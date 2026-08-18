आज का कानपुर मंडी भाव 18 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को प्रमुख खाद्यान्न और दालों के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। गेहूं, चना, अरहर, सरसों तेल, गुड़ और सोना-चांदी के ताजा भाव यहां दिए गए हैं।
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न और दालों के भाव स्थिर रहे
गेहूं दड़ा 2550-2600 रुपये, चना 6050-6150 रुपये प्रति क्विंटल
चांदी 240000 रुपये/किग्रा और सोना 158000 रुपये/10 ग्राम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को प्रमुख खाद्यान्न और दालों के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये, आरआर-21 2650 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल 11700 से 11800 रुपये और चना दाल 7250 से 7350 रुपये रही।
तिलहन में लाही 7600 से 7700 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। किराना बाजार में गुड़ मंगलोर लड्डू और देशी भेली 5400 से 5500 रुपये रहे, जबकि एम-30 शक्कर 6100 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल रही। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 240000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 158000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|श्रेणी
|वस्तु
|थोक भाव
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गल्ला
|गेहूं दड़ा
|2550-2600
|गल्ला
|आर.आर. 21
|2650-2700
|गल्ला
|गेहूं फार्म
|2750-2800
|गल्ला
|जौ
|2600-2700
|गल्ला
|बेझर
|-
|गल्ला
|ज्वार
|2100-3000
|गल्ला
|बाजरा
|2000-2100
|गल्ला
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|दलहन
|चना
|6050-6150
|दलहन
|अरहर
|6400-6600
|दलहन
|मसूर
|5800-6000
|दलहन
|मटर
|3900-4000
|दलहन
|उड़द हरा
|8500-9000
|दलहन
|उड़द काला
|7000-8300
|दलहन
|मूंग
|7100-7200
|दाल (प्रति क्विंटल)
|दाल
|अरहर फूल
|11700-11800
|दाल
|अरहर स्पे.
|8900-9000
|दाल
|चना दाल
|7250-7350
|दाल
|मटर दाल
|4700-4800
|दाल
|मसूर मलका
|6950-7000
|दाल
|मसूर दाल
|7250-7300
|दाल
|उड़द दाल
|8200-13200
|दाल
|उड़द धोवा
|9000-11000
|दाल
|मूंग दाल
|7800-9200
|दाल
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल
|चावल अरवा
|2800-4000
|चावल
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|चावल
|सेला
|3000-4000
|चावल
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा.)
|आटा-मैदा
|आटा
|1580-1600
|आटा-मैदा
|मैदा
|1580-1630
|आटा-मैदा
|सूजी
|1620-1650
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|तिलहन
|लाही
|7600-7700
|तिलहन
|अलसी
|6900-7000
|तिलहन
|अण्डी
|5100-5200
|तिलहन
|तिल्ली
|8000-11000
|तिलहन
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12600
|तिलहन
|बटाली
|11500-13200
|तिलहन
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|तेल
|सरसों कोल्हू
|17600-17700
|तेल
|अलसी
|16000-16100
|तेल
|अण्डी
|14700-14800
|खली (प्रति क्विंटल)
|खली
|सरसों
|2925-3025
|खली
|अलसी
|7700-7800
|खली
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|वनस्पति
|बावर्ची
|2165-2220
|वनस्पति
|मयूर
|2165-2220
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|गुड़
|मंगलोर लड्डू
|5400-5500
|गुड़
|देशी भेली
|5400-5500
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|शक्कर
|एम.30
|6100-6200
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|देशी घी
|खुर्जा
|70000-71000
|देशी घी
|औरैय्या
|64000-65000
|देशी घी
|माधौगढ़
|66000-67000
|बारदाना
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|बारदाना
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बारदाना
|बीटी
|8600-8800
|बारदाना
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|सुतली
|72 इंच
|17500-18500
|सुतली
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|रुई
|गुजरात (797)
|-
|रुई
|देशी बंगाल
|15000-15500
|सराफा
|चांदी
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|240000
|चांदी
|सिक्का (प्रति नग)
|2300-2400
|सोना
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|158000
|सोना
|गिन्नी (प्रति नग)
|117700-118200