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    कानपुर क्या रहे 13 अगस्त को मंडी भाव? गेहूं-चावल, दाल और Gold-Silver के ताजा रेट हुए जारी

    By Digital Desk Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 06:45 PM (IST)

    कानपुर थोक बाजार में गुरुवार को गेहूं, दालों, चावल, तेल और सराफा समेत विभिन्न वस्तुओं के ताजा भाव जारी किए गए। इसमें अनाज, दलहन, तिलहन और सोना-चांदी क ...और पढ़ें

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    HighLights

    1. कानपुर थोक बाजार में अनाज और दालों के भाव।

    2. तेल, तिलहन, चावल और आटे के नवीनतम मूल्य।

    3. सोने-चांदी सहित अन्य वस्तुओं के भी रेट जारी।

    जागरण संवादाता, कानपुर। गुरुवारो को कानपुर थोक बाजार में गेहूं दड़ा 2,550-2,600, गेहूं फार्म 2,750-2,800, जौ 2,600-2,700, बाजरा 1,900-2,000 और मकाई 2,000-2,100 प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6,050-6,150, अरहर 6,400-6,600, मसूर 5,800-6,000 और उड़द हरा 8,500-9,000 प्रति क्विंटल बिका। दालों में अरहर फूल 11,800-11,900, चना दाल 7,300-7,400 और मूंग दाल 7,800-9,200 प्रति क्विंटल रही। इसके अतिरिक्त अन्य चीजों के दाम कुछ इस तरह हैं।कानपुर थोक बाज़ार भाव

     कानपुर थोक बाजार भाव

    वस्तु (Item) इकाई (Unit) मूल्य / भाव (₹ में)
    🌾 गल्ला
    गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2,550 - 2,600
    गेहूं आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2,650 - 2,700
    गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2,750 - 2,800
    जौ प्रति क्विंटल 2,600 - 2,700
    बेझर प्रति क्विंटल -
    ज्वार प्रति क्विंटल 2,100 - 2,150
    बाजरा प्रति क्विंटल 1,900 - 2,000
    मकाई प्रति क्विंटल 2,000 - 2,100
    🫘 दलहन
    चना प्रति क्विंटल 6,050 - 6,150
    अरहर प्रति क्विंटल 6,400 - 6,600
    मसूर प्रति क्विंटल 5,800 - 6,000
    मटर प्रति क्विंटल 3,900 - 4,000
    उड़द हरा प्रति क्विंटल 8,500 - 9,000
    उड़द काला प्रति क्विंटल 7,000 - 8,500
    मूंग प्रति क्विंटल 7,100 - 7,200
    🥣 दाल
    अरहर फूल प्रति क्विंटल 11,800 - 11,900
    अरहर स्पेशल प्रति क्विंटल 8,900 - 9,000
    चना दाल प्रति क्विंटल 7,300 - 7,400
    मटर दाल प्रति क्विंटल 4,750 - 4,800
    मसूर मलका प्रति क्विंटल 6,950 - 7,000
    मसूर दाल प्रति क्विंटल 7,250 - 7,300
    उड़द दाल प्रति क्विंटल 8,200 - 13,200
    उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9,000 - 11,000
    मूंग दाल प्रति क्विंटल 7,800 - 9,200
    मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8,500 - 10,000
    🍚 चावल
    चावल अरवा प्रति क्विंटल 2,800 - 4,000
    बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10,500 - 11,000
    सेला प्रति क्विंटल 3,000 - 4,000
    बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7,000 - 8,000
    🍞 आटा, मैदा व सूजी
    आटा प्रति 50 किग्रा 1,580 - 1,600
    मैदा प्रति 50 किग्रा 1,580 - 1,630
    सूजी प्रति 50 किग्रा 1,620 - 1,650
    🌻 तिलहन
    लाही प्रति क्विंटल 7,600 - 7,700
    अलसी प्रति क्विंटल 6,900 - 7,000
    अण्डी प्रति क्विंटल 5,100 - 5,200
    तिल्ली प्रति क्विंटल 8,000 - 11,000
    मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11,500 - 12,600
    मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11,500 - 13,200
    सेहुंआ प्रति क्विंटल 5,000 - 5,500
    🛢️ तेल
    सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 17,600 - 17,700
    अलसी प्रति क्विंटल 15,900 - 16,000
    अण्डी प्रति क्विंटल 14,500 - 14,600
    🧱 खली
    सरसों प्रति क्विंटल 3,120 - 3,125
    अलसी प्रति क्विंटल 7,800 - 7,900
    अण्डी प्रति क्विंटल 1,400 - 1,450
    🍯 वनस्पति, गुड़, शक्कर व देशी घी
    वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2,165 - 2,220
    वनस्पति मयूर प्रति 15 लीटर 2,165 - 2,220
    गुड़ (मंगलोर लड्डू) प्रति क्विंटल 5,100 - 5,200
    गुड़ (देशी भेली) प्रति क्विंटल 5,100 - 5,200
    शक्कर दाना (एम.30) प्रति क्विंटल 5,150 - 5,200
    देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 70,000 - 71,000
    देशी घी औरैय्या प्रति क्विंटल 64,000 - 65,000
    देशी घी माधौगढ़ प्रति क्विंटल 66,000 - 67,000
    📦 बारदाना, सुतली व रुई
    बारदाना (3 वी.एस.) प्रति बंडल 5,200 - 6,500
    बारदाना (हरा पट्टा) प्रति बंडल 7,000 - 7,200
    बारदाना (बीटी) प्रति बंडल 8,600 - 8,800
    सुतली (72 इंच) प्रति क्विंटल 17,500 - 18,500
    सुतली (90 इंच) प्रति क्विंटल 20,000 - 21,000
    रुई (देशी बंगाल) प्रति क्विंटल 15,000 - 15,500
    🪙 सराफा (Bullion)
    चांदी कच्ची प्रति किग्रा -
    चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 2,39,500
    सिक्का प्रति नग 2,300 - 2,400
    सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,56,450
    सोना रवा प्रति 10 ग्राम -
    गिन्नी प्रति नग 1,16,500 - 1,17,000

     