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आज का कानपुर मंडी भाव 26 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

By Digital Desk Edited By: Anurag Shukla
Updated: Wed, 26 Aug 2026 08:55 PM (IST)

कानपुर के थोक बाजार में 26 अगस्त को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना उत्पादों के भाव में सीमित उतार-चढ़ाव देखा गया। गेहूं, चावल, दालों के साथ-साथ सोने और चांदी के नवीनतम मूल्य भी जारी किए गए।

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HighLights

  1. कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के भाव स्थिर।

  2. सोना 165500 रुपये, चांदी 250500 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज।

  3. गेहूं, चावल, दालों सहित किराना उत्पादों के नवीनतम दाम।

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना से जुड़े प्रमुख उत्पादों के भाव में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550-2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750-2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना 6050-6150 रुपये तथा अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी। दालों में अरहर फूल 12000-12100 रुपये, चना दाल 7350-7400 रुपये और मसूर दाल 7200-7250 रुपये प्रति क्विंटल रही।

चावल में बासमती नंबर-1 का भाव 10500-11000 रुपये रहा। तिलहन में लाही 7500-7600 और सरसों कोल्हू तेल 17700-17600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुड़, घी, वनस्पति और अन्य किराना उत्पादों के भाव भी बाजार में दर्ज किए गए। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 250500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 165500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 123300-123800 रुपये प्रति नग दर्ज किया गया। 

 

गल्ला (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम
गेहूं दड़ा 2550-2600
आर.आर. 21 2650-2700
गेहूं फार्म 2750-2800
जौ 2600-2700
बेझर -
ज्वार 2100-3000
बाजरा 2000-2100
मकाई 2000-2100

दलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम
चना 6050-6150
अरहर 6400-6600
मसूर 5800-6000
मटर 3900-4000
उड़द हरा 8500-9000
उड़द काला 7000-8300
मूंग 7100-7200

दाल (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम
अरहर फूल 12000-12100
अरहर स्पे. 9000-9100
चना दाल 7350-7400
मटर दाल 4900-5000
मसूर मलका 6900-6950
मसूर दाल 7200-7250
उड़द दाल 8200-13200
उड़द धोवा 9000-11000
मूंग दाल 7800-9200
मूंग धोवा 8500-10000

चावल (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम
चावल अरवा 2800-4000
बासमती 1 नं. 10500-11000
सेला 3000-4000
बासमती 2 नं. 7000-8000

आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा.)

वस्तु दाम
आटा 1580-1600
मैदा 1580-1630
सूजी 1620-1650

तिलहन (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम
लाही 7500-7600
अलसी 6900-7000
अण्डी 5100-5200
तिल्ली 8000-11000
मूंगफली दाना शिवपुरी 11500-12600
बटाली 11500-13200
सेहुंआ 5000-5500

तेल (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम
सरसों कोल्हू 17700-17600
अलसी 16000-16100
अण्डी 14500-14600

खली (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम
सरसों 2900-3000
अलसी 7900-8000
अण्डी 1400-1450

वनस्पति (प्रति 15 लीटर)

वस्तु दाम
बावर्ची 2175-2241
मयूर 2175-2241

गुड़ व शक्कर

वस्तु दाम
मंगलोर लड्डू 5800-5900
देशी भेली 5800-5900
एम.30 6100-6200

देशी घी (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम
खुर्जा 70000-71000
औरैय्या 64000-65000
माधौगढ़ 66000-67000

बारदाना व सुतली

वस्तु दाम
3 वी.एस. 5200-6500
हरा पट्टा 7000-7200
बीटी 8600-8800
एटी -
सुतली 72 इंच 17500-18500
सुतली 90 इंच 20000-21000

रुई (प्रति क्विंटल)

वस्तु दाम
गुजरात (797) -
देशी बंगाल 15000-15500

सराफा

वस्तु दाम
चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.) 250500
सिक्का (प्रति नग) 2400-2500
सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम) 165500
गिन्नी (प्रति नग) 123300-123800