कानपुर क्या रहे 13 अगस्त को मंडी भाव? गेहूं-चावल, दाल और Gold-Silver के ताजा रेट हुए जारी

🌾 गल्ला

गेहूं दड़ा प्रति क्विंटल 2,550 - 2,600

गेहूं आर.आर. 21 प्रति क्विंटल 2,650 - 2,700

गेहूं फार्म प्रति क्विंटल 2,750 - 2,800

जौ प्रति क्विंटल 2,600 - 2,700

बेझर प्रति क्विंटल -

ज्वार प्रति क्विंटल 2,100 - 2,150

बाजरा प्रति क्विंटल 1,900 - 2,000

मकाई प्रति क्विंटल 2,000 - 2,100

🫘 दलहन

चना प्रति क्विंटल 6,050 - 6,150

अरहर प्रति क्विंटल 6,400 - 6,600

मसूर प्रति क्विंटल 5,800 - 6,000

मटर प्रति क्विंटल 3,900 - 4,000

उड़द हरा प्रति क्विंटल 8,500 - 9,000

उड़द काला प्रति क्विंटल 7,000 - 8,500

मूंग प्रति क्विंटल 7,100 - 7,200

🥣 दाल

अरहर फूल प्रति क्विंटल 11,800 - 11,900

अरहर स्पेशल प्रति क्विंटल 8,900 - 9,000

चना दाल प्रति क्विंटल 7,300 - 7,400

मटर दाल प्रति क्विंटल 4,750 - 4,800

मसूर मलका प्रति क्विंटल 6,950 - 7,000

मसूर दाल प्रति क्विंटल 7,250 - 7,300

उड़द दाल प्रति क्विंटल 8,200 - 13,200

उड़द धोवा प्रति क्विंटल 9,000 - 11,000

मूंग दाल प्रति क्विंटल 7,800 - 9,200

मूंग धोवा प्रति क्विंटल 8,500 - 10,000

🍚 चावल

चावल अरवा प्रति क्विंटल 2,800 - 4,000

बासमती 1 नं. प्रति क्विंटल 10,500 - 11,000

सेला प्रति क्विंटल 3,000 - 4,000

बासमती 2 नं. प्रति क्विंटल 7,000 - 8,000

🍞 आटा, मैदा व सूजी

आटा प्रति 50 किग्रा 1,580 - 1,600

मैदा प्रति 50 किग्रा 1,580 - 1,630

सूजी प्रति 50 किग्रा 1,620 - 1,650

🌻 तिलहन

लाही प्रति क्विंटल 7,600 - 7,700

अलसी प्रति क्विंटल 6,900 - 7,000

अण्डी प्रति क्विंटल 5,100 - 5,200

तिल्ली प्रति क्विंटल 8,000 - 11,000

मूंगफली दाना शिवपुरी प्रति क्विंटल 11,500 - 12,600

मूंगफली दाना बटाली प्रति क्विंटल 11,500 - 13,200

सेहुंआ प्रति क्विंटल 5,000 - 5,500

🛢️ तेल

सरसों कोल्हू प्रति क्विंटल 17,600 - 17,700

अलसी प्रति क्विंटल 15,900 - 16,000

अण्डी प्रति क्विंटल 14,500 - 14,600

🧱 खली

सरसों प्रति क्विंटल 3,120 - 3,125

अलसी प्रति क्विंटल 7,800 - 7,900

अण्डी प्रति क्विंटल 1,400 - 1,450

🍯 वनस्पति, गुड़, शक्कर व देशी घी

वनस्पति बावर्ची प्रति 15 लीटर 2,165 - 2,220

वनस्पति मयूर प्रति 15 लीटर 2,165 - 2,220

गुड़ (मंगलोर लड्डू) प्रति क्विंटल 5,100 - 5,200

गुड़ (देशी भेली) प्रति क्विंटल 5,100 - 5,200

शक्कर दाना (एम.30) प्रति क्विंटल 5,150 - 5,200

देशी घी खुर्जा प्रति क्विंटल 70,000 - 71,000

देशी घी औरैय्या प्रति क्विंटल 64,000 - 65,000

देशी घी माधौगढ़ प्रति क्विंटल 66,000 - 67,000

📦 बारदाना, सुतली व रुई

बारदाना (3 वी.एस.) प्रति बंडल 5,200 - 6,500

बारदाना (हरा पट्टा) प्रति बंडल 7,000 - 7,200

बारदाना (बीटी) प्रति बंडल 8,600 - 8,800

सुतली (72 इंच) प्रति क्विंटल 17,500 - 18,500

सुतली (90 इंच) प्रति क्विंटल 20,000 - 21,000

रुई (देशी बंगाल) प्रति क्विंटल 15,000 - 15,500

🪙 सराफा (Bullion)

चांदी कच्ची प्रति किग्रा -

चांदी 999 टंच प्रति किग्रा 2,39,500

सिक्का प्रति नग 2,300 - 2,400

सोना बिस्कुट प्रति 10 ग्राम 1,56,450

सोना रवा प्रति 10 ग्राम -