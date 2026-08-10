Kanpur Mandi Bhav Today 10 Aug 2026: गेहूं, दाल, चावल और Gold-Silver Price
कानपुर के थोक बाजार में सोमवार को खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और सराफा के भावों में मिलाजुला रुख रहा। गेहूं, जौ, बाजरा, चना, अरहर, मसूर, लाही, अलसी, सरसों ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में सोमवार को खाद्यान्न और तिलहन की कीमतों में मिलाजुला रुख देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जौ का भाव 2600 से 2700 रुपये पहुंच गया, जबकि बाजरा 1900 से 2000 और मकाई 2000 से 2100 रुपये रही। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये, अरहर 6400 से 6600 और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
दालों में अरहर फूल 11900 से 12000 रुपये और चना दाल 7300 से 7400 रुपये रही। तिलहन में लाही 7500 से 7600 और अलसी 6900 से 7000 रुपये रही। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2.40 लाख रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई, जबकि सोना बिस्कुट 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
कानपुर बाजार भाव
|श्रेणी
|वस्तु
|थोक भाव
|गल्ला (प्रति क्विंटल)
|गेहूं दड़ा
|2550-2600
|आर.आर. 21
|2650-2700
|गेहूं फार्म
|2750-2800
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-2150
|बाजरा
|1900-2000
|मकाई
|2000-2100
|दलहन (प्रति क्विंटल)
|चना
|6050-6150
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|3900-4000
|उड़द हरा
|8500-9000
|उड़द काला
|7000-8500
|मूंग
|7100-7200
|दाल (प्रति क्विंटल)
|अरहर फूल
|11900-12000
|अरहर स्पे.
|9000-9100
|चना दाल
|7300-7400
|मटर दाल
|4750-4800
|मसूर मलका
|6850-6900
|मसूर दाल
|7300-7350
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
|चावल (प्रति क्विंटल)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
|आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1580-1630
|सूजी
|1620-1650
|तिलहन (प्रति क्विंटल)
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11400-12400
|मूंगफली दाना बटाली
|11200-12800
|सेहुंआ
|5000-5500
|तेल (प्रति क्विंटल)
|सरसों कोल्हू
|17600-17700
|अलसी
|15900-16000
|अण्डी
|14500-14600
|खली (प्रति क्विंटल)
|सरसों
|3120-3125
|अलसी
|7800-7900
|अण्डी
|1400-1450
|वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|बावर्ची
|2160-2220
|मयूर
|2160-2220
|गुड़ (प्रति क्विंटल)
|मंगलोर लड्डू
|5100-5200
|देशी भेली
|5100-5200
|शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|एम.30
|5000-5100
|देशी घी (प्रति क्विंटल)
|खुर्जा
|70000-71000
|औरैय्या
|64000-65000
|माधौगढ़
|66000-67000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली (प्रति क्विंटल)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
|रुई (प्रति क्विंटल)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
|वस्तु
|इकाई
|भाव
|चांदी 999 टंच
|प्रति किलोग्राम
|240000
|सिक्का
|प्रति नग
|2300-2400
|सोना बिस्कुट
|प्रति 10 ग्राम
|155000
|गिन्नी
|प्रति नग
|115450-115950