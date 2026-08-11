Kanpur Mandi Bhav Today 11 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

गल्ला गेहूं दड़ा 2550-2600 रुपये/क्विंटल

गल्ला आर.आर. 21 2650-2700 रुपये/क्विंटल

गल्ला गेहूं फार्म 2750-2800 रुपये/क्विंटल

गल्ला जौ 2600-2700 रुपये/क्विंटल

गल्ला बेझर - रुपये/क्विंटल

गल्ला ज्वार 2100-2150 रुपये/क्विंटल

गल्ला बाजरा 1900-2000 रुपये/क्विंटल

गल्ला मकाई 2000-2100 रुपये/क्विंटल

दलहन चना 6050-6150 रुपये/क्विंटल

दलहन अरहर 6400-6600 रुपये/क्विंटल

दलहन मसूर 5800-6000 रुपये/क्विंटल

दलहन मटर 3900-4000 रुपये/क्विंटल

दलहन उड़द हरा 8500-9000 रुपये/क्विंटल

दलहन उड़द काला 7000-8500 रुपये/क्विंटल

दलहन मूंग 7100-7200 रुपये/क्विंटल

दाल अरहर फूल 11700-11800 रुपये/क्विंटल

दाल अरहर स्पे. 8900-9000 रुपये/क्विंटल

दाल चना दाल 7300-7400 रुपये/क्विंटल

दाल मटर दाल 4750-4800 रुपये/क्विंटल

दाल मसूर मलका 6950-7000 रुपये/क्विंटल

दाल मसूर दाल 7250-7300 रुपये/क्विंटल

दाल उड़द दाल 8200-13200 रुपये/क्विंटल

दाल उड़द धोवा 9000-11000 रुपये/क्विंटल

दाल मूंग दाल 7800-9200 रुपये/क्विंटल

दाल मूंग धोवा 8500-10000 रुपये/क्विंटल

चावल चावल अरवा 2800-4000 रुपये/क्विंटल

चावल बासमती 1 नं. 10500-11000 रुपये/क्विंटल

चावल सेला 3000-4000 रुपये/क्विंटल

चावल बासमती 2 नं. 7000-8000 रुपये/क्विंटल

आटा-मैदा आटा 1580-1600 रुपये/50 किग्रा

आटा-मैदा मैदा 1580-1630 रुपये/50 किग्रा

आटा-मैदा सूजी 1620-1650 रुपये/50 किग्रा

तिलहन लाही 7500-7600 रुपये/क्विंटल

तिलहन अलसी 6900-7000 रुपये/क्विंटल

तिलहन अण्डी 5100-5200 रुपये/क्विंटल

तिलहन तिल्ली 8000-11000 रुपये/क्विंटल

तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12600 रुपये/क्विंटल

तिलहन मूंगफली दाना बटाली 11500-13200 रुपये/क्विंटल

तिलहन सेहुंआ 5000-5500 रुपये/क्विंटल

तेल सरसों कोल्हू 17700-17800 रुपये/क्विंटल

तेल अलसी 15900-16000 रुपये/क्विंटल

तेल अण्डी 14500-14600 रुपये/क्विंटल

खली सरसों 3120-3125 रुपये/क्विंटल

खली अलसी 7800-7900 रुपये/क्विंटल

खली अण्डी 1400-1450 रुपये/क्विंटल

वनस्पति बावर्ची 2160-2220 रुपये/15 लीटर

वनस्पति मयूर 2160-2220 रुपये/15 लीटर

गुड़ मंगलोर लड्डू 5100-5200 रुपये/क्विंटल

गुड़ देशी भेली 5100-5200 रुपये/क्विंटल

शक्कर दाना एम.30 5000-5100 रुपये/क्विंटल

देशी घी खुर्जा 70000-71000 रुपये/क्विंटल

देशी घी औरैय्या 64000-65000 रुपये/क्विंटल

देशी घी माधौगढ़ 66000-67000 रुपये/क्विंटल

बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500 रुपये

बारदाना हरा पट्टा 7000-7200 रुपये

बारदाना बीटी 8600-8800 रुपये

सुतली 72 इंच 17500-18500 रुपये/क्विंटल

सुतली 90 इंच 20000-21000 रुपये/क्विंटल