आज का कानपुर मंडी भाव 26 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
कानपुर के थोक बाजार में 26 अगस्त को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना उत्पादों के भाव में सीमित उतार-चढ़ाव देखा गया। गेहूं, चावल, दालों के साथ-साथ सोने और चांदी के नवीनतम मूल्य भी जारी किए गए।
HighLights
कानपुर थोक बाजार में खाद्यान्न, दलहन, तिलहन के भाव स्थिर।
सोना 165500 रुपये, चांदी 250500 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज।
गेहूं, चावल, दालों सहित किराना उत्पादों के नवीनतम दाम।
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर के थोक बाजार में बुधवार को खाद्यान्न, दलहन, तिलहन और किराना से जुड़े प्रमुख उत्पादों के भाव में सीमित उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550-2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750-2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। चना 6050-6150 रुपये तथा अरहर 6400-6600 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर बिकी। दालों में अरहर फूल 12000-12100 रुपये, चना दाल 7350-7400 रुपये और मसूर दाल 7200-7250 रुपये प्रति क्विंटल रही।
चावल में बासमती नंबर-1 का भाव 10500-11000 रुपये रहा। तिलहन में लाही 7500-7600 और सरसों कोल्हू तेल 17700-17600 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। गुड़, घी, वनस्पति और अन्य किराना उत्पादों के भाव भी बाजार में दर्ज किए गए। सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 250500 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 165500 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। गिन्नी का भाव 123300-123800 रुपये प्रति नग दर्ज किया गया।
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|गेहूं दड़ा
|2550-2600
|आर.आर. 21
|2650-2700
|गेहूं फार्म
|2750-2800
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|चना
|6050-6150
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|3900-4000
|उड़द हरा
|8500-9000
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7100-7200
दाल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|अरहर फूल
|12000-12100
|अरहर स्पे.
|9000-9100
|चना दाल
|7350-7400
|मटर दाल
|4900-5000
|मसूर मलका
|6900-6950
|मसूर दाल
|7200-7250
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा.)
|वस्तु
|दाम
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1580-1630
|सूजी
|1620-1650
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12600
|बटाली
|11500-13200
|सेहुंआ
|5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|सरसों कोल्हू
|17700-17600
|अलसी
|16000-16100
|अण्डी
|14500-14600
खली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|सरसों
|2900-3000
|अलसी
|7900-8000
|अण्डी
|1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|वस्तु
|दाम
|बावर्ची
|2175-2241
|मयूर
|2175-2241
गुड़ व शक्कर
|वस्तु
|दाम
|मंगलोर लड्डू
|5800-5900
|देशी भेली
|5800-5900
|एम.30
|6100-6200
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|खुर्जा
|70000-71000
|औरैय्या
|64000-65000
|माधौगढ़
|66000-67000
बारदाना व सुतली
|वस्तु
|दाम
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
|सुतली 72 इंच
|17500-18500
|सुतली 90 इंच
|20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
सराफा
|वस्तु
|दाम
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|250500
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|165500
|गिन्नी (प्रति नग)
|123300-123800