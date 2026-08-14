आज का कानपुर मंडी भाव 14 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

गल्ला गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2550-2600

आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2650-2700

गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2750-2800

जौ प्रति क्विंटल 2600-2700

बेझर प्रति क्विंटल -

ज्वार प्रति क्विंटल 2100-3000

बाजरा प्रति क्विंटल 2000-2100

मकाई प्रति क्विंटल 2000-2100

दलहन चना प्रति क्विंटल 6050-6150

अरहर प्रति क्विंटल 6400-6600

मसूर प्रति क्विंटल 5800-6000

मटर प्रति क्विंटल 3900-4000

उड़द हरा प्रति क्विंटल 8500-9000

उड़द काला प्रति क्विंटल 7000-8500

मूंग प्रति क्विंटल 7100-7200

दाल अरहर फूल प्रति क्विंटल 11800-11900

अरहर स्पे. प्रति क्विंटल 8900-9000

चना दाल प्रति क्विंटल 7300-7400

मटर दाल प्रति क्विंटल 4750-4800

मसूर मलका प्रति क्विंटल 6900-6950

मसूर दाल प्रति क्विंटल 7200-7250

उड़द दाल प्रति क्विंटल 8200-13200

उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9000-11000

मूंग दाल प्रति क्विंटल 7800-9200

मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8500-10000

चावल चावल अरवा प्रति क्विंटल 2800-4000

बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10500-11000

सेला प्रति क्विंटल 3000-4000

बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7000-8000

आटा-मैदा आटा प्रति 50 किग्रा 1580-1600

मैदा प्रति 50 किग्रा 1580-1630

सूजी प्रति 50 किग्रा 1620-1650

तिलहन लाही प्रति क्विंटल 7600-7700

अलसी प्रति क्विंटल 6900-7000

अण्डी प्रति क्विंटल 5100-5200

तिल्ली प्रति क्विंटल 8000-11000

मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11500-12600

मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11500-13200

तिलहन सेहुंआ प्रति क्विंटल 5000-5500

तेल सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 17600-17700

अलसी प्रति क्विंटल 16000-16100

अण्डी प्रति क्विंटल 14700-14800

खली सरसों प्रति क्विंटल 2925-3025

अलसी प्रति क्विंटल 7700-7800

अण्डी प्रति क्विंटल 1400-1450

वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2165-2220

मयूर प्रति 15 लीटर 2165-2220

गुड़ मंगलोर लड्डू प्रति क्विंटल 5200-5300

देशी भेली प्रति क्विंटल 5200-5300

शक्कर दाना एम.30 प्रति क्विंटल 5150-5200

देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 70000-71000

औरैय्या प्रति क्विंटल 64000-65000

माधौगढ़ प्रति क्विंटल 66000-67000

बारदाना 3 वी.एस. प्रति क्विंटल 5200-6500

हरा पट्टा प्रति क्विंटल 7000-7200

बीटी प्रति क्विंटल 8600-8800

सुतली 72 इंच प्रति क्विंटल 17500-18500

90 इंच प्रति क्विंटल 20000-21000

रुई गुजरात (797) प्रति क्विंटल -

देशी बंगाल प्रति क्विंटल 15000-15500

सराफा

चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 240500

सिक्का प्रति नग 2300-2400

सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 156000