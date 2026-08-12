आज का कानपुर मंडी भाव 12 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

गल्ला

गल्ला गेहूं दड़ा 2550-2600 प्रति क्विंटल

गल्ला आर.आर. 21 2650-2700 प्रति क्विंटल

गल्ला गेहूं फार्म 2750-2800 प्रति क्विंटल

गल्ला जौ 2600-2700 प्रति क्विंटल

गल्ला बेझर - प्रति क्विंटल

गल्ला ज्वार 2100-2150 प्रति क्विंटल

गल्ला बाजरा 1900-2000 प्रति क्विंटल

गल्ला मकाई 2000-2100 प्रति क्विंटल

दलहन

दलहन चना 6050-6150 प्रति क्विंटल

दलहन अरहर 6400-6600 प्रति क्विंटल

दलहन मसूर 5800-6000 प्रति क्विंटल

दलहन मटर 3900-4000 प्रति क्विंटल

दलहन उड़द हरा 8500-9000 प्रति क्विंटल

दलहन उड़द काला 7000-8500 प्रति क्विंटल

दलहन मूंग 7100-7200 प्रति क्विंटल

दाल

दाल अरहर फूल 11700-11800 प्रति क्विंटल

दाल अरहर स्पे. 8900-9000 प्रति क्विंटल

दाल चना दाल 7300-7400 प्रति क्विंटल

दाल मटर दाल 4750-4800 प्रति क्विंटल

दाल मसूर मलका 6950-7000 प्रति क्विंटल

दाल मसूर दाल 7250-7300 प्रति क्विंटल

दाल उड़द दाल 8200-13200 प्रति क्विंटल

दाल उड़द धोवा 9000-11000 प्रति क्विंटल

दाल मूंग दाल 7800-9200 प्रति क्विंटल

दाल मूंग धोवा 8500-10000 प्रति क्विंटल

चावल

चावल चावल अरवा 2800-4000 प्रति क्विंटल

चावल बासमती 1 नं. 10500-11000 प्रति क्विंटल

चावल सेला 3000-4000 प्रति क्विंटल

चावल बासमती 2 नं. 7000-8000 प्रति क्विंटल

आटा-मैदा

आटा-मैदा आटा 1580-1600 प्रति 50 किग्रा

आटा-मैदा मैदा 1580-1630 प्रति 50 किग्रा

आटा-मैदा सूजी 1620-1650 प्रति 50 किग्रा

तिलहन

तिलहन लाही 7500-7600 प्रति क्विंटल

तिलहन अलसी 6900-7000 प्रति क्विंटल

तिलहन अण्डी 5100-5200 प्रति क्विंटल

तिलहन तिल्ली 8000-11000 प्रति क्विंटल

तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12600 प्रति क्विंटल

तिलहन मूंगफली दाना बटाली 11500-13200 प्रति क्विंटल

तिलहन सेहुंआ 5000-5500 प्रति क्विंटल

तेल

तेल सरसों कोल्हू 17700-17800 प्रति क्विंटल

तेल अलसी 15900-16000 प्रति क्विंटल

तेल अण्डी 14500-14600 प्रति क्विंटल

खली

खली सरसों 3120-3125 प्रति क्विंटल

खली अलसी 7800-7900 प्रति क्विंटल

खली अण्डी 1400-1450 प्रति क्विंटल

अन्य

वनस्पति बावर्ची 2160-2220 प्रति 15 लीटर

वनस्पति मयूर 2160-2220 प्रति 15 लीटर

गुड़ मंगलोर लड्डू 5100-5200 प्रति क्विंटल

गुड़ देशी भेली 5100-5200 प्रति क्विंटल

शक्कर दाना एम.30 5000-5100 प्रति क्विंटल

देशी घी खुर्जा 70000-71000 प्रति क्विंटल

देशी घी औरैय्या 64000-65000 प्रति क्विंटल

देशी घी माधौगढ़ 66000-67000 प्रति क्विंटल

बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500 -

बारदाना हरा पट्टा 7000-7200 -

बारदाना बीटी 8600-8800 -

सुतली 72 इंच 17500-18500 प्रति क्विंटल

सुतली 90 इंच 20000-21000 प्रति क्विंटल

रुई देशी बंगाल 15000-15500 प्रति क्विंटल

सराफा

चांदी चांदी 999 टंच 244600 प्रति किग्रा

चांदी सिक्का 2400-2500 प्रति नग

सोना बिस्कुट 157400 प्रति 10 ग्राम