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    Kanpur Mandi Bhav Today 11 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

    By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 11 Aug 2026 07:04 PM (IST)

    कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को अधिकांश खाद्यान्न, दलहन और अन्य वस्तुओं के भाव में मामूली बदलाव देखा गया। गेहूं, चना, अरहर, दालों, तेलों और सराफा ब ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न और दलहन के भाव स्थिर रहे।

    2. गेहूं, चना, अरहर, दालों और तेलों के नवीनतम मूल्य घोषित।

    3. सराफा बाजार में सोना-चांदी के ताजा रेट भी जारी हुए।

    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में मंगलवार को अधिकांश खाद्यान्न और दलहन के भाव में खास बदलाव नहीं देखा गया। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल 11700 से 11800 रुपये रही, जबकि चना दाल 7300 से 7400 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुई। तिलहन बाजार में लाही 7500 से 7600 रुपये और सरसों कोल्हू तेल 17700 से 17800 रुपये प्रति क्विंटल रहा।

    मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12600 और बटाली 11500 से 13200 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। घरेलू खाद्य तेलों में वनस्पति के बावर्ची और मयूर ब्रांड 2160 से 2220 रुपये प्रति 15 लीटर रहे। देशी घी के भाव 64000 से 71000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,41,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 1,56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 

    कानपुर बाजार भाव — मंगलवार

    श्रेणी वस्तु थोक भाव इकाई
    गल्ला गेहूं दड़ा 2550-2600 रुपये/क्विंटल
    गल्ला आर.आर. 21 2650-2700 रुपये/क्विंटल
    गल्ला गेहूं फार्म 2750-2800 रुपये/क्विंटल
    गल्ला जौ 2600-2700 रुपये/क्विंटल
    गल्ला बेझर - रुपये/क्विंटल
    गल्ला ज्वार 2100-2150 रुपये/क्विंटल
    गल्ला बाजरा 1900-2000 रुपये/क्विंटल
    गल्ला मकाई 2000-2100 रुपये/क्विंटल
    दलहन चना 6050-6150 रुपये/क्विंटल
    दलहन अरहर 6400-6600 रुपये/क्विंटल
    दलहन मसूर 5800-6000 रुपये/क्विंटल
    दलहन मटर 3900-4000 रुपये/क्विंटल
    दलहन उड़द हरा 8500-9000 रुपये/क्विंटल
    दलहन उड़द काला 7000-8500 रुपये/क्विंटल
    दलहन मूंग 7100-7200 रुपये/क्विंटल
    दाल अरहर फूल 11700-11800 रुपये/क्विंटल
    दाल अरहर स्पे. 8900-9000 रुपये/क्विंटल
    दाल चना दाल 7300-7400 रुपये/क्विंटल
    दाल मटर दाल 4750-4800 रुपये/क्विंटल
    दाल मसूर मलका 6950-7000 रुपये/क्विंटल
    दाल मसूर दाल 7250-7300 रुपये/क्विंटल
    दाल उड़द दाल 8200-13200 रुपये/क्विंटल
    दाल उड़द धोवा 9000-11000 रुपये/क्विंटल
    दाल मूंग दाल 7800-9200 रुपये/क्विंटल
    दाल मूंग धोवा 8500-10000 रुपये/क्विंटल
    चावल चावल अरवा 2800-4000 रुपये/क्विंटल
    चावल बासमती 1 नं. 10500-11000 रुपये/क्विंटल
    चावल सेला 3000-4000 रुपये/क्विंटल
    चावल बासमती 2 नं. 7000-8000 रुपये/क्विंटल
    आटा-मैदा आटा 1580-1600 रुपये/50 किग्रा
    आटा-मैदा मैदा 1580-1630 रुपये/50 किग्रा
    आटा-मैदा सूजी 1620-1650 रुपये/50 किग्रा
    तिलहन लाही 7500-7600 रुपये/क्विंटल
    तिलहन अलसी 6900-7000 रुपये/क्विंटल
    तिलहन अण्डी 5100-5200 रुपये/क्विंटल
    तिलहन तिल्ली 8000-11000 रुपये/क्विंटल
    तिलहन मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12600 रुपये/क्विंटल
    तिलहन मूंगफली दाना बटाली 11500-13200 रुपये/क्विंटल
    तिलहन सेहुंआ 5000-5500 रुपये/क्विंटल
    तेल सरसों कोल्हू 17700-17800 रुपये/क्विंटल
    तेल अलसी 15900-16000 रुपये/क्विंटल
    तेल अण्डी 14500-14600 रुपये/क्विंटल
    खली सरसों 3120-3125 रुपये/क्विंटल
    खली अलसी 7800-7900 रुपये/क्विंटल
    खली अण्डी 1400-1450 रुपये/क्विंटल
    वनस्पति बावर्ची 2160-2220 रुपये/15 लीटर
    वनस्पति मयूर 2160-2220 रुपये/15 लीटर
    गुड़ मंगलोर लड्डू 5100-5200 रुपये/क्विंटल
    गुड़ देशी भेली 5100-5200 रुपये/क्विंटल
    शक्कर दाना एम.30 5000-5100 रुपये/क्विंटल
    देशी घी खुर्जा 70000-71000 रुपये/क्विंटल
    देशी घी औरैय्या 64000-65000 रुपये/क्विंटल
    देशी घी माधौगढ़ 66000-67000 रुपये/क्विंटल
    बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500 रुपये
    बारदाना हरा पट्टा 7000-7200 रुपये
    बारदाना बीटी 8600-8800 रुपये
    सुतली 72 इंच 17500-18500 रुपये/क्विंटल
    सुतली 90 इंच 20000-21000 रुपये/क्विंटल
    रुई देशी बंगाल 15000-15500 रुपये/क्विंटल

    कानपुर सराफा बाजार

    वस्तु भाव इकाई
    चांदी 999 टंच 2,41,000 रुपये/किलोग्राम
    सिक्का 2300-2400 रुपये/नग
    सोना बिस्कुट 1,56,200 रुपये/10 ग्राम
    गिन्नी 116300-116850 रुपये/नग

     

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