|तिलहन
|लाही
|7500-7600
|प्रति क्विंटल
|तिलहन
|अलसी
|6900-7000
|प्रति क्विंटल
|तिलहन
|अण्डी
|5100-5200
|प्रति क्विंटल
|तिलहन
|तिल्ली
|8000-11000
|प्रति क्विंटल
|तिलहन
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12600
|प्रति क्विंटल
|तिलहन
|मूंगफली दाना बटाली
|11500-13200
|प्रति क्विंटल
|तिलहन
|सेहुंआ
|5000-5500
|प्रति क्विंटल
|तेल
|तेल
|सरसों कोल्हू
|17700-17800
|प्रति क्विंटल
|तेल
|अलसी
|15900-16000
|प्रति क्विंटल
|तेल
|अण्डी
|14500-14600
|प्रति क्विंटल
|खली
|खली
|सरसों
|3120-3125
|प्रति क्विंटल
|खली
|अलसी
|7800-7900
|प्रति क्विंटल
|खली
|अण्डी
|1400-1450
|प्रति क्विंटल
|अन्य
|वनस्पति
|बावर्ची
|2160-2220
|प्रति 15 लीटर
|वनस्पति
|मयूर
|2160-2220
|प्रति 15 लीटर
|गुड़
|मंगलोर लड्डू
|5100-5200
|प्रति क्विंटल
|गुड़
|देशी भेली
|5100-5200
|प्रति क्विंटल
|शक्कर दाना
|एम.30
|5000-5100
|प्रति क्विंटल
|देशी घी
|खुर्जा
|70000-71000
|प्रति क्विंटल
|देशी घी
|औरैय्या
|64000-65000
|प्रति क्विंटल
|देशी घी
|माधौगढ़
|66000-67000
|प्रति क्विंटल
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|-
|बारदाना
|हरा पट्टा
|7000-7200
|-
|बारदाना
|बीटी
|8600-8800
|-
|सुतली
|72 इंच
|17500-18500
|प्रति क्विंटल
|सुतली
|90 इंच
|20000-21000
|प्रति क्विंटल
|रुई
|देशी बंगाल
|15000-15500
|प्रति क्विंटल
|सराफा
|चांदी
|चांदी 999 टंच
|244600
|प्रति किग्रा
|चांदी
|सिक्का
|2400-2500
|प्रति नग
|सोना
|बिस्कुट
|157400
|प्रति 10 ग्राम
|सोना
|गिन्नी
|117200-117700
|प्रति नग