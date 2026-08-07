Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    Kanpur Mandi Bhav Today 7 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

    By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 07 Aug 2026 08:18 PM (IST)

    कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को कई कृषि जिंसों के थोक भाव में बदलाव देखा गया। चना और अरहर जैसी दालों के साथ-साथ सोने और चांदी के भावों में भी तेज ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    HighLights

    1. कानपुर में जौ, बाजरा, मकई के थोक भाव बदले।

    2. चना और अरहर दालों के दाम में वृद्धि हुई।

    3. चांदी और सोने के भाव में तेजी बरकरार।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को कई कृषि जिंसों के थोक भाव में बदलाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में जौ 2600 से 2700 रुपये, बाजरा 1900 से 2000 और मकई 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल रही। दलहन में चना बढ़कर 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। मसूर, मटर और अन्य प्रमुख दलहनों के भाव लगभग स्थिर रहे।

    तिलहन में लाही 7500 से 7600, अलसी 6000 से 6500 और सेहुंआ 5000 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। शक्कर दाना एम-30 के भाव 5000 से 5100 रुपये रहे। सराफा बाजार में तेजी जारी रही। चांदी 999 टंच 2,39,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। गिन्नी 1,14,300 से 1,14,800 रुपये प्रति नग रही। 

    कानपुर बाजार भाव (शुक्रवार)

    वस्तु थोक भाव
    गल्ला (प्रति क्विंटल)
    गेहूं दड़ा 2500-2550
    आर.आर. 21 2600-2650
    गेहूं फार्म 2700-2750
    जौ 2600-2700
    बेझर -
    ज्वार 2100-2150
    बाजरा 1900-2000
    मकई 2000-2100
    दलहन (प्रति क्विंटल)
    चना 6050-6150
    अरहर 6400-6600
    मसूर 5800-6000
    मटर 3900-4000
    उड़द हरा 8500-9000
    उड़द काला 7000-8500
    मूंग 7100-7200
    दाल (प्रति क्विंटल)
    अरहर फूल 11900-12000
    अरहर स्पेशल 9000-9100
    चना दाल 7300-7400
    मटर दाल 4750-4800
    मसूर मलका 6850-6900
    मसूर दाल 7300-7350
    उड़द दाल 8200-13200
    उड़द धोवा 9000-11000
    मूंग दाल 7800-9200
    मूंग धोवा 8500-10000
    चावल (प्रति क्विंटल)
    चावल अरवा 2800-4000
    बासमती 1 नं. 10500-11000
    सेला 3000-4000
    बासमती 2 नं. 7000-8000
    आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा.)
    आटा 1580-1600
    मैदा 1580-1630
    सूजी 1620-1650
    तिलहन (प्रति क्विंटल)
    लाही 7500-7600
    अलसी 6000-6500
    अण्डी 5100-5200
    तिल्ली 8000-11000
    मूंगफली दाना शिवपुरी 11400-12400
    मूंगफली दाना बटाली 11200-12800
    सेहुंआ 5000-5500
    तेल (प्रति क्विंटल)
    सरसों कोल्हू 17600-17700
    अलसी 15900-16000
    अण्डी 14500-14600
    खली (प्रति क्विंटल)
    सरसों 3120-3125
    अलसी 7800-7900
    अण्डी 1400-1450
    वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
    बावर्ची 2160-2220
    मयूर 2160-2220
    गुड़ (प्रति क्विंटल)
    मंगलोर लड्डू 5100-5200
    देशी भेली 5100-5200
    शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
    एम.30 5000-5100
    देशी घी (प्रति क्विंटल)
    खुर्जा 70000-71000
    औरैया 64000-65000
    माधौगढ़ 66000-67000
    बारदाना
    3 वी.एस. 5200-6500
    हरा पट्टा 7000-7200
    बीटी 8600-8800
    एटी -
    सुतली (प्रति क्विंटल)
    72 इंच 17500-18500
    90 इंच 20000-21000
    रुई (प्रति क्विंटल)
    गुजरात (797) -
    देशी बंगाल 15000-15500
    सराफा बाजार
    वस्तु भाव
    चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) ₹2,39,500
    चांदी सिक्का (प्रति नग) ₹2,300-2,400
    सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) ₹1,53,500
    गिन्नी (प्रति नग) ₹1,14,300-1,14,800

     

    यह भी पढ़ें- क्या कानपुर बनता जा रहा गांजा तस्करी का अड्डा, दो कारों में 218 किलो गांजा पकड़ा, कई इलाके तस्कर की जद में