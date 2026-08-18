आज का कानपुर मंडी भाव 18 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

गल्ला (प्रति क्विंटल)

गल्ला गेहूं दड़ा 2550-2600

गल्ला आर.आर. 21 2650-2700

गल्ला गेहूं फार्म 2750-2800

गल्ला जौ 2600-2700

गल्ला बेझर -

गल्ला ज्वार 2100-3000

गल्ला बाजरा 2000-2100

गल्ला मकाई 2000-2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

दलहन चना 6050-6150

दलहन अरहर 6400-6600

दलहन मसूर 5800-6000

दलहन मटर 3900-4000

दलहन उड़द हरा 8500-9000

दलहन उड़द काला 7000-8300

दलहन मूंग 7100-7200

दाल (प्रति क्विंटल)

दाल अरहर फूल 11700-11800

दाल अरहर स्पे. 8900-9000

दाल चना दाल 7250-7350

दाल मटर दाल 4700-4800

दाल मसूर मलका 6950-7000

दाल मसूर दाल 7250-7300

दाल उड़द दाल 8200-13200

दाल उड़द धोवा 9000-11000

दाल मूंग दाल 7800-9200

दाल मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

चावल चावल अरवा 2800-4000

चावल बासमती 1 नं. 10500-11000

चावल सेला 3000-4000

चावल बासमती 2 नं. 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा.)

आटा-मैदा आटा 1580-1600

आटा-मैदा मैदा 1580-1630

आटा-मैदा सूजी 1620-1650

तिलहन (प्रति क्विंटल)

तिलहन लाही 7600-7700

तिलहन अलसी 6900-7000

तिलहन अण्डी 5100-5200

तिलहन तिल्ली 8000-11000

तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12600

तिलहन बटाली 11500-13200

तिलहन सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

तेल सरसों कोल्हू 17600-17700

तेल अलसी 16000-16100

तेल अण्डी 14700-14800

खली (प्रति क्विंटल)

खली सरसों 2925-3025

खली अलसी 7700-7800

खली अण्डी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

वनस्पति बावर्ची 2165-2220

वनस्पति मयूर 2165-2220

गुड़ (प्रति क्विंटल)

गुड़ मंगलोर लड्डू 5400-5500

गुड़ देशी भेली 5400-5500

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

शक्कर एम.30 6100-6200

देशी घी (प्रति क्विंटल)

देशी घी खुर्जा 70000-71000

देशी घी औरैय्या 64000-65000

देशी घी माधौगढ़ 66000-67000

बारदाना

बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500

बारदाना हरा पट्टा 7000-7200

बारदाना बीटी 8600-8800

बारदाना एटी -

सुतली (प्रति क्विंटल)

सुतली 72 इंच 17500-18500

सुतली 90 इंच 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

रुई गुजरात (797) -

रुई देशी बंगाल 15000-15500

सराफा

चांदी चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 240000

चांदी सिक्का (प्रति नग) 2300-2400

सोना सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 158000