आज का कानपुर मंडी भाव 29 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
Kanpur Mandi Bhav Today: 29 अगस्त 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में वस्तुओं के भाव में उतार-चढ़ाव
गेहूं के दाम स्थिर, गुड़ के भाव में बढ़ोतरी दर्ज
चांदी 244500 रुपये, सोना 160500 रुपये प्रति 10 ग्राम
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव में अलग-अलग स्तर पर उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं की विभिन्न किस्मों के दाम लगभग स्थिर रहे, जबकि ज्वार के भाव 2100 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। दलहन में चना 6050-6150 और अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल रही।
दालों में अरहर फूल 12000-12100 रुपये और मटर दाल 5150-5200 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। तिलहन में लाही 7400-7500 रुपये और मूंगफली दाना बटाली 11600-13000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17500-17600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। गुड़ के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 244500 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जबकि सोना बिस्कुट 160500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|गेहूं दड़ा
|2550-2600
|आर.आर. 21
|2650-2700
|गेहूं फार्म
|2750-2800
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|चना
|6050-6150
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|3900-4000
|उड़द हरा
|8500-9000
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7100-7200
दाल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|अरहर फूल
|12000-12100
|अरहर स्पे.
|9000-9100
|चना दाल
|7350-7400
|मटर दाल
|5150-5200
|मसूर मलका
|6900-6950
|मसूर दाल
|7200-7250
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1580-1630
|सूजी
|1620-1650
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|लाही
|7400-7500
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12700
|मूंगफली दाना बटाली
|11600-13000
|सेहुंआ
|5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|सरसों कोल्हू
|17500-17600
|अलसी
|16000-16100
|अण्डी
|14500-14600
खली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|सरसों
|2900-3000
|अलसी
|7900-8000
|अण्डी
|1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|बावर्ची
|2175-2241
|मयूर
|2175-2241
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|मंगलोर लड्डू
|6000-6100
|देशी भेली
|5900-6000
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|एम.30
|6000-6200
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|खुर्जा
|70000-71000
|औरैय्या
|64000-65000
|माधौगढ़
|66000-67000
बारदाना
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
सुतली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम (रुपये)
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
सराफा
|वस्तु
|दाम
|चांदी कच्ची/999 टंच (प्रति किग्रा.)
|244500
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|160500
|गिन्नी (प्रति नग)
|119700-120200