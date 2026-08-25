आज का कानपुर मंडी भाव 25 अगस्त: गेहूं, चावल, दाल और Gold-Silver Price
Kanpur Mandi Bhav Today: 25 अगस्त 2026 को कानपुर मंडी में गेहूं, चावल, दाल, तिलहन और सोना-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिला। यहां जानें आज के ताजा मंडी रेट और सराफा बाजार भाव।
HighLights
गेहूं, दलहन, चावल और तिलहन के थोक भाव में मामूली उतार-चढ़ाव
चांदी 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम, सोना बिस्कुट 166000 रुपये प्रति 10 ग्राम
विभिन्न खाद्यान्नों और दालों के विस्तृत भाव सूची में उपलब्ध
जागरण संवाददाता, कानपुर। कानपुर में मंगलवार को खुले बाजार में प्रमुख खाद्यान्न, दलहन, दाल, चावल, तिलहन और अन्य जिंसों के थोक भाव में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिला। गेहूं दड़ा 2550 से 2600 रुपये और गेहूं फार्म 2750 से 2800 रुपये प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6050 से 6150 रुपये और अरहर 6400 से 6600 रुपये प्रति क्विंटल बिकी। दालों में अरहर फूल का भाव 12000 से 12100 रुपये रहा, जबकि चना दाल 7350 से 7400 रुपये प्रति क्विंटल रही।
चावल में बासमती नंबर एक 10500 से 11000 रुपये और अरवा 2800 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल रहा। तिलहन में लाही 7500 से 7600 रुपये और मूंगफली दाना शिवपुरी 11500 से 12600 रुपये प्रति क्विंटल रहा। सरसों कोल्हू तेल 17600 से 17700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। वहीं सराफा बाजार में चांदी 999 टंच 2,50,000 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना बिस्कुट 166000 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।
गल्ला (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|गेहूं दड़ा
|2550-2600
|आर.आर. 21
|2650-2700
|गेहूं फार्म
|2750-2800
|जौ
|2600-2700
|बेझर
|-
|ज्वार
|2100-3000
|बाजरा
|2000-2100
|मकाई
|2000-2100
दलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|चना
|6050-6150
|अरहर
|6400-6600
|मसूर
|5800-6000
|मटर
|3900-4000
|उड़द हरा
|8500-9000
|उड़द काला
|7000-8300
|मूंग
|7100-7200
दाल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|अरहर फूल
|12000-12100
|अरहर स्पे.
|9000-9100
|चना दाल
|7350-7400
|मटर दाल
|4900-5000
|मसूर मलका
|6900-6950
|मसूर दाल
|7200-7250
|उड़द दाल
|8200-13200
|उड़द धोवा
|9000-11000
|मूंग दाल
|7800-9200
|मूंग धोवा
|8500-10000
चावल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|चावल अरवा
|2800-4000
|बासमती 1 नं.
|10500-11000
|सेला
|3000-4000
|बासमती 2 नं.
|7000-8000
आटा-मैदा (प्रति 50 किग्रा)
|वस्तु
|दाम
|आटा
|1580-1600
|मैदा
|1580-1630
|सूजी
|1620-1650
तिलहन (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|लाही
|7500-7600
|अलसी
|6900-7000
|अण्डी
|5100-5200
|तिल्ली
|8000-11000
मूंगफली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|11500-12600
|बटाली
|11500-13200
|सेहुंआ
|5000-5500
तेल (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|सरसों कोल्हू
|17600-17700
|अलसी
|16000-16100
|अण्डी
|14500-14600
खली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|सरसों
|2900-3000
|अलसी
|7900-8000
|अण्डी
|1400-1450
वनस्पति (प्रति 15 लीटर)
|वस्तु
|दाम
|बावर्ची
|2175-2241
|मयूर
|2175-2241
गुड़ (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|मंगलोर लड्डू
|5700-5800
|देशी भेली
|5700-5800
शक्कर दाना (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|एम.30
|6150-6200
देशी घी (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|खुर्जा
|70000-71000
|औरैय्या
|64000-65000
|माधौगढ़
|66000-67000
बारदाना
|वस्तु
|दाम
|3 वी.एस.
|5200-6500
|हरा पट्टा
|7000-7200
|बीटी
|8600-8800
|एटी
|-
सुतली (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|72 इंच
|17500-18500
|90 इंच
|20000-21000
रुई (प्रति क्विंटल)
|वस्तु
|दाम
|गुजरात (797)
|-
|देशी बंगाल
|15000-15500
सराफा
|वस्तु
|दाम
|चांदी 999 टंच (प्रति किग्रा.)
|250000
|सिक्का (प्रति नग)
|2400-2500
|सोना बिस्कुट (प्रति 10 ग्राम)
|166000
|गिन्नी (प्रति नग)
|123700-124200