आज का कानपुर मंडी भाव 20 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
गुरुवार को कानपुर के खुले बाजार में कृषि जिंसों और सराफा बाजार के भावों में विविध रुख देखा गया। गेहूं, दालों, चावल, तेल, गुड़, चीनी के साथ चांदी और सोने के नवीनतम दाम जारी किए गए।
HighLights
कानपुर मंडी में गेहूं दड़ा 2550-2600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज।
चने का भाव 6050-6150 रुपये, अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल।
चांदी 999 टंच 245500 रुपये, सोना बिस्कुट 161500 रुपये प्रति 10 ग्राम।
जागरण संवाददाता, कानपुर। गुरुवार को खुले बाजार में थोक कारोबार के दौरान कृषि जिंसों से लेकर सराफा बाजार तक विविध रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और फार्म गेहूं 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।
दलहन खंड में चने का भाव 6050-6150 रुपये जबकि अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दालों की बात करें तो अरहर फूल 11800-11900 रुपये और चना दाल 7300-7350 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।
1. गल्ला (खाद्यान्न)
दर: रुपये प्रति क्विंटल
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2550 - 2600
|गेहूं आर.आर. 21
|2650 - 2700
|गेहूं फार्म
|2750 - 2800
|जौ
|2600 - 2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100 - 3000
|बाजरा
|2000 - 2100
|मकई
|2000 - 2100
2. दलहन
दर: रुपये प्रति क्विंटल
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|चना
|6050 - 6150
|अरहर
|6400 - 6600
|मसूर
|5800 - 6000
|मटर
|3900 - 4000
|उड़द हरा
|8500 - 9000
|उड़द काला
|7000 - 8300
|मूंग
|7100 - 7200
3. दालें
दर: रुपये प्रति क्विंटल
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|अरहर फूल
|11800 - 11900
|अरहर स्पेशल
|9000 - 9100
|चना दाल
|7300 - 7350
|मटर दाल
|4700 - 4800
|मसूर मलका
|6900 - 6950
|मसूर दाल
|7200 - 7250
|उड़द दाल
|8200 - 13200
|उड़द धोवा
|9000 - 11000
|मूंग दाल
|7800 - 9200
|मूंग धोवा
|8500 - 10000
4. चावल
दर: रुपये प्रति क्विंटल
|किस्म
|भाव (रुपये)
|चावल अरवा
|2800 - 4000
|बासमती 1 नं.
|10500 - 11000
|बासमती 2 नं.
|7000 - 8000
|सेला
|3000 - 4000
5. आटा, मैदा एवं सूजी
दर: रुपये प्रति 50 किग्रा
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|आटा
|1580 - 1600
|मैदा
|1580 - 1630
|सूजी
|1620 - 1650
6. तिलहन
दर: रुपये प्रति क्विंटल
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|लाही
|7500 - 7600
|अलसी
|6900 - 7000
|अण्डी
|5100 - 5200
|तिल्ली
|8000 - 11000
|मूंगफली दाना (शिवपुरी)
|11500 - 12600
|मूंगफली दाना (बटाली)
|11500 - 13200
|सेहुंआ
|5000 - 5500
7. तेल एवं खली
दर: रुपये प्रति क्विंटल
|श्रेणी
|वस्तु
|भाव (रुपये)
|तेल
|सरसों कोल्हू
|17600 - 17700
|अलसी
|16000 - 16100
|अण्डी
|14700 - 14800
|खली
|सरसों
|2925 - 3025
|अलसी
|7700 - 7800
|अण्डी
|1400 - 1450
8. वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देसी घी
|श्रेणी
|वस्तु
|मात्रा / इकाई
|भाव (रुपये)
|वनस्पति
|बावर्ची
|प्रति 15 लीटर
|2165 - 2226
|मयूर
|प्रति 15 लीटर
|2165 - 2226
|गुड़
|मंगलोर लड्डू
|प्रति क्विंटल
|5500 - 5600
|देशी भेली
|प्रति क्विंटल
|5500 - 5600
|शक्कर दाना
|एम.30
|प्रति क्विंटल
|6100 - 6200
|देसी घी
|खुर्जा
|प्रति क्विंटल
|70000 - 71000
|औरैय्या
|प्रति क्विंटल
|64000 - 65000
|माधौगढ़
|प्रति क्विंटल
|66000 - 67000
9. बारदाना, सुतली एवं रुई
|श्रेणी
|वस्तु
|इकाई
|भाव (रुपये)
|बारदाना
|3 वी.एस.
|-
|5200 - 6500
|हरा पट्टा
|-
|7000 - 7200
|बीटी
|-
|8600 - 8800
|सुतली
|72 इंच
|प्रति क्विंटल
|17500 - 18500
|90 इंच
|प्रति क्विंटल
|20000 - 21000
|रुई
|गुजरात (797) / देशी बंगाल
|प्रति क्विंटल
|15000 - 15500
10. सराफा बाजार (कानपुर)
|धातु / वस्तु
|इकाई
|भाव (रुपये)
|चांदी 999 टंच
|प्रति किग्रा
|245500
|सिक्का
|प्रति नग
|2400 - 2500
|सोना बिस्कुट
|प्रति 10 ग्राम
|161500
|गिन्नी
|प्रति नग
|120300 - 120800