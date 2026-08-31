आज का कानपुर मंडी भाव 31 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में सोमवार को प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, तेल, गुड़ और अन्य कृषि उत्पादों के भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना 6050 से 6150 रुपये तथा अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल का भाव 12000 से 12100 रुपये रहा, जबकि मटर दाल 5200 से 5250 रुपये प्रति क्विंटल रही।

तिलहन में लाही 7400 से 7500 रुपये और तिल्ली 8000 से 11000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज हुई। सरसों कोल्हू तेल 17500 से 17600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। गुड़ के मंगलोर लड्डू और देशी भेली के भाव 6000 से 6100 रुपये रहे। उधर, सराफा बाजार में चांदी 243500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 159200 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 118600 से 119100 रुपये प्रति नग दर्ज किया गया।