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आज का कानपुर मंडी भाव 20 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Sachin Sharma
Updated: Thu, 20 Aug 2026 06:48 PM (IST)

गुरुवार को कानपुर के खुले बाजार में कृषि जिंसों और सराफा बाजार के भावों में विविध रुख देखा गया। गेहूं, दालों, चावल, तेल, गुड़, चीनी के साथ चांदी और सोने के नवीनतम दाम जारी किए गए।

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HighLights

  1. कानपुर मंडी में गेहूं दड़ा 2550-2600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज।

  2. चने का भाव 6050-6150 रुपये, अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल।

  3. चांदी 999 टंच 245500 रुपये, सोना बिस्कुट 161500 रुपये प्रति 10 ग्राम।

जागरण संवाददाता, कानपुर। गुरुवार को खुले बाजार में थोक कारोबार के दौरान कृषि जिंसों से लेकर सराफा बाजार तक विविध रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और फार्म गेहूं 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।
 
दलहन खंड में चने का भाव 6050-6150 रुपये जबकि अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दालों की बात करें तो अरहर फूल 11800-11900 रुपये और चना दाल 7300-7350 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। 


1. गल्ला (खाद्यान्न)

दर: रुपये प्रति क्विंटल
वस्तु भाव (रुपये)
गेहूं दड़ा 2550 - 2600
गेहूं आर.आर. 21 2650 - 2700
गेहूं फार्म 2750 - 2800
जौ 2600 - 2700
बेझर -
ज्वार 2100 - 3000
बाजरा 2000 - 2100
मकई 2000 - 2100

2. दलहन

दर: रुपये प्रति क्विंटल
वस्तु भाव (रुपये)
चना 6050 - 6150
अरहर 6400 - 6600
मसूर 5800 - 6000
मटर 3900 - 4000
उड़द हरा 8500 - 9000
उड़द काला 7000 - 8300
मूंग 7100 - 7200

3. दालें

दर: रुपये प्रति क्विंटल
वस्तु भाव (रुपये)
अरहर फूल 11800 - 11900
अरहर स्पेशल 9000 - 9100
चना दाल 7300 - 7350
मटर दाल 4700 - 4800
मसूर मलका 6900 - 6950
मसूर दाल 7200 - 7250
उड़द दाल 8200 - 13200
उड़द धोवा 9000 - 11000
मूंग दाल 7800 - 9200
मूंग धोवा 8500 - 10000

4. चावल

दर: रुपये प्रति क्विंटल
किस्म भाव (रुपये)
चावल अरवा 2800 - 4000
बासमती 1 नं. 10500 - 11000
बासमती 2 नं. 7000 - 8000
सेला 3000 - 4000

5. आटा, मैदा एवं सूजी

दर: रुपये प्रति 50 किग्रा
वस्तु भाव (रुपये)
आटा 1580 - 1600
मैदा 1580 - 1630
सूजी 1620 - 1650

6. तिलहन

दर: रुपये प्रति क्विंटल
वस्तु भाव (रुपये)
लाही 7500 - 7600
अलसी 6900 - 7000
अण्डी 5100 - 5200
तिल्ली 8000 - 11000
मूंगफली दाना (शिवपुरी) 11500 - 12600
मूंगफली दाना (बटाली) 11500 - 13200
सेहुंआ 5000 - 5500

7. तेल एवं खली

दर: रुपये प्रति क्विंटल
श्रेणी वस्तु भाव (रुपये)
तेल सरसों कोल्हू 17600 - 17700
  अलसी 16000 - 16100
  अण्डी 14700 - 14800
खली सरसों 2925 - 3025
  अलसी 7700 - 7800
  अण्डी 1400 - 1450

8. वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देसी घी

श्रेणी वस्तु मात्रा / इकाई भाव (रुपये)
वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2165 - 2226
  मयूर प्रति 15 लीटर 2165 - 2226
गुड़ मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5500 - 5600
  देशी भेली प्रति क्विंटल 5500 - 5600
शक्कर दाना एम.30 प्रति क्विंटल 6100 - 6200
देसी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 70000 - 71000
  औरैय्या प्रति क्विंटल 64000 - 65000
  माधौगढ़ प्रति क्विंटल 66000 - 67000

9. बारदाना, सुतली एवं रुई

श्रेणी वस्तु इकाई भाव (रुपये)
बारदाना 3 वी.एस. - 5200 - 6500
  हरा पट्टा - 7000 - 7200
  बीटी - 8600 - 8800
सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17500 - 18500
  90 इंच प्रति क्विंटल 20000 - 21000
रुई गुजरात (797) / देशी बंगाल प्रति क्विंटल 15000 - 15500

10. सराफा बाजार (कानपुर)

धातु / वस्तु इकाई भाव (रुपये)
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 245500
सिक्का प्रति नग 2400 - 2500
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 161500
गिन्नी प्रति नग 120300 - 120800
 

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