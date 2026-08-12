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    आज का कानपुर मंडी भाव 12 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

    By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 08:21 PM (IST)

    कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को प्रमुख खाद्यान्न, दलहन और तिलहन के भाव में सीमित उतार-चढ़ाव देखा गया। सराफा बाजार में चांदी 2,44,600 रुपये प्रति किल ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन में उतार-चढ़ाव

    2. चांदी 2.44 लाख, सोना 1.57 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम

    3. गेहूं, दालों और तेलों के प्रमुख भाव स्थिर या सीमित बदलाव

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और अन्य जिंसों के भाव में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये, अरहर 6400 से 6600 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

    दालों में अरहर फूल 11700 से 11800 रुपये और चना दाल 7300 से 7400 रुपये रही। तिलहन बाजार में लाही 7500 से 7600 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। चावल, आटा, मैदा, सूजी, गुड़ और देशी घी के भाव भी स्थिर रहे। उधर, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,44,600 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंच गई। सोना बिस्कुट 1,57,400 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

     

    श्रेणी वस्तु थोक भाव इकाई
    गल्ला
    गल्ला गेहूं दड़ा 2550-2600 प्रति क्विंटल
    गल्ला आर.आर. 21 2650-2700 प्रति क्विंटल
    गल्ला गेहूं फार्म 2750-2800 प्रति क्विंटल
    गल्ला जौ 2600-2700 प्रति क्विंटल
    गल्ला बेझर - प्रति क्विंटल
    गल्ला ज्वार 2100-2150 प्रति क्विंटल
    गल्ला बाजरा 1900-2000 प्रति क्विंटल
    गल्ला मकाई 2000-2100 प्रति क्विंटल
    दलहन
    दलहन चना 6050-6150 प्रति क्विंटल
    दलहन अरहर 6400-6600 प्रति क्विंटल
    दलहन मसूर 5800-6000 प्रति क्विंटल
    दलहन मटर 3900-4000 प्रति क्विंटल
    दलहन उड़द हरा 8500-9000 प्रति क्विंटल
    दलहन उड़द काला 7000-8500 प्रति क्विंटल
    दलहन मूंग 7100-7200 प्रति क्विंटल
    दाल
    दाल अरहर फूल 11700-11800 प्रति क्विंटल
    दाल अरहर स्पे. 8900-9000 प्रति क्विंटल
    दाल चना दाल 7300-7400 प्रति क्विंटल
    दाल मटर दाल 4750-4800 प्रति क्विंटल
    दाल मसूर मलका 6950-7000 प्रति क्विंटल
    दाल मसूर दाल 7250-7300 प्रति क्विंटल
    दाल उड़द दाल 8200-13200 प्रति क्विंटल
    दाल उड़द धोवा 9000-11000 प्रति क्विंटल
    दाल मूंग दाल 7800-9200 प्रति क्विंटल
    दाल मूंग धोवा 8500-10000 प्रति क्विंटल
    चावल
    चावल चावल अरवा 2800-4000 प्रति क्विंटल
    चावल बासमती 1 नं. 10500-11000 प्रति क्विंटल
    चावल सेला 3000-4000 प्रति क्विंटल
    चावल बासमती 2 नं. 7000-8000 प्रति क्विंटल
    आटा-मैदा
    आटा-मैदा आटा 1580-1600 प्रति 50 किग्रा
    आटा-मैदा मैदा 1580-1630 प्रति 50 किग्रा
    आटा-मैदा सूजी 1620-1650 प्रति 50 किग्रा
    तिलहन
    तिलहन लाही 7500-7600 प्रति क्विंटल
    तिलहन अलसी 6900-7000 प्रति क्विंटल
    तिलहन अण्डी 5100-5200 प्रति क्विंटल
    तिलहन तिल्ली 8000-11000 प्रति क्विंटल
    तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12600 प्रति क्विंटल
    तिलहन मूंगफली दाना बटाली 11500-13200 प्रति क्विंटल
    तिलहन सेहुंआ 5000-5500 प्रति क्विंटल
    तेल
    तेल सरसों कोल्हू 17700-17800 प्रति क्विंटल
    तेल अलसी 15900-16000 प्रति क्विंटल
    तेल अण्डी 14500-14600 प्रति क्विंटल
    खली
    खली सरसों 3120-3125 प्रति क्विंटल
    खली अलसी 7800-7900 प्रति क्विंटल
    खली अण्डी 1400-1450 प्रति क्विंटल
    अन्य
    वनस्पति बावर्ची 2160-2220 प्रति 15 लीटर
    वनस्पति मयूर 2160-2220 प्रति 15 लीटर
    गुड़ मंगलोर लड्डू 5100-5200 प्रति क्विंटल
    गुड़ देशी भेली 5100-5200 प्रति क्विंटल
    शक्कर दाना एम.30 5000-5100 प्रति क्विंटल
    देशी घी खुर्जा 70000-71000 प्रति क्विंटल
    देशी घी औरैय्या 64000-65000 प्रति क्विंटल
    देशी घी माधौगढ़ 66000-67000 प्रति क्विंटल
    बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500 -
    बारदाना हरा पट्टा 7000-7200 -
    बारदाना बीटी 8600-8800 -
    सुतली 72 इंच 17500-18500 प्रति क्विंटल
    सुतली 90 इंच 20000-21000 प्रति क्विंटल
    रुई देशी बंगाल 15000-15500 प्रति क्विंटल
    सराफा
    चांदी चांदी 999 टंच 244600 प्रति किग्रा
    चांदी सिक्का 2400-2500 प्रति नग
    सोना बिस्कुट 157400 प्रति 10 ग्राम
    सोना गिन्नी 117200-117700 प्रति नग

     