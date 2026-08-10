Kanpur Mandi Bhav Today 10 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में सोमवार को खाद्यान्न और तिलहन की कीमतों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जौ का भाव 2600 से 2700 रुपये पहुंच गया, जबकि बाजरा 1900 से 2000 और मकाई 2000 से 2100 रुपये रही। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये, अरहर 6400 से 6600 और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।

दालों में अरहर फूल 11900 से 12000 रुपये और चना दाल 7300 से 7400 रुपये रही। तिलहन में लाही 7500 से 7600 और अलसी 6900 से 7000 रुपये रही। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जबकि सोना बिस्कुट 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।