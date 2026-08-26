आज का कानपुर मंडी भाव 26 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना से जुड़े प्रमुख उत्पादों के भाव में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550-2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750-2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना 6050-6150 रुपये तथा अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी। दालों में अरहर फूल 12000-12100 रुपये, चना दाल 7350-7400 रुपये और मसूर दाल 7200-7250 रुपये प्रति क्विंटल रही।

चावल में बासमती नंबर-1 का भाव 10500-11000 रुपये रहा। तिलहन में लाही 7500-7600 और सरसों कोल्हू तेल 17700-17600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुड़, घी, वनस्पति और अन्य किराना उत्पादों के भाव भी बाजार में दर्ज किए गए। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 250500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 165500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 123300-123800 रुपये प्रति नग दर्ज किया गया।