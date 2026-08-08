Kanpur Mandi Bhav Today 8 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शनिवार को कई कृषि जिंसों के भाव में बदलाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2500 से 2550 रुपये, जौ 2600 से 2700, बाजरा 1900 से 2000 और मकई 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल रही। दलहन में चना 6050 से 6150 और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर रही। तिलहन में लाही 7500 से 7600 और अलसी 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल रही।

सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। वनस्पति बावर्ची और मयूर 2160 से 2220 रुपये प्रति 15 लीटर रहे। शक्कर दाना एम-30 के भाव 5000 से 5100 रुपये प्रति क्विंटल रहे। देशी घी में खुर्जा 70000 से 71000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,38,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,55,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी 1,15,450 से 1,15,950 रुपये प्रति नग रही।