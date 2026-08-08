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    Kanpur Mandi Bhav Today 8 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

    By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 08 Aug 2026 07:15 PM (IST)

    Kanpur Mandi Bhav Today: 8 अगस्त 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल और सोना-चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला। यहां जानें आज के ताजा मंडी रेट ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. कानपुर में गेहूं, जौ, बाजरा, मकई के नए भाव

    2. दलहन में चना, अरहर के ताजा बाजार मूल्य

    3. सराफा बाजार में सोना, चांदी के बदले हुए दाम

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शनिवार को कई कृषि जिंसों के भाव में बदलाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2500 से 2550 रुपये, जौ 2600 से 2700, बाजरा 1900 से 2000 और मकई 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल रही। दलहन में चना 6050 से 6150 और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर रही। तिलहन में लाही 7500 से 7600 और अलसी 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल रही।

    सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। वनस्पति बावर्ची और मयूर 2160 से 2220 रुपये प्रति 15 लीटर रहे। शक्कर दाना एम-30 के भाव 5000 से 5100 रुपये प्रति क्विंटल रहे। देशी घी में खुर्जा 70000 से 71000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,38,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी 1,15,450 से 1,15,950 रुपये प्रति नग रही। 

    कानपुर बाजार भाव : शनिवार

    श्रेणी वस्तु भाव
    गल्ला
    (प्रति क्विंटल)    		 गेहूं दड़ा 2500-2550
    आर.आर. 21 2600-2650
    गेहूं फार्म 2700-2750
    जौ 2600-2700
    बेझर -
    ज्वार 2100-2150
    बाजरा 1900-2000
    मकाई 2000-2100
    दलहन
    (प्रति क्विंटल)    		 चना 6050-6150
    अरहर 6400-6600
    मसूर 5800-6000
    मटर 3900-4000
    उड़द हरा 8500-9000
    उड़द काला 7000-8500
    मूंग 7100-7200
    दाल
    (प्रति क्विंटल)    		 अरहर फूल 11900-12000
    अरहर स्पे. 9000-9100
    चना दाल 7300-7400
    मटर दाल 4750-4800
    मसूर मलका 6850-6900
    मसूर दाल 7300-7350
    उड़द दाल 8200-13200
    उड़द धोवा 9000-11000
    मूंग दाल 7800-9200
    मूंग धोवा 8500-10000
    चावल
    (प्रति क्विंटल)    		 चावल अरवा 2800-4000
    बासमती 1 नं. 10500-11000
    सेला 3000-4000
    बासमती 2 नं. 7000-8000
    आटा-मैदा
    (प्रति 50 किग्रा.)    		 आटा 1580-1600
    मैदा 1580-1630
    सूजी 1620-1650
    तिलहन
    (प्रति क्विंटल)    		 लाही 7500-7600
    अलसी 6900-7000
    अंडी 5100-5200
    तिल्ली 8000-11000
    मूंगफली दाना शिवपुरी 11400-12400
    मूंगफली दाना बटाली 11200-12800
    सेहुंआ 5000-5500
    तेल
    (प्रति क्विंटल)    		 सरसों कोल्हू 17600-17700
    अलसी 15900-16000
    अंडी 14500-14600
    खली
    (प्रति क्विंटल)    		 सरसों 3120-3125
    अलसी 7800-7900
    अंडी 1400-1450
    वनस्पति
    (प्रति 15 लीटर)    		 बावर्ची 2160-2220
    मयूर 2160-2220
    गुड़
    (प्रति क्विंटल)    		 मंगलोर लड्डू 5100-5200
    देशी भेली 5100-5200
    शक्कर दाना
    (प्रति क्विंटल)    		 एम.30 5000-5100
    देशी घी
    (प्रति क्विंटल)    		 खुर्जा 70000-71000
    औरैय्या 64000-65000
    माधौगढ़ 66000-67000
    बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500
    हरा पट्टा 7000-7200
    बीटी 8600-8800
    सुतली
    (प्रति क्विंटल)    		 72 इंच 17500-18500
    90 इंच 20000-21000
    रुई
    (प्रति क्विंटल)    		 गुजरात (797) -
    देशी बंगाल 15000-15500
    सराफा बाजार
    वस्तु इकाई भाव
    चांदी 999 टंच प्रति किलोग्राम 238000
    सिक्का प्रति नग 2300-2400
    सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 155000
    गिन्नी प्रति नग 115450-115950

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