आज का कानपुर मंडी भाव 25 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price

जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मंगलवार को खुले बाजार में प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और अन्य जिंसों के थोक भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल का भाव 12000 से 12100 रुपये रहा, जबकि चना दाल 7350 से 7400 रुपये प्रति क्विंटल रही।

चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये और अरवा 2800 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तिलहन में लाही 7500 से 7600 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 166000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।