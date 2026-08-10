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    Kanpur Mandi Bhav Today 10 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

    By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 07:10 PM (GMT+05:30)

    कानपुर के थोक बाजार में सोमवार को खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और सराफा के भावों में मिलाजुला रुख रहा। गेहूं, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मसूर, लाही, अलसी, सरसों ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में सोमवार को खाद्यान्न और तिलहन की कीमतों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जौ का भाव 2600 से 2700 रुपये पहुंच गया, जबकि बाजरा 1900 से 2000 और मकाई 2000 से 2100 रुपये रही। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये, अरहर 6400 से 6600 और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

    दालों में अरहर फूल 11900 से 12000 रुपये और चना दाल 7300 से 7400 रुपये रही। तिलहन में लाही 7500 से 7600 और अलसी 6900 से 7000 रुपये रही। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जबकि सोना बिस्कुट 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। 

    कानपुर बाजार भाव

    श्रेणी वस्तु थोक भाव
    गल्ला (प्रति क्विंटल) गेहूं दड़ा 2550-2600
      आर.आर. 21 2650-2700
      गेहूं फार्म 2750-2800
      जौ 2600-2700
      बेझर -
      ज्वार 2100-2150
      बाजरा 1900-2000
      मकाई 2000-2100
    दलहन (प्रति क्विंटल) चना 6050-6150
      अरहर 6400-6600
      मसूर 5800-6000
      मटर 3900-4000
      उड़द हरा 8500-9000
      उड़द काला 7000-8500
      मूंग 7100-7200
    दाल (प्रति क्विंटल) अरहर फूल 11900-12000
      अरहर स्पे. 9000-9100
      चना दाल 7300-7400
      मटर दाल 4750-4800
      मसूर मलका 6850-6900
      मसूर दाल 7300-7350
      उड़द दाल 8200-13200
      उड़द धोवा 9000-11000
      मूंग दाल 7800-9200
      मूंग धोवा 8500-10000
    चावल (प्रति क्विंटल) चावल अरवा 2800-4000
      बासमती 1 नं. 10500-11000
      सेला 3000-4000
      बासमती 2 नं. 7000-8000
    आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा) आटा 1580-1600
      मैदा 1580-1630
      सूजी 1620-1650
    तिलहन (प्रति क्विंटल) लाही 7500-7600
      अलसी 6900-7000
      अण्डी 5100-5200
      तिल्ली 8000-11000
      मूंगफली दाना शिवपुरी 11400-12400
      मूंगफली दाना बटाली 11200-12800
      सेहुंआ 5000-5500
    तेल (प्रति क्विंटल) सरसों कोल्हू 17600-17700
      अलसी 15900-16000
      अण्डी 14500-14600
    खली (प्रति क्विंटल) सरसों 3120-3125
      अलसी 7800-7900
      अण्डी 1400-1450
    वनस्पति (प्रति 15 लीटर) बावर्ची 2160-2220
      मयूर 2160-2220
    गुड़ (प्रति क्विंटल) मंगलोर लड्डू 5100-5200
      देशी भेली 5100-5200
    शक्कर दाना (प्रति क्विंटल) एम.30 5000-5100
    देशी घी (प्रति क्विंटल) खुर्जा 70000-71000
      औरैय्या 64000-65000
      माधौगढ़ 66000-67000
    बारदाना 3 वी.एस. 5200-6500
      हरा पट्टा 7000-7200
      बीटी 8600-8800
      एटी -
    सुतली (प्रति क्विंटल) 72 इंच 17500-18500
      90 इंच 20000-21000
    रुई (प्रति क्विंटल) गुजरात (797) -
      देशी बंगाल 15000-15500
    सराफा बाजार
    वस्तु इकाई भाव
    चांदी 999 टंच प्रति किलोग्राम 240000
    सिक्का प्रति नग 2300-2400
    सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 155000
    गिन्नी प्रति नग 115450-115950