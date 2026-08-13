कानपुर क्या रहे 13 अगस्त को मंडी भाव? गेहूं-चावल, दाल और Gold-Silver के ताजा रेट हुए जारी
कानपुर थोक बाजार में गुरुवार को गेहूं, दालों, चावल, तेल और सराफा समेत विभिन्न वस्तुओं के ताजा भाव जारी किए गए। इसमें अनाज, दलहन, तिलहन और सोना-चांदी क ...और पढ़ें
HighLights
कानपुर थोक बाजार में अनाज और दालों के भाव।
तेल, तिलहन, चावल और आटे के नवीनतम मूल्य।
सोने-चांदी सहित अन्य वस्तुओं के भी रेट जारी।
जागरण संवादाता, कानपुर। गुरुवारो को कानपुर थोक बाजार में गेहूं दड़ा 2,550-2,600, गेहूं फार्म 2,750-2,800, जौ 2,600-2,700, बाजरा 1,900-2,000 और मकाई 2,000-2,100 प्रति क्विंटल रहा। दलहन में चना 6,050-6,150, अरहर 6,400-6,600, मसूर 5,800-6,000 और उड़द हरा 8,500-9,000 प्रति क्विंटल बिका। दालों में अरहर फूल 11,800-11,900, चना दाल 7,300-7,400 और मूंग दाल 7,800-9,200 प्रति क्विंटल रही। इसके अतिरिक्त अन्य चीजों के दाम कुछ इस तरह हैं।कानपुर थोक बाज़ार भाव
कानपुर थोक बाजार भाव
|वस्तु (Item)
|इकाई (Unit)
|मूल्य / भाव (₹ में)
|🌾 गल्ला
|गेहूं दड़ा
|प्रति क्विंटल
|2,550 - 2,600
|गेहूं आर.आर. 21
|प्रति क्विंटल
|2,650 - 2,700
|गेहूं फार्म
|प्रति क्विंटल
|2,750 - 2,800
|जौ
|प्रति क्विंटल
|2,600 - 2,700
|बेझर
|प्रति क्विंटल
|-
|ज्वार
|प्रति क्विंटल
|2,100 - 2,150
|बाजरा
|प्रति क्विंटल
|1,900 - 2,000
|मकाई
|प्रति क्विंटल
|2,000 - 2,100
|🫘 दलहन
|चना
|प्रति क्विंटल
|6,050 - 6,150
|अरहर
|प्रति क्विंटल
|6,400 - 6,600
|मसूर
|प्रति क्विंटल
|5,800 - 6,000
|मटर
|प्रति क्विंटल
|3,900 - 4,000
|उड़द हरा
|प्रति क्विंटल
|8,500 - 9,000
|उड़द काला
|प्रति क्विंटल
|7,000 - 8,500
|मूंग
|प्रति क्विंटल
|7,100 - 7,200
|🥣 दाल
|अरहर फूल
|प्रति क्विंटल
|11,800 - 11,900
|अरहर स्पेशल
|प्रति क्विंटल
|8,900 - 9,000
|चना दाल
|प्रति क्विंटल
|7,300 - 7,400
|मटर दाल
|प्रति क्विंटल
|4,750 - 4,800
|मसूर मलका
|प्रति क्विंटल
|6,950 - 7,000
|मसूर दाल
|प्रति क्विंटल
|7,250 - 7,300
|उड़द दाल
|प्रति क्विंटल
|8,200 - 13,200
|उड़द धोवा
|प्रति क्विंटल
|9,000 - 11,000
|मूंग दाल
|प्रति क्विंटल
|7,800 - 9,200
|मूंग धोवा
|प्रति क्विंटल
|8,500 - 10,000
|🍚 चावल
|चावल अरवा
|प्रति क्विंटल
|2,800 - 4,000
|बासमती 1 नं.
|प्रति क्विंटल
|10,500 - 11,000
|सेला
|प्रति क्विंटल
|3,000 - 4,000
|बासमती 2 नं.
|प्रति क्विंटल
|7,000 - 8,000
|🍞 आटा, मैदा व सूजी
|आटा
|प्रति 50 किग्रा
|1,580 - 1,600
|मैदा
|प्रति 50 किग्रा
|1,580 - 1,630
|सूजी
|प्रति 50 किग्रा
|1,620 - 1,650
|🌻 तिलहन
|लाही
|प्रति क्विंटल
|7,600 - 7,700
|अलसी
|प्रति क्विंटल
|6,900 - 7,000
|अण्डी
|प्रति क्विंटल
|5,100 - 5,200
|तिल्ली
|प्रति क्विंटल
|8,000 - 11,000
|मूंगफली दाना शिवपुरी
|प्रति क्विंटल
|11,500 - 12,600
|मूंगफली दाना बटाली
|प्रति क्विंटल
|11,500 - 13,200
|सेहुंआ
|प्रति क्विंटल
|5,000 - 5,500
|🛢️ तेल
|सरसों कोल्हू
|प्रति क्विंटल
|17,600 - 17,700
|अलसी
|प्रति क्विंटल
|15,900 - 16,000
|अण्डी
|प्रति क्विंटल
|14,500 - 14,600
|🧱 खली
|सरसों
|प्रति क्विंटल
|3,120 - 3,125
|अलसी
|प्रति क्विंटल
|7,800 - 7,900
|अण्डी
|प्रति क्विंटल
|1,400 - 1,450
|🍯 वनस्पति, गुड़, शक्कर व देशी घी
|वनस्पति बावर्ची
|प्रति 15 लीटर
|2,165 - 2,220
|वनस्पति मयूर
|प्रति 15 लीटर
|2,165 - 2,220
|गुड़ (मंगलोर लड्डू)
|प्रति क्विंटल
|5,100 - 5,200
|गुड़ (देशी भेली)
|प्रति क्विंटल
|5,100 - 5,200
|शक्कर दाना (एम.30)
|प्रति क्विंटल
|5,150 - 5,200
|देशी घी खुर्जा
|प्रति क्विंटल
|70,000 - 71,000
|देशी घी औरैय्या
|प्रति क्विंटल
|64,000 - 65,000
|देशी घी माधौगढ़
|प्रति क्विंटल
|66,000 - 67,000
|📦 बारदाना, सुतली व रुई
|बारदाना (3 वी.एस.)
|प्रति बंडल
|5,200 - 6,500
|बारदाना (हरा पट्टा)
|प्रति बंडल
|7,000 - 7,200
|बारदाना (बीटी)
|प्रति बंडल
|8,600 - 8,800
|सुतली (72 इंच)
|प्रति क्विंटल
|17,500 - 18,500
|सुतली (90 इंच)
|प्रति क्विंटल
|20,000 - 21,000
|रुई (देशी बंगाल)
|प्रति क्विंटल
|15,000 - 15,500
|🪙 सराफा (Bullion)
|चांदी कच्ची
|प्रति किग्रा
|-
|चांदी 999 टंच
|प्रति किग्रा
|2,39,500
|सिक्का
|प्रति नग
|2,300 - 2,400
|सोना बिस्कुट
|प्रति 10 ग्राम
|1,56,450
|सोना रवा
|प्रति 10 ग्राम
|-
|गिन्नी
|प्रति नग
|1,16,500 - 1,17,000