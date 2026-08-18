Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

आज का कानपुर मंडी भाव 18 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
Updated: Tue, 18 Aug 2026 08:55 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को प्रमुख खाद्यान्न और दालों के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। गेहूं, चना, अरहर, सरसों तेल, गुड़ और सोना-चांदी के ताजा भाव यहां दिए गए हैं।

News Article Hero Image

HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न और दालों के भाव स्थिर रहे

  2. गेहूं दड़ा 2550-2600 रुपये, चना 6050-6150 रुपये प्रति क्विंटल

  3. चांदी 240000 रुपये/किग्रा और सोना 158000 रुपये/10 ग्राम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को प्रमुख खाद्यान्न और दालों के भाव में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये, आरआर-21 2650 से 2700 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल 11700 से 11800 रुपये और चना दाल 7250 से 7350 रुपये रही।

तिलहन में लाही 7600 से 7700 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। किराना बाजार में गुड़ मंगलोर लड्डू और देशी भेली 5400 से 5500 रुपये रहे, जबकि एम-30 शक्कर 6100 से 6200 रुपये प्रति क्विंटल रही। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 240000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 158000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

श्रेणी वस्तु थोक भाव
गल्ला (प्रति क्विंटल)
गल्ला गेहूं दड़ा 2550-2600
गल्ला आर.आर. 21 2650-2700
गल्ला गेहूं फार्म 2750-2800
गल्ला जौ 2600-2700
गल्ला बेझर -
गल्ला ज्वार 2100-3000
गल्ला बाजरा 2000-2100
गल्ला मकाई 2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
दलहन चना 6050-6150
दलहन अरहर 6400-6600
दलहन मसूर 5800-6000
दलहन मटर 3900-4000
दलहन उड़द हरा 8500-9000
दलहन उड़द काला 7000-8300
दलहन मूंग 7100-7200
दाल (प्रति क्विंटल)
दाल अरहर फूल 11700-11800
दाल अरहर स्पे. 8900-9000
दाल चना दाल 7250-7350
दाल मटर दाल 4700-4800
दाल मसूर मलका 6950-7000
दाल मसूर दाल 7250-7300
दाल उड़द दाल 8200-13200
दाल उड़द धोवा 9000-11000
दाल मूंग दाल 7800-9200
दाल मूंग धोवा 8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
चावल चावल अरवा 2800-4000
चावल बासमती 1 नं. 10500-11000
चावल सेला 3000-4000
चावल बासमती 2 नं. 7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा.)
आटा-मैदा आटा 1580-1600
आटा-मैदा मैदा 1580-1630
आटा-मैदा सूजी 1620-1650
तिलहन (प्रति क्विंटल)
तिलहन लाही 7600-7700
तिलहन अलसी 6900-7000
तिलहन अण्डी 5100-5200
तिलहन तिल्ली 8000-11000
तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12600
तिलहन बटाली 11500-13200
तिलहन सेहुंआ 5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
तेल सरसों कोल्हू 17600-17700
तेल अलसी 16000-16100
तेल अण्डी 14700-14800
खली (प्रति क्विंटल)
खली सरसों 2925-3025
खली अलसी 7700-7800
खली अण्डी 1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
वनस्पति बावर्ची 2165-2220
वनस्पति मयूर 2165-2220
गुड़ (प्रति क्विंटल)
गुड़ मंगलोर लड्डू 5400-5500
गुड़ देशी भेली 5400-5500
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
शक्कर एम.30 6100-6200
देशी घी (प्रति क्विंटल)
देशी घी खुर्जा 70000-71000
देशी घी औरैय्या 64000-65000
देशी घी माधौगढ़ 66000-67000
बारदाना
बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500
बारदाना हरा पट्टा 7000-7200
बारदाना बीटी 8600-8800
बारदाना एटी -
सुतली (प्रति क्विंटल)
सुतली 72 इंच 17500-18500
सुतली 90 इंच 20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
रुई गुजरात (797) -
रुई देशी बंगाल 15000-15500
सराफा
चांदी चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 240000
चांदी सिक्का (प्रति नग) 2300-2400
सोना सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 158000
सोना गिन्नी (प्रति नग) 117700-118200