Kanpur Mandi Bhav Today 7 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price
कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को कई कृषि जिंसों के थोक भाव में बदलाव देखा गया। चना और अरहर जैसी दालों के साथ-साथ सोने और चांदी के भावों में भी तेज ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर में जौ, बाजरा, मकई के थोक भाव बदले।
चना और अरहर दालों के दाम में वृद्धि हुई।
चांदी और सोने के भाव में तेजी बरकरार।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के खुले बाजार में शुक्रवार को कई कृषि जिंसों के थोक भाव में बदलाव देखने को मिला। गल्ला बाजार में जौ 2600 से 2700 रुपये, बाजरा 1900 से 2000 और मकई 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल रही। दलहन में चना बढ़कर 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। मसूर, मटर और अन्य प्रमुख दलहनों के भाव लगभग स्थिर रहे।
तिलहन में लाही 7500 से 7600, अलसी 6000 से 6500 और सेहुंआ 5000 से 5500 रुपये प्रति क्विंटल रही। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल पर स्थिर रहा। शक्कर दाना एम-30 के भाव 5000 से 5100 रुपये रहे। सराफा बाजार में तेजी जारी रही। चांदी 999 टंच 2,39,500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,53,500 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। गिन्नी 1,14,300 से 1,14,800 रुपये प्रति नग रही।
कानपुर बाजार भाव (शुक्रवार)
|वस्तु
|थोक भाव
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2500-2550
|आर.आर. 21
|2600-2650
|गेहूं फार्म
|2700-2750
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-2150
|बाजरा
|1900-2000
|मकई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6050-6150
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|3900-4000
|उड़द हरा
|8500-9000
|उड़द काला
|7000-8500
|मूंग
|7100-7200
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|11900-12000
|अरहर स्पेशल
|9000-9100
|चना दाल
|7300-7400
|मटर दाल
|4750-4800
|मसूर मलका
|6850-6900
|मसूर दाल
|7300-7350
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा.)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1580-1630
|सूजी
|1620-1650
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6000-6500
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11400-12400
|मूंगफली दाना बटाली
|11200-12800
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17600-17700
|अलसी
|15900-16000
|अण्डी
|14500-14600
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3120-3125
|अलसी
|7800-7900
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2160-2220
|मयूर
|2160-2220
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5100-5200
|देशी भेली
|5100-5200
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम.30
|5000-5100
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|70000-71000
|औरैया
|64000-65000
|माधौगढ़
|66000-67000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
|वस्तु
|भाव
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|₹2,39,500
|चांदी सिक्का (प्रति नग)
|₹2,300-2,400
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|₹1,53,500
|गिन्नी (प्रति नग)
|₹1,14,300-1,14,800
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