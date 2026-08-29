आज का कानपुर मंडी भाव 29 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव में अलग-अलग स्तर पर उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं की विभिन्न किस्मों के दाम लगभग स्थिर रहे, जबकि ज्वार के भाव 2100 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। दलहन में चना 6050-6150 और अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल रही।

दालों में अरहर फूल 12000-12100 रुपये और मटर दाल 5150-5200 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। तिलहन में लाही 7400-7500 रुपये और मूंगफली दाना बटाली 11600-13000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17500-17600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। गुड़ के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 244500 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जबकि सोना बिस्कुट 160500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।