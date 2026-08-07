Kanpur Mandi Bhav Today 7 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को कई कृषि जिंसों के थोक भाव में बदलाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में जौ 2600 से 2700 रुपये, बाजरा 1900 से 2000 और मकई 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल रही। दलहन में चना बढ़कर 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। मसूर, मटर और अन्य प्रमुख दलहनों के भाव लगभग स्थिर रहे।

तिलहन में लाही 7500 से 7600, अलसी 6000 से 6500 और सेहुंआ 5000 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। शक्कर दाना एम-30 के भाव 5000 से 5100 रुपये रहे। सराफा बाजार में तेजी जारी रही। चांदी 999 टंच 2,39,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। गिन्नी 1,14,300 से 1,14,800 रुपये प्रति नग रही।