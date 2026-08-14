आज का कानपुर मंडी भाव 14 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और अन्य जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया। सोने और चांदी के साथ-साथ गेहूं, दालों और अन्य आवश्यक वस्तुओं के नवीनतम भाव भी जारी किए गए।
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के भाव में उतार-चढ़ाव
गेहूं दड़ा ₹2550-2600, गेहूं फार्म ₹2750-2800 प्रति क्विंटल
चांदी ₹2,40,500/किग्रा, सोना बिस्कुट ₹1,56,000/10 ग्राम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शुक्रवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और अन्य जरूरी जिंसों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जौ के भाव 2600 से 2700 रुपये और बाजरा 2000 से 2100 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये, अरहर 6400 से 6600 रुपये और मसूर 5800 से 6000 रुपये प्रति क्विंटल रही।
दालों में अरहर फूल 11800 से 11900 रुपये और चना दाल 7300 से 7400 रुपये रही। तिलहन में लाही 7600 से 7700 रुपये और अलसी 6900 से 7000 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। उधर, सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,40,500 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज हुई। सोना बिस्कुट 1,56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा।
|श्रेणी
|वस्तु
|इकाई
|थोक भाव (रुपये)
|गल्ला
|गेहूं दड़ा
|प्रति क्विंटल
|2550-2600
|आर.आर. 21
|प्रति क्विंटल
|2650-2700
|गेहूं फार्म
|प्रति क्विंटल
|2750-2800
|जौ
|प्रति क्विंटल
|2600-2700
|बेझर
|प्रति क्विंटल
|-
|ज्वार
|प्रति क्विंटल
|2100-3000
|बाजरा
|प्रति क्विंटल
|2000-2100
|मकाई
|प्रति क्विंटल
|2000-2100
|दलहन
|चना
|प्रति क्विंटल
|6050-6150
|अरहर
|प्रति क्विंटल
|6400-6600
|मसूर
|प्रति क्विंटल
|5800-6000
|मटर
|प्रति क्विंटल
|3900-4000
|उड़द हरा
|प्रति क्विंटल
|8500-9000
|उड़द काला
|प्रति क्विंटल
|7000-8500
|मूंग
|प्रति क्विंटल
|7100-7200
|दाल
|अरहर फूल
|प्रति क्विंटल
|11800-11900
|अरहर स्पे.
|प्रति क्विंटल
|8900-9000
|चना दाल
|प्रति क्विंटल
|7300-7400
|मटर दाल
|प्रति क्विंटल
|4750-4800
|मसूर मलका
|प्रति क्विंटल
|6900-6950
|मसूर दाल
|प्रति क्विंटल
|7200-7250
|उड़द दाल
|प्रति क्विंटल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|प्रति क्विंटल
|9000-11000
|मूंग दाल
|प्रति क्विंटल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|प्रति क्विंटल
|8500-10000
|चावल
|चावल अरवा
|प्रति क्विंटल
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|प्रति क्विंटल
|10500-11000
|सेला
|प्रति क्विंटल
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|प्रति क्विंटल
|7000-8000
|आटा-मैदा
|आटा
|प्रति 50 किग्रा
|1580-1600
|मैदा
|प्रति 50 किग्रा
|1580-1630
|सूजी
|प्रति 50 किग्रा
|1620-1650
|तिलहन
|लाही
|प्रति क्विंटल
|7600-7700
|अलसी
|प्रति क्विंटल
|6900-7000
|अण्डी
|प्रति क्विंटल
|5100-5200
|तिल्ली
|प्रति क्विंटल
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|प्रति क्विंटल
|11500-12600
|मूंगफली दाना बटाली
|प्रति क्विंटल
|11500-13200
|तिलहन
|सेहुंआ
|प्रति क्विंटल
|5000-5500
|तेल
|सरसों कोल्हू
|प्रति क्विंटल
|17600-17700
|अलसी
|प्रति क्विंटल
|16000-16100
|अण्डी
|प्रति क्विंटल
|14700-14800
|खली
|सरसों
|प्रति क्विंटल
|2925-3025
|अलसी
|प्रति क्विंटल
|7700-7800
|अण्डी
|प्रति क्विंटल
|1400-1450
|वनस्पति
|बावर्ची
|प्रति 15 लीटर
|2165-2220
|मयूर
|प्रति 15 लीटर
|2165-2220
|गुड़
|मंगलोर लड्डू
|प्रति क्विंटल
|5200-5300
|देशी भेली
|प्रति क्विंटल
|5200-5300
|शक्कर दाना
|एम.30
|प्रति क्विंटल
|5150-5200
|देशी घी
|खुर्जा
|प्रति क्विंटल
|70000-71000
|औरैय्या
|प्रति क्विंटल
|64000-65000
|माधौगढ़
|प्रति क्विंटल
|66000-67000
|बारदाना
|3 वी.एस.
|प्रति क्विंटल
|5200-6500
|हरा पट्टा
|प्रति क्विंटल
|7000-7200
|बीटी
|प्रति क्विंटल
|8600-8800
|सुतली
|72 इंच
|प्रति क्विंटल
|17500-18500
|90 इंच
|प्रति क्विंटल
|20000-21000
|रुई
|गुजरात (797)
|प्रति क्विंटल
|-
|देशी बंगाल
|प्रति क्विंटल
|15000-15500
|सराफा
|चांदी 999 टंच
|प्रति किग्रा
|240500
|सिक्का
|प्रति नग
|2300-2400
|सोना बिस्कुट
|प्रति 10 ग्राम
|156000
|गिन्नी
|प्रति नग
|116200-116700