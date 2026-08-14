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आज का कानपुर मंडी भाव 14 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Fri, 14 Aug 2026 09:11 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और अन्य जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया। सोने और चांदी के साथ-साथ गेहूं, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के नवीनतम भाव भी जारी किए गए।

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के भाव में उतार-चढ़ाव

  2. गेहूं दड़ा ₹2550-2600, गेहूं फार्म ₹2750-2800 प्रति क्विंटल

  3. चांदी ₹2,40,500/किग्रा, सोना बिस्कुट ₹1,56,000/10 ग्राम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और अन्य जरूरी जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जौ के भाव 2600 से 2700 रुपये और बाजरा 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये, अरहर 6400 से 6600 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल रही।

दालों में अरहर फूल 11800 से 11900 रुपये और चना दाल 7300 से 7400 रुपये रही। तिलहन में लाही 7600 से 7700 रुपये और अलसी 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उधर, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज हुई। सोना बिस्कुट 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।

 

श्रेणी वस्तु इकाई थोक भाव (रुपये)
गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2550-2600
आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2650-2700
गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2750-2800
जौ प्रति क्विंटल 2600-2700
बेझर प्रति क्विंटल -
ज्वार प्रति क्विंटल 2100-3000
बाजरा प्रति क्विंटल 2000-2100
मकाई प्रति क्विंटल 2000-2100
दलहन चना प्रति क्विंटल 6050-6150
अरहर प्रति क्विंटल 6400-6600
मसूर प्रति क्विंटल 5800-6000
मटर प्रति क्विंटल 3900-4000
उड़द हरा प्रति क्विंटल 8500-9000
उड़द काला प्रति क्विंटल 7000-8500
मूंग प्रति क्विंटल 7100-7200
दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 11800-11900
अरहर स्पे. प्रति क्विंटल 8900-9000
चना दाल प्रति क्विंटल 7300-7400
मटर दाल प्रति क्विंटल 4750-4800
मसूर मलका प्रति क्विंटल 6900-6950
मसूर दाल प्रति क्विंटल 7200-7250
उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200-13200
उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000-11000
मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800-9200
मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500-10000
चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800-4000
बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500-11000
सेला प्रति क्विंटल 3000-4000
बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000-8000
आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1580-1600
मैदा प्रति 50 किग्रा 1580-1630
सूजी प्रति 50 किग्रा 1620-1650
तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7600-7700
अलसी प्रति क्विंटल 6900-7000
अण्डी प्रति क्विंटल 5100-5200
तिल्ली प्रति क्विंटल 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11500-12600
मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11500-13200
तिलहन सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000-5500
तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 17600-17700
अलसी प्रति क्विंटल 16000-16100
अण्डी प्रति क्विंटल 14700-14800
खली सरसों प्रति क्विंटल 2925-3025
अलसी प्रति क्विंटल 7700-7800
अण्डी प्रति क्विंटल 1400-1450
वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2165-2220
मयूर प्रति 15 लीटर 2165-2220
गुड़ मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5200-5300
देशी भेली प्रति क्विंटल 5200-5300
शक्कर दाना एम.30 प्रति क्विंटल 5150-5200
देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 70000-71000
औरैय्या प्रति क्विंटल 64000-65000
माधौगढ़ प्रति क्विंटल 66000-67000
बारदाना 3 वी.एस. प्रति क्विंटल 5200-6500
हरा पट्टा प्रति क्विंटल 7000-7200
बीटी प्रति क्विंटल 8600-8800
सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17500-18500
90 इंच प्रति क्विंटल 20000-21000
रुई गुजरात (797) प्रति क्विंटल -
देशी बंगाल प्रति क्विंटल 15000-15500
सराफा
चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 240500  
सिक्का प्रति नग 2300-2400  
सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 156000  
गिन्नी प्रति नग 116200-116700  