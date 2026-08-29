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आज का कानपुर मंडी भाव 29 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Sat, 29 Aug 2026 07:49 PM (IST)

Kanpur Mandi Bhav Today: 29 अगस्त 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में ...और पढ़ें

यह प्रतीकात्मक तस्वीर है।

यह प्रतीकात्मक तस्वीर है।

HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में वस्तुओं के भाव में उतार-चढ़ाव

  2. गेहूं के दाम स्थिर, गुड़ के भाव में बढ़ोतरी दर्ज

  3. चांदी 244500 रुपये, सोना 160500 रुपये प्रति 10 ग्राम

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में शनिवार को खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन, तेल और अन्य जरूरी वस्तुओं के भाव में अलग-अलग स्तर पर उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं की विभिन्न किस्मों के दाम लगभग स्थिर रहे, जबकि ज्वार के भाव 2100 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के बीच रहे। दलहन में चना 6050-6150 और अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल रही।

दालों में अरहर फूल 12000-12100 रुपये और मटर दाल 5150-5200 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज की गई। तिलहन में लाही 7400-7500 रुपये और मूंगफली दाना बटाली 11600-13000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17500-17600 रुपये प्रति क्विंटल बिका। गुड़ के भाव में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 244500 रुपये प्रति किलोग्राम रही, जबकि सोना बिस्कुट 160500 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।

 

गल्ला (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
गेहूं दड़ा 2550-2600
आर.आर. 21 2650-2700
गेहूं फार्म 2750-2800
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
चना 6050-6150
अरहर 6400-6600
मसूर 5800-6000
मटर 3900-4000
उड़द हरा 8500-9000
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7100-7200

दाल (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
अरहर फूल 12000-12100
अरहर स्पे. 9000-9100
चना दाल 7350-7400
मटर दाल 5150-5200
मसूर मलका 6900-6950
मसूर दाल 7200-7250
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)

वस्तु दाम (रुपये)
आटा 1580-1600
मैदा 1580-1630
सूजी 1620-1650

तिलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
लाही 7400-7500
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12700
मूंगफली दाना बटाली 11600-13000
सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
सरसों कोल्हू 17500-17600
अलसी 16000-16100
अण्डी 14500-14600

खली (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
सरसों 2900-3000
अलसी 7900-8000
अण्डी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

वस्तु दाम (रुपये)
बावर्ची 2175-2241
मयूर 2175-2241

गुड़ (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
मंगलोर लड्डू 6000-6100
देशी भेली 5900-6000

शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
एम.30 6000-6200

देशी घी (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
खुर्जा 70000-71000
औरैय्या 64000-65000
माधौगढ़ 66000-67000

बारदाना

वस्तु दाम (रुपये)
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800

सुतली (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
72 इंच 17500-18500
90 इंच 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम (रुपये)
गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15000-15500

सराफा

वस्तु दाम
चांदी कच्ची/999 टंच (प्रति किग्रा.) 244500
सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 160500
गिन्नी (प्रति नग) 119700-120200