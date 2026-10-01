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Kanpur Mandi Bhav Today: कानपुर बाजार में आज गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट, देखें सोना-चांदी के भाव

By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
Published: Thu, 01 Oct 2026 09:14 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में आज मिला-जुला रुख रहा, जहां चने की कीमतों में सुधार देखा गया, वहीं उड़द, अरहर और मूंग में उतार-चढ़ाव रहा।

कानपुर बाजार में आज गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट।

कानपुर बाजार में आज गेहूं, दाल, चावल और तेल के ताजा रेट।

HighLights

  1. खुले थोक बाजार में आज मिला-जुला रुख देखा गया।

  2. चने की कीमतों में सुधार, उड़द, अरहर, मूंग में उतार-चढ़ाव।

  3. सराफा बाजार में गिरावट, लाही और सरसों तेल में तेजी।

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। खुले थोक बाजार में आज मिला-जुला रुख देखने को मिला। गल्ला और दलहन बाजार में जहां चने की कीमतों में सुधार दर्ज किया गया, वहीं उड़द, अरहर और मूंग के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। तिलहन बाजार में लाही और सरसों कोल्हू तेल में तेजी देखी गई।

दूसरी ओर, सराफा बाजार में गिरावट का रुख रहा। व्यापारी और खरीदार नीचे दी गई तालिका में गल्ला, दाल, तेल और सराफा के ताजा भाव देख सकते हैं।

मंडी भाव दर सूची

श्रेणी जिंस (सामग्री) इकाई भाव (₹ में)
गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2600 - 2700
आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2750 - 2800
गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2850 - 2900
जौ प्रति क्विंटल 2600 - 2700
बेझर प्रति क्विंटल -
ज्वार प्रति क्विंटल 2100 - 3000
बाजरा प्रति क्विंटल 2000 - 2100
मकाई प्रति क्विंटल 2000 - 2100
दलहन चना प्रति क्विंटल 6500 - 6600
अरहर प्रति क्विंटल 6700 - 6800
मसूर प्रति क्विंटल 5800 - 6000
मटर प्रति क्विंटल 4400 - 4500
उड़द हरा प्रति क्विंटल 8800 - 9200
उड़द काला प्रति क्विंटल 7000 - 8300
मूंग प्रति क्विंटल 7300 - 7500
दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 12700 - 12800
अरहर स्पे. प्रति क्विंटल 10400 - 10500
चना दाल प्रति क्विंटल 8250 - 8350
मटर दाल प्रति क्विंटल 5400 - 5450
मसूर मलका प्रति क्विंटल 7050 - 7100
मसूर दाल प्रति क्विंटल 7275 - 7325
उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200 - 13200
उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000 - 11000
मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800 - 9200
मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500 - 10000
चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800 - 4000
बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500 - 11000
सेला प्रति क्विंटल 3000 - 4000
बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000 - 8000
आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1580 - 1600
मैदा प्रति 50 किग्रा 1610 - 1660
सूजी प्रति 50 किग्रा 1660 - 1700
तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7600 - 7650
अलसी प्रति क्विंटल 6900 - 7000
अण्डी प्रति क्विंटल 5100 - 5200
तिल्ली प्रति क्विंटल 8000 - 11000
मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11600 - 12600
बटाली प्रति क्विंटल 11500 - 13500
सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000 - 5500
तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 17700 - 17800
अलसी प्रति क्विंटल 16300 - 16400
अण्डी प्रति क्विंटल 14300 - 16400
खली सरसों प्रति क्विंटल 3000 - 3100
अलसी प्रति क्विंटल 7800 - 7900
अण्डी प्रति क्विंटल 1400 - 1450
वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2200 - 2199
मयूर प्रति 15 लीटर 2200 - 2199
गुड़ एवं शक्कर मंगलोर लड्डू गुड़ प्रति क्विंटल 5900 - 6000
देशी भेली गुड़ प्रति क्विंटल 5900 - 6000
शक्कर दाना (एम.30) प्रति क्विंटल 4900 - 5000
देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 72000 - 72500
औरैय्या प्रति क्विंटल 69000 - 70000
माधौगढ़ प्रति क्विंटल 70000 - 71000
बारदाना एवं सुतली 3 वी.एस. प्रति इकाई 5200 - 6500
हरा पट्टा प्रति इकाई 7000 - 7200
बीटी प्रति इकाई 8600 - 8800
सुतली (72 इंच) प्रति क्विंटल 17500 - 18500
सुतली (90 इंच) प्रति क्विंटल 20000 - 21000
रुई गुजरात (797) / देशी बंगाल प्रति क्विंटल 15000 - 15500

सोना एवं चांदी मंडी भाव दर सूची

धातु / श्रेणी सामग्री (विवरण) इकाई भाव (₹ में)
चांदी चांदी कच्ची प्रति किलोग्राम -
चांदी 999 टंच प्रति किलोग्राम 2,28,000
सिक्का प्रति नग 2,400 - 2,500
सोना सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,51,600
सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
गिन्नी प्रति नग 1,12,900 - 1,13,400