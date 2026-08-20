आज का कानपुर मंडी भाव 20 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। गुरुवार को खुले बाजार में थोक कारोबार के दौरान कृषि जिंसों से लेकर सराफा बाजार तक विविध रुख देखने को मिला। गल्ला बाजार में गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और फार्म गेहूं 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल के स्तर पर कारोबार करता नजर आया।

दलहन खंड में चने का भाव 6050-6150 रुपये जबकि अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दालों की बात करें तो अरहर फूल 11800-11900 रुपये और चना दाल 7300-7350 रुपये प्रति क्विंटल बिकी।







1. गल्ला (खाद्यान्न)

दर: रुपये प्रति क्विंटल

वस्तु भाव (रुपये) गेहूं दड़ा 2550 - 2600 गेहूं आर.आर. 21 2650 - 2700 गेहूं फार्म 2750 - 2800 जौ 2600 - 2700 बेझर - ज्वार 2100 - 3000 बाजरा 2000 - 2100 मकई 2000 - 2100

2. दलहन

दर: रुपये प्रति क्विंटल

वस्तु भाव (रुपये) चना 6050 - 6150 अरहर 6400 - 6600 मसूर 5800 - 6000 मटर 3900 - 4000 उड़द हरा 8500 - 9000 उड़द काला 7000 - 8300 मूंग 7100 - 7200

3. दालें

दर: रुपये प्रति क्विंटल

वस्तु भाव (रुपये) अरहर फूल 11800 - 11900 अरहर स्पेशल 9000 - 9100 चना दाल 7300 - 7350 मटर दाल 4700 - 4800 मसूर मलका 6900 - 6950 मसूर दाल 7200 - 7250 उड़द दाल 8200 - 13200 उड़द धोवा 9000 - 11000 मूंग दाल 7800 - 9200 मूंग धोवा 8500 - 10000

4. चावल

दर: रुपये प्रति क्विंटल

किस्म भाव (रुपये) चावल अरवा 2800 - 4000 बासमती 1 नं. 10500 - 11000 बासमती 2 नं. 7000 - 8000 सेला 3000 - 4000

5. आटा, मैदा एवं सूजी

दर: रुपये प्रति 50 किग्रा

वस्तु भाव (रुपये) आटा 1580 - 1600 मैदा 1580 - 1630 सूजी 1620 - 1650

6. तिलहन

दर: रुपये प्रति क्विंटल

वस्तु भाव (रुपये) लाही 7500 - 7600 अलसी 6900 - 7000 अण्डी 5100 - 5200 तिल्ली 8000 - 11000 मूंगफली दाना (शिवपुरी) 11500 - 12600 मूंगफली दाना (बटाली) 11500 - 13200 सेहुंआ 5000 - 5500

7. तेल एवं खली

दर: रुपये प्रति क्विंटल

श्रेणी वस्तु भाव (रुपये) तेल सरसों कोल्हू 17600 - 17700 अलसी 16000 - 16100 अण्डी 14700 - 14800 खली सरसों 2925 - 3025 अलसी 7700 - 7800 अण्डी 1400 - 1450

8. वनस्पति, गुड़, शक्कर एवं देसी घी

श्रेणी वस्तु मात्रा / इकाई भाव (रुपये) वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2165 - 2226 मयूर प्रति 15 लीटर 2165 - 2226 गुड़ मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5500 - 5600 देशी भेली प्रति क्विंटल 5500 - 5600 शक्कर दाना एम.30 प्रति क्विंटल 6100 - 6200 देसी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 70000 - 71000 औरैय्या प्रति क्विंटल 64000 - 65000 माधौगढ़ प्रति क्विंटल 66000 - 67000

9. बारदाना, सुतली एवं रुई

श्रेणी वस्तु इकाई भाव (रुपये) बारदाना 3 वी.एस. - 5200 - 6500 हरा पट्टा - 7000 - 7200 बीटी - 8600 - 8800 सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17500 - 18500 90 इंच प्रति क्विंटल 20000 - 21000 रुई गुजरात (797) / देशी बंगाल प्रति क्विंटल 15000 - 15500

10. सराफा बाजार (कानपुर)